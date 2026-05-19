SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Ventas online del retail crecen en el primer trimestre: el vestuario acelera pero los durables siguen a la baja

    El mes de marzo empujó el resultado fundamentalmente gracias al evento Black Sale, el cual comenzó antes que en el año 2025.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Black Sale 2026 empujó las ventas online del retail en marzo.

    Las ventas online del retail (excluyendo los alimentos) crecieron 6,5% nominal anual durante el primer trimestre de 2026, alcanzando una participación de 24,2% sobre el total de ventas para los actores con operación en ambos canales.

    La cifra representa un aumento de 1,7 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2025, cuando el canal digital concentraba el 22,5% de las transacciones, según el informe del Departamento de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio (CNC).

    Para la gerente de Estudios de la CNC, Bernardita Silva, el resultado confirma que “el canal digital ya se encuentra plenamente consolidado como parte estructural del negocio retail”, aunque advierte que el comportamiento online “también refleja un consumidor más cauteloso y selectivo”.

    Marzo marcó el ritmo

    El trimestre mostró una evolución dispar mes a mes. Enero registró un alza de 1,2% nominal anual, febrero creció 4,2% y marzo se aceleró fuertemente con un incremento de 12,2%.

    Según el informe, ese salto estuvo “influido en parte por el evento promocional Black Sale, el cual comenzó antes que en el año 2025, abarcando así más días del tercer mes del año”.

    Ese efecto de calendario también explica que la participación del canal online haya pasado de 22,6% en enero y 23,5% en febrero a 26,7% en marzo.

    Vestuario y calzado traccionan; los durables siguen deprimidos

    Por categorías, el vestuario lideró con un alza nominal anual de 28% en el trimestre. Al interior del segmento, Vestuario Mujer creció 36,9%, Infantil subió 23,8% y Hombre avanzó 15,8%.

    Calzado registró un incremento de 33,9%, con alzas de dos dígitos sostenidas los tres meses.

    Se aceleran las ventas de Vestuario

    El panorama fue opuesto en los bienes durables. Artefactos Eléctricos acumuló una caída de 2,2%: aunque Electrodomésticos creció 7,3%, Electrónica retrocedió 7,0% y Línea Blanca bajó 2,3%. Línea Hogar cayó 2,6% y Muebles profundizó su debilidad con una baja de 10,6% anual.

    Silva señala que el crecimiento “se concentra principalmente en categorías asociadas a compras más dinámicas y promocionales, como Vestuario y Calzado, mientras que los bienes durables continúan mostrando debilidad”.

    Canal especializado supera al no especializado

    Las tiendas especializadas anotaron un crecimiento de 5,2% en el primer cuarto del año. Las no especializadas crecieron 1,3%, resultado que el informe explica “en parte por enfrentar una mayor base de comparación”.

    En términos de penetración digital, Artículos Eléctricos mantiene la mayor proporción de ventas online con 27,9% del total en el trimestre. Las grandes tiendas alcanzaron 31,4%, Línea Hogar y Muebles llegaron a 19,7%, y Vestuario y Calzado a 15%.

    Perspectivas contenidas

    De cara al resto del año, Silva proyecta que el canal digital enfrentará “un escenario marcado por una demanda interna más contenida, consumidores sensibles a precios y mayores niveles de incertidumbre económica”.

    En ese contexto, concluye, “las estrategias promocionales, la experiencia de compra, la logística y la capacidad de integración entre canales físicos y digitales seguirán siendo factores clave para sostener el dinamismo del comercio online durante 2026”.

    Lee también:

    Más sobre:RetailVentas onlineBlack Sale

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Problemas técnicos” y “talibán económico”: los hechos que han marcado el inicio de discusión de la megarreforma

    Exreguladores y abogados valoran nombramiento de Diego Peralta como nuevo director general jurídico de la CMF

    Cordero tras operativos en Temucuicui: “No depende de ningún gobierno el momento en que el Ministerio Público lleva a cabo sus diligencias”

    La televisión de pago pierde casi un millón de clientes desde su peak, en 2021

    Gobierno de Bolivia descarta implementar estado de excepción ante conflictos y habilitará corredores humanitarios para abastecer a La Paz y El Alto

    Exigencia de mayor capital del Banco Central a la banca implicaría unos US$1.900 millones a completar en dos años

    Lo más leído

    1.
    Informe Subtel al primer trimestre: Los dos principales actores de internet fijo pierden terreno a manos de Mundo y Entel

    Informe Subtel al primer trimestre: Los dos principales actores de internet fijo pierden terreno a manos de Mundo y Entel

    2.
    Familia Angelini busca aumentar su participación en la matriz de Copec

    Familia Angelini busca aumentar su participación en la matriz de Copec

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores

    Rating del lunes 18 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 18 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Manchester City en TV y streaming

    “Problemas técnicos” y “talibán económico”: los hechos que han marcado el inicio de discusión de la megarreforma
    Chile

    “Problemas técnicos” y “talibán económico”: los hechos que han marcado el inicio de discusión de la megarreforma

    Cordero tras operativos en Temucuicui: “No depende de ningún gobierno el momento en que el Ministerio Público lleva a cabo sus diligencias”

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores

    Exreguladores y abogados valoran nombramiento de Diego Peralta como nuevo director general jurídico de la CMF
    Negocios

    Exreguladores y abogados valoran nombramiento de Diego Peralta como nuevo director general jurídico de la CMF

    La televisión de pago pierde casi un millón de clientes desde su peak, en 2021

    ¿Creonte preside el Directorio?

    “Benito Antonio” llega a Chile: qué se sabe de la colección de ropa de Bad Bunny y Zara
    Tendencias

    “Benito Antonio” llega a Chile: qué se sabe de la colección de ropa de Bad Bunny y Zara

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Cómo la primera prueba de bomba atómica en 1945 creó un material completamente nuevo, según una investigación

    Carlos Alcaraz se baja de Wimbledon: “No estoy listo”
    El Deportivo

    Carlos Alcaraz se baja de Wimbledon: “No estoy listo”

    Lágrimas, emoción y brazos al cielo: la reacción de Neymar tras ser convocado por Carlo Ancelotti para el Mundial 2026

    Boca Juniors sufre importante baja para duelos clave ante Cruzeiro y la UC en Copa Libertadores

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i
    Tecnología

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    David Beckham se une a Lenovo con campaña global de inteligencia artificial en el Mundial 2026

    Menos interrupciones, más contexto: cómo el Samsung Galaxy S26 busca acabar con el “ruido digital”

    “Dios Salve a la Reina” se acerca a Chile para encender el Teatro Caupolicán con la música de Queen
    Cultura y entretención

    “Dios Salve a la Reina” se acerca a Chile para encender el Teatro Caupolicán con la música de Queen

    Don Carter habló del dolor por la muerte de su esposa: “Desearía volver a ver a mi mujer”

    Cirque du Soleil vuelve a Chile con Alegría a 20 años de su debut en el país

    Gobierno de Bolivia descarta implementar estado de excepción ante conflictos y habilitará corredores humanitarios para abastecer a La Paz y El Alto
    Mundo

    Gobierno de Bolivia descarta implementar estado de excepción ante conflictos y habilitará corredores humanitarios para abastecer a La Paz y El Alto

    España: Investigan a Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias en el caso Plus Ultra

    Dictan prisión provisional bajo fianza para hijo del fundador de Mango tras declarar por la muerte de su padre

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio
    Paula

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio

    Las hormonas son todo

    Volver al escenario después de los 60