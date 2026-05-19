Ventas online del retail crecen en el primer trimestre: el vestuario acelera pero los durables siguen a la baja

Las ventas online del retail (excluyendo los alimentos) crecieron 6,5% nominal anual durante el primer trimestre de 2026, alcanzando una participación de 24,2% sobre el total de ventas para los actores con operación en ambos canales.

La cifra representa un aumento de 1,7 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2025, cuando el canal digital concentraba el 22,5% de las transacciones, según el informe del Departamento de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio (CNC).

Para la gerente de Estudios de la CNC, Bernardita Silva, el resultado confirma que “el canal digital ya se encuentra plenamente consolidado como parte estructural del negocio retail”, aunque advierte que el comportamiento online “también refleja un consumidor más cauteloso y selectivo”.

Marzo marcó el ritmo

El trimestre mostró una evolución dispar mes a mes. Enero registró un alza de 1,2% nominal anual, febrero creció 4,2% y marzo se aceleró fuertemente con un incremento de 12,2%.

Según el informe, ese salto estuvo “influido en parte por el evento promocional Black Sale, el cual comenzó antes que en el año 2025, abarcando así más días del tercer mes del año”.

Ese efecto de calendario también explica que la participación del canal online haya pasado de 22,6% en enero y 23,5% en febrero a 26,7% en marzo.

Vestuario y calzado traccionan; los durables siguen deprimidos

Por categorías, el vestuario lideró con un alza nominal anual de 28% en el trimestre. Al interior del segmento, Vestuario Mujer creció 36,9%, Infantil subió 23,8% y Hombre avanzó 15,8%.

Calzado registró un incremento de 33,9%, con alzas de dos dígitos sostenidas los tres meses.

Se aceleran las ventas de Vestuario

El panorama fue opuesto en los bienes durables. Artefactos Eléctricos acumuló una caída de 2,2%: aunque Electrodomésticos creció 7,3%, Electrónica retrocedió 7,0% y Línea Blanca bajó 2,3%. Línea Hogar cayó 2,6% y Muebles profundizó su debilidad con una baja de 10,6% anual.

Silva señala que el crecimiento “se concentra principalmente en categorías asociadas a compras más dinámicas y promocionales, como Vestuario y Calzado, mientras que los bienes durables continúan mostrando debilidad”.

Canal especializado supera al no especializado

Las tiendas especializadas anotaron un crecimiento de 5,2% en el primer cuarto del año. Las no especializadas crecieron 1,3%, resultado que el informe explica “en parte por enfrentar una mayor base de comparación”.

En términos de penetración digital, Artículos Eléctricos mantiene la mayor proporción de ventas online con 27,9% del total en el trimestre. Las grandes tiendas alcanzaron 31,4%, Línea Hogar y Muebles llegaron a 19,7%, y Vestuario y Calzado a 15%.

Perspectivas contenidas

De cara al resto del año, Silva proyecta que el canal digital enfrentará “un escenario marcado por una demanda interna más contenida, consumidores sensibles a precios y mayores niveles de incertidumbre económica”.

En ese contexto, concluye, “las estrategias promocionales, la experiencia de compra, la logística y la capacidad de integración entre canales físicos y digitales seguirán siendo factores clave para sostener el dinamismo del comercio online durante 2026”.