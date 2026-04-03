EE.UU. rescata a piloto tras derribo de avión de combate en Irán

Según se ha reportado Estados Unidos logró rescatar a uno de los pilotos del avión de combate derribado sobre Irán, en el marco de la ofensiva militar que ese país mantiene junto a Israel.

De acuerdo con los antecedentes difundidos por CNN, el segundo miembro de la tripulación permanece desaparecido, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate por parte de fuerzas estadounidenses.

Versión de Irán

En paralelo, la Guardia Revolucionaria de Irán aseguró haber derribado un segundo caza F-35 de Estados Unidos durante una incursión en su espacio aéreo.

Según un portavoz militar iraní, en declaraciones difundidas por la agencia Mehr, la aeronave fue alcanzada por sistemas de defensa antiaérea en zonas del centro del país.

El vocero sostuvo que el aparato quedó “completamente destruido” tras el impacto y afirmó que existen “pocas posibilidades” de que el piloto haya logrado eyectarse con vida.

EE.UU. rescata a piloto tras derribo de avión de combate en Irán

En esa línea, la agencia estatal Mehr realizó un llamado a la ciudadanía para colaborar en la captura del piloto y del oficial de armamento estadounidense.

Hasta el momento, Washington no ha entregado una versión oficial sobre este nuevo incidente.

El hecho se suma a un episodio ocurrido el 19 de marzo, cuando Estados Unidos confirmó el aterrizaje de emergencia de un F-35 en una base en Oriente Próximo tras participar en una misión sobre Irán.

Mientras Washington señaló que la aeronave logró tomar tierra sin mayores complicaciones, la Guardia Revolucionaria aseguró haber impactado el avión, indicando que presentaba “graves daños”.