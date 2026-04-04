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    Robert Evan Ellis: “Irán es como la versión moderna de la guerra de Vietnam”

    Profesor de la Escuela de Guerra del Ejército de EE.UU., y ex asesor de Mike Pompeo -ex secretario de Estado en el primer gobierno de Donald Trump- Ellis traza un paralelo entre lo ocurrido en el territorio iraní con el largo conflicto en el sudeste asiático. “Tenemos que recordar que el discurso de Estados Unidos en Vietnam por una década fue que las victorias militares realmente eran ciertas”, dice.

    Por 
    Diego Quivira
    26.03.2026 Evan Ellis Foto Pablo Vásquez R Pablo Vásquez R.

    Con cientos de artículos de análisis del panorama internacional de su autoría y cinco libros publicados, el profesor Robert Evan Ellis ha llevado su trabajo a foros comerciales y de gobierno en 27 países. Ahora, en su paso por Chile, participó en seminarios y mesas de discusión sobre el escenario global de la mano de AthenaLAB, institución dedicada al estudio y análisis de la defensa nacional y las relaciones internacionales de Chile. En conversación con La Tercera, el experto otorga su perspectiva de la guerra en Medio Oriente.

    ¿Donald Trump pensó que la muerte del ayatolá Ali Jamenei provocaría la caída del régimen iraní?

    Yo creo que siempre hay influencias. Por supuesto, el Presidente Trump ha tenido una serie de victorias en el uso de la fuerza, o la amenaza de ella, en otras áreas. La más relevante es su éxito en Venezuela: una acción militar muy puntual que sacó a Nicolás Maduro del poder y ha cambiado la naturaleza de la cooperación que tenemos con el régimen ahora liderado por Delcy Rodríguez. Ese éxito hubiera dado la impresión de que quizás algo parecido era posible. También influyó la experiencia del Presidente Trump trabajando con los israelíes el año pasado en la campaña contra las capacidades nucleares y la defensa aérea (de Irán). Sin embargo, en esta ocasión Irán tenía un plan precontemplado de formar un comando descentralizado, tras el golpe contra su liderazgo, y también un plan para responder de forma asimétrica: por un lado, poniendo presión a través de extender la guerra a blancos económicos de sus aliados, y, por otro, usando instrumentos asimétricos como la proliferación de drones, misiles y de buques capaces de sembrar minas.

    Trump ha dicho que se están desarrollando conversaciones de paz con Irán, aunque Teherán las ha negado. ¿Cuáles son algunos de los escenarios posibles de este conflicto?

    Es una pregunta difícil. Yo creo que es impensable que no haya algún tipo de conversación, pero hay que definir lo que es una conversación versus una negociación. En cuanto a los escenarios es complicado porque, en mi opinión, hay una percepción por parte de Irán de que necesita ir hasta el final y parte de su estrategia es ganar sobreviviendo. Para mí, los esfuerzos militares de Estados Unidos e Israel han sido bastante exitosos en destruir casi todas las capacidades de las Fuerzas Armadas iraníes y gran parte de su infraestructura de comando y control. Yo creo que ha sido una victoria más rápida y abrumadora que la primera victoria de Estados Unidos contra Irak en la guerra del Golfo. De muchas maneras, esto es como la versión moderna de la experiencia en Vietnam, porque tenemos que recordar que el discurso de Estados Unidos en Vietnam por una década fue que las victorias militares realmente eran ciertas. Pero llegando a la Ofensiva del Tet los vietnamitas entendieron estratégicamente que el propósito no era la victoria en el campo de batalla sino la victoria estratégica de sobrevivir. Por supuesto, siempre está el peligro de que el conflicto escale de maneras no anticipadas. Entonces, yo creo que podría seguir por mucho tiempo más, pero también podríamos tener un acuerdo en corto plazo.

    El 11 de marzo de 2026 se celebró en Teherán, Irán, el funeral de altos mandos militares iraníes fallecidos durante los ataques aéreos lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán. Foto: Xinhua Sha Dati

    ¿Qué tan factible es que EE.UU. e Israel decidan lanzar una invasión terrestre contra Irán?

    Bueno, el término invasión puede implicar muchas cosas. Es posible que puedan ser tropas en tierra a una escala menor. Por ejemplo, un objetivo lógico y principal es la isla Kharg. Con la derrota de sus defensas hace una semana no sería tan complicado ocupar esta isla y así, sin destruir su capacidad petrolera, quitar a Irán más del 90% de su capacidad productiva de enviar petróleo, especialmente a países como China, que dependen de esto. Pero, si esto ocurre, Kharg rápidamente se vuelve un imán para ataques iraníes.

    ¿Cómo China puede sacar provecho al conflicto en Irán?

    China tiene una gran oportunidad para observar la manera en que Estados Unidos conduce la guerra. Desde su manera de integrar actividades cibernéticas, golpes de precisión, maniobras, para diseñar mejores estrategias para evitar que Estados Unidos lo haga contra China si algún día hay una guerra con ellos en el Indo-Pacífico. También está el peligro de que China podría aprovechar este momento para tomar una iniciativa para apagar la autonomía de Taiwán. Aunque lo veo como una posibilidad que supone un gran peligro, es de probabilidad limitada. Y quizás una tercera cosa es que China busca aprovechar cualquier sentimiento de resentimiento en el mundo hacia el discurso nuevo de Estados Unidos.

    26.03.2026 Evan Ellis Foto Pablo Vásquez R Pablo Vásquez R.

    ¿Y por qué ve limitada la posibilidad de una operación china en Taiwán?

    Veo un balance entre dos factores. En mi opinión, China percibe que acabar con la autonomía de Taiwán es uno de los actos simbólicos más significativos como parte de su restauración nacional al llegar a 2049, en el aniversario 100 de la toma de control de China continental. Xi ve esto como una gran parte de su legado. Y Estados Unidos, atado en esta guerra en Irán, al haber gastado muchos de sus misiles de precisión, muchos de sus sistemas de defensa aérea, podría dar una oportunidad para China, con sus Fuerzas Armadas frescas y capaces contra un EE.UU. en este momento desviado y parcialmente gastado.

    Considerando la captura de Maduro a principios de año y la presión sobre Cuba, el orden regional parece estar en transición… ¿Hacia dónde se dirige este nuevo equilibrio?

    Bueno, para mí hay una interacción entre varias fuerzas. Yo creo que, en casi toda la región, por razones que tienen más que ver con dinámicas políticas internas y menos por cosas que ha hecho Estados Unidos, los países están muy dispuestos a cooperar con nosotros. Con actores como el presidente Kast, quien visitó Florida para reunirse con el presidente Trump, o países como Argentina o Ecuador, donde la elección de Daniel Noboa fue, en parte, por el temor del radicalismo izquierdista, por la sombra de Rafael Correa y Luisa González. O acá en Chile, por el temor de que tome el poder el Partido Comunista con Jeannette Jara. Hay que reconocer que tenemos una región con mucha voluntad de cooperar. Esto es una gran oportunidad para Estados Unidos, que se está enfocando más en América Latina y la menciona en primer lugar en su documento de estrategia de defensa nacional, que habla de cooperación en defensa y en Latinoamérica como una extensión de la defensa de nuestra patria. Esto ha mostrado su intención y ha tenido éxito en mostrar su habilidad de intervenir de forma selectiva, como en Venezuela, lo que tiene implicaciones para el resto de la región hasta Nicaragua. Y por supuesto en Cuba, donde una dimensión adicional de estas acciones es efectivamente restringir su acceso a petróleo desde Venezuela, desde Rusia, desde México, etcétera, y por encima de otras presiones, crea la posibilidad de un acuerdo en Cuba, aunque yo sospecho que va a sobrevivir el régimen comunista incluso si hay un cambio de régimen.

    (260305) -- LA HABANA, 5 marzo, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 4 de marzo de 2026 de personas caminando frente a un restaurante alumbrado por una planta eléctrica en una plaza durante una desconexión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), en La Habana, capital de Cuba. La Unión Eléctrica de Cuba informó el miércoles que se activaron los protocolos para el restablecimiento del SEN en el menor tiempo posible, luego de la desconexión que generó un apagón desde la central provincia de Camagüey hasta Pinar del Río, en el extremo occidental de la isla. (Xinhua/Joaquín Hernández) (jh) (jg) (ah) (vf) [e]JOAQUIN HERNANDEZ

    ¿Cuál cree que es el objetivo de la administración de Trump en Latinoamérica?

    Bueno, primero que nada, se define a través del lente del beneficio de Estados Unidos, aunque no excluya la posibilidad de beneficios para nuestros socios en la región. O sea, es el control de cosas que impactan negativamente a EE.UU.: el control de la inmigración y, con esto, el control de las pandillas que han traído violencia a las principales ciudades de Estados Unidos desde 2023-2024. Y, obviamente, también los flujos de drogas, que ya están matando literalmente —por lo menos anteriormente— a más de 100.000 personas cada año. Aparte de eso, también está el deseo de tener una relación con la región en la que haya beneficios a través de negocios. Ya sean negocios sobre el litio, productos agrícolas, etc.

    ¿En qué estado queda la guerra de Rusia con Ucrania en este contexto global?

    Bueno, yo creo que por la naturaleza moderna de esta guerra con drones, parece que está principalmente estancada. Parece que los europeos han logrado algo de éxito en reemplazar mucha de la ayuda de Estados Unidos para permitir que Ucrania siga en la lucha. También Ucrania ha construido de forma muy impresionante una industria militar propia, con la producción y el uso táctico de drones que realmente ha negado los avances de Rusia, aunque no puede seguir en esto de forma indefinida. Pero se ve que está estancada. El problema es que, por un lado, aunque Ucrania no está perdiendo, obviamente este cambio de postura de los Estados Unidos da esperanzas a Rusia. También el aumento en el precio del petróleo da esperanza y más recursos a Rusia. Y si China y otros actores van a seguir ayudando a Rusia, como igual Corea del Norte, es una pregunta. Lo que yo temo es que podríamos ver de forma impredecible como esta guerra y este estancamiento siguen comiendo vidas y parte importante de la economía de los dos países por mucho tiempo.

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