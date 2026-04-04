Marco Rubio anuncia cancelación de residencia a familiar de Qasem Soleimani y su detención en EE.UU.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que el gobierno revocó el estatus legal de residencia de Hamideh Soleimani Afshar y su hija, quienes ahora se encuentran bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a la espera de su expulsión del país.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Rubio señaló que ambas mujeres contaban con “green card” y residían en Estados Unidos, pero que su situación migratoria fue cancelada esta semana.

Vínculos familiares y postura política

Según explicó la autoridad, Afshar es sobrina del fallecido general iraní Qasem Soleimani y ha manifestado públicamente su apoyo al régimen de Irán.

Rubio afirmó que la mujer “celebró ataques contra estadounidenses” y que incluso se refirió a Estados Unidos como el “Gran Satán”, en línea con la retórica del gobierno iraní.

El secretario de Estado indicó que, tras la revocación de su estatus legal, tanto Afshar como su hija quedaron bajo custodia de ICE mientras se tramita su salida del país.

Marco Rubio anuncia cancelación de residencia a familiar de Qasem Soleimani y su detención en EE.UU.

En esa línea, enfatizó que la actual administración no permitirá que Estados Unidos sea un lugar de residencia para personas que respalden gobiernos considerados hostiles.

“La administración Trump no permitirá que nuestro país se convierta en un hogar para extranjeros que apoyan regímenes terroristas antiestadounidenses”, señaló.