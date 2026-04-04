Incendio forestal en San José de Maipo se mantiene en combate y no amenaza viviendas. Imagen referencial.

El incendio forestal denominado “El Jaboncillo” se mantiene en combate en la comuna de San José de Maipo, con una superficie afectada de 10,5 hectáreas, según información actualizada de las autoridades.

El siniestro presenta una intensidad entre media y baja en todo su perímetro, en línea con las condiciones meteorológicas, y hasta el momento no representa riesgo para viviendas ni otras estructuras cercanas, según informaron.

Recursos desplegados en la emergencia

En el lugar trabajan cuatro brigadas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), junto a Bomberos de San José de Maipo, además del apoyo de un helicóptero liviano para labores aéreas.

Las autoridades mantienen una Alerta Roja Técnica para la comuna, con el fin de reforzar la respuesta ante la emergencia y monitorear su evolución.

El objetivo principal de los equipos en terreno es consolidar las líneas de cortafuego en sectores próximos a zonas habitadas y evitar la propagación del incendio hacia la parte alta del cordón montañoso.

Las labores continúan en desarrollo, mientras se mantiene la vigilancia sobre el comportamiento del fuego y las condiciones del entorno.