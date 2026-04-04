El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad: estudio muestra cómo los adultos mayores pueden mejorar su vida

Cuando las personas piensan en la vejez, generalmente la idea está asociada a la jubilación y a ciertas enfermedades (demencia, osteoporosis, diabetes, entre otras).

Si bien es cierto que muchas veces envejecer puede venir acompañado de afecciones, la vejez no tiene por qué ser un sinónimo de declive, al contrario, en muchos casos puede ser una oportunidad para explorar nuevos pasatiempos y mejorar ciertas habilidades físicas y cognitivas.

En el año 2013, la nadadora estadounidense Diana Nyad, que en ese entonces tenía 64 años, se convirtió en la primera persona en nadar 110 millas (aproximadamente 180 kilómetros), desde Cuba hasta Florida, sin usar una jaula protectora contra tiburones.

Más recientemente, se hizo viral en redes sociales la historia de Juan López García, un hombre de 82 años que corrió una maratón de 50 kilómetros (y rompió el récord mundial por ser el mejor tiempo en su categoría).

Casos como estos, despertaron la curiosidad en investigadores, que se preguntaron si acaso todos los adultos mayores pueden llegar a alcanzar ese nivel de habilidad y agilidad, o si solo es suerte de algunos.

Un estudio publicado recientemente en Geriatrics, realizado por un grupo de expertos de la Universidad de Yale, se encargó de darle respuesta al cuestionamiento.

¿Qué descubrió el estudio sobre las capacidades de las personas al envejecer?

Becca Levy, autora principal del estudio y académica de la Universidad de Yale, declaró en conversación con The Washington Post haberse sentido desconcertada por conocer la historias de personas que se alejan del estereotipo de la vejez: “¿Cómo encaja esto con la creencia predominante de que el envejecimiento es una etapa de declive universal e inevitable? ¿Son excepciones, o en realidad demuestran el potencial de la vejez?”

Para poder llevar a cabo la investigación, ella y su equipo analizaron los datos del Estudio de Salud y Jubilación, que incluyó a miles de participantes a los que se les preguntó sobre sus opiniones, ya sea positivas o negativas, respecto al envejecimiento.

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Además, examinaron la salud cognitiva de los participantes y la velocidad con la que estos caminaban, ya que generalmente eso es un buen indicador de la condición física de una persona.

Al recolectar ambos datos, les dieron seguimiento a las personas, durante un máximo de 12 años, para medir si sus puntuaciones mejoraron y si sus opiniones respecto al envejecimiento cambiaban.

Los autores descubrieron que casi la mitad de participantes mayores de 65 años mejoraron ya sea sus indicadores físicos o cognitivos. Sumado a esto, las personas que tenían creencias positivas sobre el envejecimiento, tenían más probabilidades de pertenecer al grupo con tendencia a la mejora.

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¿Qué dice la ciencia sobre los estereotipos que rodean a la vejez?

Lo que piensa la gran mayoría de personas, es que los adultos mayores son dependientes y sufren algún tipo de deterioro cognitivo. Si bien esto puede ser ciertos en algunos casos, la gran mayoría de personas mayores no tienen ningún problema cognitivo ni necesitan asistencia, según afirmó Mark Lachs, codirector de la división de geriatría del Hospital Nueva York.

Incluso, en las últimas dos décadas se han realizado investigaciones que demuestran que en algunos casos, la vejez conlleva lo contrario: estudios que han explorado los aspectos positivos del envejecimiento sostienen que la sabiduría, la inteligencia emocional y la felicidad, podrían llegar a mejorar gracias al paso de los años.

En el estudio llevado a cabo por Levy, se analizaron miles de datos de personas mayores de 65 años. Esto les permitió observar que la mejoría de ciertas habilidades con el paso del tiempo no era algo fuera de lo común, sino que era una cantidad bastante similar a la de las personas que experimentaban deterioro.

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Pero entonces, si la evidencia es concluyente, ¿por qué existen tantos estereotipos negativos que rodean al envejecimiento?

Según los expertos, esto se debe en gran parte a las investigaciones científicas que, en vez de centrarse en los resultados individuales de las personas, se enfocan en los promedios. Además, muchas investigaciones también solo buscan encontrar signos de deterioro en la salud de las personas mayores, en vez de buscar posibilidades de mejora.

¿Por qué es importante reivindicar la idea que existe sobre la vejez?

La actitud con la que las personas enfrentan el envejecimiento es un factor muy importante para el bienestar. La autora principal del estudio afirmó que sus pacientes con edad promedio de 89 años y que gozan de buena salud suelen tener una cosa en común: tienen algo en sus vidas que les da sentido de propósito.

El propósito puede encontrarse en distintas actividades o sectores, desde ver crecer a un nieto, a cuidar una mascota, viajar por el mundo, ser voluntario en alguna actividad de caridad, o mejorar las habilidades de cierto hobby.

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La razón de por qué esto es tan importante, es porque la visión y opinión que se tiene respecto a la vejez es capaz de desencadenar un ciclo positivo o negativo. Si una persona se siente bien consigo mismo al envejecer, va a invertir tiempo y energía en practicar hábitos saludables, entre ellos, socializar, hacer ejercicio y tener hobbies.

“Si tienes una visión positiva del envejecimiento, es más probable que te cuides. Además, al salir, es más probable que tengas amigos”, afirmó Lachs. “Tienes que ir caminando a cenar, así que tu movilidad aumenta. Te involucras en la conversación, por lo que todo está relacionado. Y sabemos que uno de los aspectos más importantes para la prevención de enfermedades, la salud y la longevidad es la conexión social”, agregó.