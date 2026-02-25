SUSCRÍBETE
    Las dos edades en las que envejecemos "de golpe", según un estudio

    Una investigación científica identificó dos momentos clave en los que el cuerpo humano experimenta cambios moleculares acelerados.

    Antonio Alburquerque 
    Antonio Alburquerque
    Las dos edades en las que envejecemos "de golpe", según un estudio.

    Envejecer suele entenderse como un proceso lento y progresivo.

    Sin embargo, una investigación reciente sugiere que el paso del tiempo en el cuerpo humano no siempre ocurre de manera lineal, sino que existen momentos específicos donde los cambios biológicos se aceleran.

    Un estudio publicado en la revista científica Nature Aging identificó dos etapas en las que el envejecimiento se intensifica: alrededor de los 44 años y nuevamente cerca de los 60.

    “No estamos cambiando simplemente gradualmente con el tiempo; hay algunos cambios realmente dramáticos”, explicó el genetista Michael Snyder, de la Universidad de Stanford, cuando se dieron a conocer los resultados en 2024.

    Las dos edades en las que envejecemos “de golpe”, según un estudio

    Dos puntos marcados

    El equipo liderado por Snyder analizó en profundidad la biología del envejecimiento con el objetivo de comprender mejor qué transformaciones ocurren en el organismo y cómo podrían relacionarse con el mayor riesgo de enfermedades.

    Para ello, siguieron durante varios años a 108 adultos que donaron muestras biológicas cada pocos meses.

    En total, se estudiaron 135.239 características biológicas, incluyendo ARN, proteínas, lípidos y microorganismos del microbioma presentes en el intestino, la piel, la nariz y la boca. La enorme cantidad de datos permitió detectar patrones en los cambios moleculares.

    Los resultados mostraron que cerca del 81% de las moléculas analizadas experimentaron modificaciones significativas en una o ambas etapas detectadas.

    Esos cambios alcanzaron su punto máximo a los 44 años y luego a comienzos de los 60, aunque con perfiles distintos.

    En el primer punto, se observaron transformaciones en moléculas relacionadas con el metabolismo de los lípidos, la cafeína y el alcohol, además de vínculos con enfermedades cardiovasculares y alteraciones en la piel y los músculos.

    En el segundo, cerca de los 60, los cambios se asociaron principalmente al metabolismo de los carbohidratos y la cafeína, enfermedades cardiovasculares, función inmunológica y renal, además de aspectos vinculados a la piel y los músculos.

    ¿Es la menopausia una causa?

    Dado que la primera etapa coincide con el período en que muchas mujeres atraviesan la perimenopausia o la menopausia, los investigadores evaluaron si este fenómeno explicaba el hallazgo.

    Sin embargo, descartaron que fuera el factor principal, ya que los hombres también mostraron cambios moleculares relevantes en ese mismo rango etario.

    “Si bien la menopausia o la perimenopausia pueden contribuir a los cambios observados en las mujeres de alrededor de 40 años, es probable que haya otros factores más significativos que influyan”, señaló el autor del estudio, el metabolómico Xiaotao Shen, de la Universidad Tecnológica de Nanyang.

    Las dos edades en las que envejecemos “de golpe”, según un estudio

    Un proceso complejo

    El envejecimiento es un fenómeno complejo que se asocia con un mayor riesgo de enfermedades como el Alzheimer y las patologías cardiovasculares.

    De hecho, investigaciones previas ya habían sugerido que el riesgo de algunas de estas dolencias no aumenta de forma progresiva, sino que se incrementa bruscamente después de cierta edad.

    Los autores del estudio reconocen que su muestra es relativamente pequeña y que se limitaron a analizar personas entre 25 y 70 años, por lo que plantean la necesidad de ampliar la investigación a grupos más diversos y durante períodos más prolongados.

