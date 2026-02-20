SUSCRÍBETE
    Cómo “rejuvenecer” el sistema inmunológico, según un reciente estudio científico

    Con el paso de los años, el sistema inmunológico pierde fuerza y deja al cuerpo más expuesto a enfermedades. Ahora, una nueva investigación abre una posibilidad: ayudar a que las defensas funcionen de forma más parecida a las de alguien joven.

    Por 
    Constanza Llefi
    Cómo “rejuvenecer” el sistema inmunológico, según un reciente estudio científico

    Alrededor de los 60 años, a medida que el cuerpo comienza el proceso de envejecimiento, el sistema inmunológico disminuye gradualmente su función y se debilita, lo que deja al organismo más vulnerable a contraer enfermedades y con menor capacidad para defenderse de infecciones.

    Sin embargo, una nueva investigación publicada en Nature, divulgada por el medio Sciencealert y realizada por un grupo de profesionales de Harvard y del Broad institute del MIT, descubrió una nueva forma de rejuvenecer un componente específico que es clave para la función inmunitaria.

    ¿Qué descubrió la ciencia sobre el sistema inmune?

    Según el estudio, un problema del sistema inmunológico cuando una persona envejece, es la disminución de la producción de las células T: un tipo de glóbulo blanco (linfocitos) que tiene como función ayudar al sistema inmune a combatir gérmenes y enfermedades.

    Cómo “rejuvenecer” el sistema inmunológico, según un reciente estudio científico

    Estas células se producen en el timo, un glándula ubicada en el tórax, específicamente detrás del esternón, delante del corazón y entre los pulmones.

    Esta glándula tiene la particularidad de que con el paso del tiempo, comienza a encogerse y, al llegar a la vejez, casi no funciona. Como resultado, el cuerpo fabrica cada vez menos células T nuevas.

    Durante años, la ciencia pensó que este daño era irreversible. Pero el nuevo hallazgo mostró que el problema no está solo en el timo, sino también en las señales que el cuerpo usa para fabricar células inmunológicas.

    Los investigadores descubrieron que, con la edad, el organismo deja de producir suficientes señales químicas que le indican a las células de la sangre que se conviertan en linfocitos T.

    En particular, identificaron tres señales que disminuyen de forma importante con el envejecimiento y que son esenciales para mantener un sistema inmunológico activo: DLL1, FLT3 ligand e interleucina-7.

    En lugar de intentar reparar el timo directamente, los científicos buscaron una manera de restaurar esas señales perdidas.

    Para hacerlo, utilizaron una tecnología basada en ARN mensajero (o mRNA): molécula que lleva las instrucciones genéticas desde el ADN hasta el citoplasma, lugar donde se fabrican las proteínas necesarias para el funcionamiento del organismo.

    Por lo tanto, la medida por la que optaron los investigadores permite darle instrucciones temporales a las células para que produzcan ciertas proteínas.

    El tratamiento fue aplicado en el hígado de un grupo de roedores. Este órgano mantiene una gran capacidad de producción incluso en la etapa de envejecimiento.

    A partir de allí, el cuerpo comenzó a liberar nuevamente las señales necesarias para fabricar células inmunológicas.

    Después de cuatro semanas de tratamiento, los ratones viejos mostraron cambios claros. Su cuerpo empezó a producir más células T, como resultado, respondieron mejor a las vacunas y mostraron una mayor capacidad para combatir tumores.

    Según los investigadores, el sistema inmunológico de estos ratones comenzó a comportarse de una manera más parecida al de animales jóvenes. No se trató de un rejuvenecimiento total, pero sí de una mejora significativa.

    ¿Qué limitaciones tiene este tratamiento?

    Los científicos diseñaron el tratamiento para ser temporal, con un efecto limitado. Esto es importante, porque un sistema inmunológico demasiado activo puede ser peligroso y provocar inflamación o enfermedades autoinmunes.

    Al usar el sistema de mRNA, las instrucciones desaparecen naturalmente después de un tiempo, lo que reduce los riesgos de efectos adversos.

    Por ahora, los autores del estudio aclaran que estos resultados solo se han observado en ratones. Todavía no se sabe si el mismo enfoque funcionará en humanos ni si será seguro en el largo plazo.

    Cómo “rejuvenecer” el sistema inmunológico, según un reciente estudio científico

    Aun así, la investigación demuestra que el envejecimiento del sistema inmunológico no es un proceso completamente irreversible.

    El hallazgo abre una nueva línea de investigación que podría, en el futuro, ayudar a mejorar la respuesta a las vacunas, reducir infecciones graves y fortalecer las defensas del cuerpo en la vejez.

    CienciaVejezEstudioInvestigaciónDescubrimientoSaludBienestarEnfermedadesSistema inmune

