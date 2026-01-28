SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    “El cerebro de nuestros niños no están a la venta”: Francia se suma a la prohibición de redes sociales para menores

    La Asamblea Nacional aprobó el núcleo de un proyecto de ley que impide el acceso a plataformas digitales a menores de 15 años, una iniciativa respaldada por el gobierno de Emmanuel Macron.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    “El cerebro de nuestros niños no están a la venta”: Francia se suma a la prohibición de redes sociales para menores Tendencias / La Tercera

    La Asamblea Nacional de Francia aprobó este lunes el artículo central de un proyecto de ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a menores de 15 años.

    Esta es una iniciativa respaldada por el gobierno y por el presidente Emmanuel Macron, y que podría entrar en vigor en septiembre de 2026, según informó El País.

    “El cerebro de nuestros niños no están a la venta”: Francia se suma a la prohibición de redes sociales para menores. Foto: REUTERS/Stephanie Lecocq Stephanie Lecocq

    ¿Qué dice la ley?

    “El acceso a un servicio de red social en línea proporcionado por una plataforma en línea está prohibido a los menores de 15 años”, establece el artículo 1 del texto, que fue reescrito mediante una enmienda y recibió 116 votos a favor.

    La medida contó con el apoyo del Ejecutivo, de la alianza entre la ultraderechista Agrupación Nacional y la Unión de Demócratas por la República (UDR), además de comunistas, independientes de Liot y la mayoría de los Verdes.

    En contra se posicionó el partido de izquierda Francia Insumisa, que sumó 23 votos, mientras que la mayoría de los socialistas optó por la abstención, de acuerdo con la emisora pública Franceinfo.

    El proyecto incluye además una enmienda impulsada por la diputada socialista Ayda Hadizadeh, aprobada por un margen estrecho, que obliga a las plataformas a garantizar que los menores no estén expuestos a una presión comercial excesiva.

    “El cerebro de nuestros niños no están a la venta”: Francia se suma a la prohibición de redes sociales para menores. Foto referencial.

    La norma también prohíbe la promoción de productos o servicios que puedan perjudicar la salud física o mental de los niños y adolescentes en redes sociales diseñadas para ellos.

    Durante este martes, los parlamentarios continuarán debatiendo otros puntos del proyecto, entre ellos la prohibición del uso de teléfonos móviles en los liceos, donde se cursan los últimos años de educación secundaria, una restricción que ya rige en cursos menores.

    Si el texto recibe luz verde definitiva, pasará al Senado a mediados de febrero.

    En caso de aprobarse, Francia se convertirá en el primer país europeo y el segundo del mundo, después de Australia, en prohibir las redes sociales a menores (de 16 años en el caso australiano).

    “El cerebro de nuestros hijos no está a la venta”

    Tras la votación, el presidente Emmanuel Macron celebró la decisión a través de sus redes sociales, calificándola como “un paso importante” que responde a “lo que recomiendan los científicos y lo que exigen mayoritariamente los franceses”.

    Además, solicitó al Gobierno activar el procedimiento acelerado para asegurar que la prohibición entre en vigor al inicio del próximo año escolar.

    “Porque el cerebro de nuestros niños no está a la venta(...) Porque sus sueños no pueden ser dictados por algoritmos. Porque no queremos una generación inquieta, sino una generación que crea en Francia, en la República y en sus valores”, escribió el mandatario.

    “Para el 1 de septiembre, nuestros niños y adolescentes por fin estarán protegidos. Me aseguraré de ello”, agregó.

    Lee también:

    Más sobre:Redes socialesFranciaCelularesEmmanuel MacronAsamblea NacionalProyecto de leyCongresoInternetTecnologíaBienestarSaludEducaciónNiñosMenoresTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Balacera en Santiago deja un fallecido y tres lesionados

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    Desde Macha y El Bloque Depresivo hasta Katteyes: el evento solidario que busca levantar el Biobío

    Piscinas, incendios y hormigas: historias salvajes en las giras de leyendas del rock

    Lo más leído

    1.
    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    2.
    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    3.
    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    4.
    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    5.
    ¿Te enojas más cuando tienes hambre? Esta es la explicación científica

    ¿Te enojas más cuando tienes hambre? Esta es la explicación científica

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Servicios

    Declaran alerta preventiva en la Región Metropolitana por riesgo de incendios forestales

    Declaran alerta preventiva en la Región Metropolitana por riesgo de incendios forestales

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Cuál es el monto del Bono Mujer Trabajadora 2026: esta semana comienzan los pagos

    Cuál es el monto del Bono Mujer Trabajadora 2026: esta semana comienzan los pagos

    Balacera en Santiago deja un fallecido y tres lesionados
    Chile

    Balacera en Santiago deja un fallecido y tres lesionados

    Ataque armado con 17 disparos deja tres heridos en pasarela que cruza de Puente Alto a La Pintana

    Hallan a tercer desaparecido tras hundimiento de embarcación salmonera en Estuario de Reloncaví

    Las operaciones bursátiles de Cristián Araya que llevaron a la CMF a prohibir ese tipo de “transacciones ficticias”
    Negocios

    Las operaciones bursátiles de Cristián Araya que llevaron a la CMF a prohibir ese tipo de “transacciones ficticias”

    Banco Central mantiene la tasa de interés en 4,5% y anticipa menos inflación en el corto plazo

    Mercado da visto bueno a reestructuración anunciada por BCI

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur
    Tendencias

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    “El cerebro de nuestros niños no están a la venta”: Francia se suma a la prohibición de redes sociales para menores

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    Con capacidad para 101 mil personas: River Plate anuncia una nueva ampliación del Monumental
    El Deportivo

    Con capacidad para 101 mil personas: River Plate anuncia una nueva ampliación del Monumental

    La drástica decisión de Colo Colo sobre la situación de Cristián Zavala

    Se alistan para recibir a Barcelona: zoom al juego de Elche, el nuevo equipo de Lucas Cepeda

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero
    Finde

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Desde Macha y El Bloque Depresivo hasta Katteyes: el evento solidario que busca levantar el Biobío
    Cultura y entretención

    Desde Macha y El Bloque Depresivo hasta Katteyes: el evento solidario que busca levantar el Biobío

    Piscinas, incendios y hormigas: historias salvajes en las giras de leyendas del rock

    A las puertas de la edición 2026 de Ch.ACO: inauguran nuevo ciclo con OnlyJoke

    “Conoce muy bien el destino de Maduro”: EE.UU. amenaza con “usar la fuerza” si Delcy Rodríguez no cumple con sus demandas
    Mundo

    “Conoce muy bien el destino de Maduro”: EE.UU. amenaza con “usar la fuerza” si Delcy Rodríguez no cumple con sus demandas

    Efecto Groenlandia: Cómo se prepara la OTAN para una eventual guerra por el Ártico

    “La madre de todos los acuerdos comerciales”: La UE e India cierran histórico pacto para hacerles frente a EE.UU. y China

    Cuando los hombres cuidan
    Paula

    Cuando los hombres cuidan

    Hablemos de amor: el amor que me salvó

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura