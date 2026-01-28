“El cerebro de nuestros niños no están a la venta”: Francia se suma a la prohibición de redes sociales para menores

La Asamblea Nacional de Francia aprobó este lunes el artículo central de un proyecto de ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a menores de 15 años .

Esta es una iniciativa respaldada por el gobierno y por el presidente Emmanuel Macron, y que podría entrar en vigor en septiembre de 2026, según informó El País.

Foto: REUTERS/Stephanie Lecocq

¿Qué dice la ley?

“El acceso a un servicio de red social en línea proporcionado por una plataforma en línea está prohibido a los menores de 15 años”, establece el artículo 1 del texto, que fue reescrito mediante una enmienda y recibió 116 votos a favor.

La medida contó con el apoyo del Ejecutivo, de la alianza entre la ultraderechista Agrupación Nacional y la Unión de Demócratas por la República (UDR), además de comunistas, independientes de Liot y la mayoría de los Verdes.

En contra se posicionó el partido de izquierda Francia Insumisa, que sumó 23 votos, mientras que la mayoría de los socialistas optó por la abstención, de acuerdo con la emisora pública Franceinfo.

El proyecto incluye además una enmienda impulsada por la diputada socialista Ayda Hadizadeh, aprobada por un margen estrecho, que obliga a las plataformas a garantizar que los menores no estén expuestos a una presión comercial excesiva .

Foto referencial.

La norma también prohíbe la promoción de productos o servicios que puedan perjudicar la salud física o mental de los niños y adolescentes en redes sociales diseñadas para ellos.

Durante este martes, los parlamentarios continuarán debatiendo otros puntos del proyecto, entre ellos la prohibición del uso de teléfonos móviles en los liceos , donde se cursan los últimos años de educación secundaria, una restricción que ya rige en cursos menores.

Si el texto recibe luz verde definitiva, pasará al Senado a mediados de febrero.

En caso de aprobarse, Francia se convertirá en el primer país europeo y el segundo del mundo, después de Australia, en prohibir las redes sociales a menores (de 16 años en el caso australiano).

“El cerebro de nuestros hijos no está a la venta”

Tras la votación, el presidente Emmanuel Macron celebró la decisión a través de sus redes sociales, calificándola como “un paso importante” que responde a “lo que recomiendan los científicos y lo que exigen mayoritariamente los franceses”.

Interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans : c’est ce que préconisent les scientifiques, c’est ce que demandent massivement les Français.



Après un travail fructueux avec le Gouvernement, l’Assemblée nationale vient de dire oui.



C’est une étape majeure.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 26, 2026

Además, solicitó al Gobierno activar el procedimiento acelerado para asegurar que la prohibición entre en vigor al inicio del próximo año escolar.

“Porque el cerebro de nuestros niños no está a la venta(...) Porque sus sueños no pueden ser dictados por algoritmos. Porque no queremos una generación inquieta, sino una generación que crea en Francia , en la República y en sus valores”, escribió el mandatario.

“Para el 1 de septiembre, nuestros niños y adolescentes por fin estarán protegidos. Me aseguraré de ello”, agregó.