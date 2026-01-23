SUSCRÍBETE POR $1100
    TikTok ya no se va de Estados Unidos: en qué consiste el acuerdo que le permitirá operar con normalidad

    La red social estuvo al borde de ser prohibida en ese país por razones de seguridad nacional, pero un acuerdo con inversores estadounidenses le permitirá seguir.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    TikTok ya no se va de Estados Unidos: en qué consiste el acuerdo que le permitirá operar con normalidad. Foto: archivo.

    TikTok logró despejar uno de los mayores riesgos para su futuro en Estados Unidos. La plataforma de videos cortos anunció este jueves que su matriz, ByteDance, alcanzó un acuerdo para crear una nueva filial que concentrará el negocio de la red social en ese país.

    Esto le permitirá seguir operando con normalidad y evitar una prohibición que había estado a punto de concretarse.

    La nueva empresa se denomina TikTok USDS Joint Venture LLC y fue constituida, según la propia compañía, “en cumplimiento de la Orden Ejecutiva firmada por el presidente Trump el 25 de septiembre de 2025”.

    En un comunicado, TikTok señaló que este acuerdo permitirá a “más de 200 millones de estadounidenses y 7,5 millones de empresas seguir descubriendo, creando y prosperando como parte de la vibrante comunidad y experiencia global de TikTok”.

    TikTok ya no se va de Estados Unidos: en qué consiste el acuerdo que le permitirá operar con normalidad. Foto: archivo.

    ¿De qué trata el acuerdo?

    ByteDance aseguró que ya transfirió el negocio estadounidense a esta nueva sociedad, que quedará bajo control mayoritario de inversores de ese país.

    Según informó El País, tres compañías estadounidenses tendrán cada una un 15% de participación: Oracle, la firma de capital privado Silver Lake Management y la empresa de inversión MGX, con sede en Abu Dabi.

    A ellas se suman participaciones del grupo Dell y de una firma de inversión ligada a su fundador. En conjunto, los accionistas estadounidenses controlarán la nueva compañía, mientras que ByteDance conservará un 19,9%.

    TikTok ya no se va de Estados Unidos: en qué consiste el acuerdo que le permitirá operar con normalidad. Foto: REUTERS/Dado Ruvic Dado Ruvic

    El trasfondo político

    El acuerdo tiene un fuerte trasfondo político y geopolítico entre Estados Unidos y China.

    La operación se produce tras años de tensión entre Washington y Pekín, en un contexto marcado por las advertencias de las autoridades estadounidenses sobre los riesgos de seguridad nacional que, a su juicio, implicaba que TikTok siguiera bajo control de capital chino.

    En ese sentido, la matriz de la red social afirmó que la nueva empresa tiene como objetivo “proteger los datos de los usuarios estadounidenses, las aplicaciones y el algoritmo mediante medidas integrales de privacidad de datos y ciberseguridad”.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró públicamente el acuerdo.

    A través de su red social Truth, escribió: “¡Estoy tan feliz de haber ayudado a salvar TikTok! Ahora será propiedad de un grupo de grandes patriotas e inversores estadounidenses, los más grandes del mundo, y será una voz importante”.

    En otro mensaje, el mandatario sostuvo que TikTok fue un factor relevante en su desempeño electoral: “Junto con otros factores, fue responsable de que me fuera tan bien con el voto juvenil en las Elecciones Presidenciales de 2024”.

    En el plano ejecutivo, Shou Chew continuará como consejero delegado de TikTok y formará parte del directorio de la nueva compañía. En tanto, Adam Presser, uno de los históricos del grupo, asumirá como CEO de la filial estadounidense.

    El acuerdo pone fin, al menos por ahora, a un tenso pulso que incluso llevó a que la aplicación estuviera inactiva durante 14 horas en Estados Unidos, generando protestas de usuarios y creadores de contenido.

