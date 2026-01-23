Qué es la Junta de la Paz de Trump y qué países decidieron unirse. Foto: archivo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha emitido invitaciones a distintos líderes mundiales para que se integren a su llamada Junta de la Paz.

El organismo, en un principio concebido para supervisar el proceso de paz en Gaza, actualmente figura como una iniciativa más amplia destinada a resolver conflictos globales .

Durante el fin de semana, Washington envió invitaciones a países de todo el mundo para que se integren a la junta.

Hasta el momento, las respuestas han sido diversas .

Mientras algunos líderes han expresado su disposición de manera inmediata, otros han dado declaraciones evasivas, no han respondido, han sugerido que necesitan más tiempo para tomar una decisión o han rechazado la propuesta.

De acuerdo a un borrador de la carta constitutiva que fue obtenido por CNN, la Junta de la Paz se presenta como una “organización internacional” que promueve la estabilidad, la paz y la gobernanza “en zonas afectadas o amenazadas por conflictos” .

Trump servirá como presidente indefinido del organismo. Y, de acuerdo al estatuto, se presume que probablemente ocupará el cargó más allá de su actual mandato.

Según anunció la Casa Blanca, la labor de la Junta de la Paz será puesta en práctica por una junta ejecutiva que incluye al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio; al enviado especial de Estados Unidos a Medio Oriente, Steve Witkoff; al yerno de Trump, Jared Kushner; y al ex primer ministro británico, Tony Blair.

Informaciones reunidas por el Washington Post detallan que la administración Trump se ha puesto en contacto con más de 50 países, ya sea a través de declaraciones realizadas por el presidente o por funcionarios que representan a los países destinatarios.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha publicado un recuento completo de los países solicitados para un puesto en la junta.

Qué países decidieron unirse a la Junta de la Paz de Trump

Alrededor de una veintena de líderes mundiales ya han aceptado unirse a la Junta de la Paz creada por Trump .

De acuerdo a la revista Time, si bien se tiene previsto que otros firmen en una fecha posterior, esta es la lista de quienes se adhirieron este jueves 22 de enero , en una ceremonia realizada en el marco del Foro Económico Mundial.

Argentina : presidente Javier Milei

Armenia : primer ministro Nikol Pashinyan

Azerbaiyán : presidente Ilham Aliyev

Bahréin : Jeque Isa bin Salman Al Khalifa

Bulgaria : primer ministro Rosen Zhelyazkov (en funciones de interino tras su renuncia)

Hungría : primer ministro Viktor Orban

Indonesia : presidente Prabowo Subianto

Jordania : viceprimer ministro Ayman Safadi

Kazajistán : presidente Kassym-Jomart Tokayev

Kosovo : presidente Vjosa Osmani

Mongolia : primer ministro Gombojavyn Zandanshatar

Marruecos : ministro de Asuntos Exteriores Nasser Bourita

Pakistán : primer ministro Shehbaz Sharif

Paraguay : presidente Santiago Peña

Qatar : primer ministro Jeque Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani

Arabia Saudita : ministro de Asuntos Exteriores Faisal bin Farhan Al-Saud

Turquía : ministro de Asuntos Exteriores Hakan Fidan

Emiratos Árabes Unidos : presidente de la Autoridad de Asuntos Ejecutivos Khaldoon Al Mubarak

Uzbekistán: presidente Shavkat Miromonovich Mirziyoyev

El presidente argentino, Javier Milei, compartió el sábado en sus redes sociales la carta que Trump le envió para que su país se adhiriera a la iniciativa.

En la invitación, se lee: “Nuestro esfuerzo reunirá a un distinguido grupo de naciones dispuestas a asumir la noble responsabilidad de construir una paz duradera” .

“Convocaremos próximamente a nuestros maravillosos y comprometidos socios, la mayoría de los cuales son líderes mundiales muy respetados”.

Los Estados miembros ejercerán sus funciones durante tres años, tras los cuales deberán pagar 1.000 millones de dólares estadounidenses para obtener un puesto permanente , según rescata CNN.

Un funcionario estadounidense afirmó al citado medio que los fondos recaudados se destinarán a la reconstrucción de Gaza.

Funcionarios estadounidenses consultados por el Post aseguraron que el pago es de carácter “voluntario” y no una cuota de ingreso.

“La membresía no conlleva ninguna obligación de financiación más allá de la que un estado o socio decida contribuir voluntariamente” , declaró una de las fuentes bajo condición de anonimato, de acuerdo con los requisitos establecidos por la administración Trump.

GRACIAS PRESIDENTE TRUMP @realDonaldTrump@POTUS



Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace, una organización creada por el Presidente Trump para promover una paz duradera en regiones… pic.twitter.com/ORalzkzhlv — Javier Milei (@JMilei) January 17, 2026

Qué países han declinado o no han confirmado su participación en la Junta de la Paz de Trump

Canadá, Rusia y China están entre los países que se han mostrado evasivos y han sugerido que necesitan más tiempo para evaluar la propuesta.

Francia, Noruega, Suecia, Dinamarca y Eslovenia se negaron a participar de la junta como está estipulada actualmente .

El Ministerio de Finanzas de Canadá afirmó que el país no pagaría mil millones de dólares por un puesto permanente.

De la misma manera, el primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo que la participación de Canadá estaría condicionada por completo a la reanudación del flujo total de ayuda humanitaria a Gaza.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, recibió una invitación para que su país se adhiera a la junta.

Cabe recordar que Rusia, país que también recibió una invitación, ha desarrollado una invasión a gran escala en el territorio ucraniano desde febrero de 2022.

Zelenski declaró el martes: “Rusia es nuestro enemigo. Bielorrusia es su aliado”,

“Me resulta muy difícil imaginar cómo Rusia y nosotros podemos estar juntos en este o aquel consejo” .

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, uno de los principales aliados del mandatario ruso Vladimir Putin, ha sugerido que su país podría unirse a la junta. Sin embargo, no ha confirmado su participación.

El miércoles, Trump declaró que Putin había aceptado su invitación a la junta. No obstante, este último declaró posteriormente que no era así y que el Kremlin seguía revisando la propuesta .

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció el miércoles su adhesión, pese a que antes había manifestado su rechazo a la inclusión de representantes de Turquía y Qatar .

Previamente, funcionarios israelíes habían criticado a ambos países: al primero por su condena a la conducta de Israel en la guerra de Gaza y al segundo por albergar a funcionarios del grupo militante Hamás.

En una conferencia de prensa realizada el martes, Trump declaró: “Ojalá no necesitáramos una Junta de la Paz, pero las Naciones Unidas, y, como saben, con todas las guerras en las que he intervenido, nunca me ayudaron en ninguna” .