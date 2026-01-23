Qué es la Junta de la Paz de Trump y qué países decidieron unirse
El organismo, en un principio concebido para supervisar el proceso de paz en Gaza, ahora figura como una iniciativa más amplia destinada a resolver conflictos globales. Las respuestas han sido diversas. Acá, los países que se adhirieron, los que han declinado y los que se han mostrado evasivos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha emitido invitaciones a distintos líderes mundiales para que se integren a su llamada Junta de la Paz.
Durante el fin de semana, Washington envió invitaciones a países de todo el mundo para que se integren a la junta.
Hasta el momento, las respuestas han sido diversas.
Mientras algunos líderes han expresado su disposición de manera inmediata, otros han dado declaraciones evasivas, no han respondido, han sugerido que necesitan más tiempo para tomar una decisión o han rechazado la propuesta.
De acuerdo a un borrador de la carta constitutiva que fue obtenido por CNN, la Junta de la Paz se presenta como una “organización internacional” que promueve la estabilidad, la paz y la gobernanza “en zonas afectadas o amenazadas por conflictos”.
Trump servirá como presidente indefinido del organismo. Y, de acuerdo al estatuto, se presume que probablemente ocupará el cargó más allá de su actual mandato.
Según anunció la Casa Blanca, la labor de la Junta de la Paz será puesta en práctica por una junta ejecutiva que incluye al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio; al enviado especial de Estados Unidos a Medio Oriente, Steve Witkoff; al yerno de Trump, Jared Kushner; y al ex primer ministro británico, Tony Blair.
Informaciones reunidas por el Washington Post detallan que la administración Trump se ha puesto en contacto con más de 50 países, ya sea a través de declaraciones realizadas por el presidente o por funcionarios que representan a los países destinatarios.
Hasta el momento, la Casa Blanca no ha publicado un recuento completo de los países solicitados para un puesto en la junta.
Qué países decidieron unirse a la Junta de la Paz de Trump
Alrededor de una veintena de líderes mundiales ya han aceptado unirse a la Junta de la Paz creada por Trump.
De acuerdo a la revista Time, si bien se tiene previsto que otros firmen en una fecha posterior, esta es la lista de quienes se adhirieron este jueves 22 de enero, en una ceremonia realizada en el marco del Foro Económico Mundial.
- Argentina: presidente Javier Milei
- Armenia: primer ministro Nikol Pashinyan
- Azerbaiyán: presidente Ilham Aliyev
- Bahréin: Jeque Isa bin Salman Al Khalifa
- Bulgaria: primer ministro Rosen Zhelyazkov (en funciones de interino tras su renuncia)
- Hungría: primer ministro Viktor Orban
- Indonesia: presidente Prabowo Subianto
- Jordania: viceprimer ministro Ayman Safadi
- Kazajistán: presidente Kassym-Jomart Tokayev
- Kosovo: presidente Vjosa Osmani
- Mongolia: primer ministro Gombojavyn Zandanshatar
- Marruecos: ministro de Asuntos Exteriores Nasser Bourita
- Pakistán: primer ministro Shehbaz Sharif
- Paraguay: presidente Santiago Peña
- Qatar: primer ministro Jeque Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani
- Arabia Saudita: ministro de Asuntos Exteriores Faisal bin Farhan Al-Saud
- Turquía: ministro de Asuntos Exteriores Hakan Fidan
- Emiratos Árabes Unidos: presidente de la Autoridad de Asuntos Ejecutivos Khaldoon Al Mubarak
- Uzbekistán: presidente Shavkat Miromonovich Mirziyoyev
El presidente argentino, Javier Milei, compartió el sábado en sus redes sociales la carta que Trump le envió para que su país se adhiriera a la iniciativa.
En la invitación, se lee: “Nuestro esfuerzo reunirá a un distinguido grupo de naciones dispuestas a asumir la noble responsabilidad de construir una paz duradera”.
“Convocaremos próximamente a nuestros maravillosos y comprometidos socios, la mayoría de los cuales son líderes mundiales muy respetados”.
Los Estados miembros ejercerán sus funciones durante tres años, tras los cuales deberán pagar 1.000 millones de dólares estadounidenses para obtener un puesto permanente, según rescata CNN.
Un funcionario estadounidense afirmó al citado medio que los fondos recaudados se destinarán a la reconstrucción de Gaza.
Funcionarios estadounidenses consultados por el Post aseguraron que el pago es de carácter “voluntario” y no una cuota de ingreso.
“La membresía no conlleva ninguna obligación de financiación más allá de la que un estado o socio decida contribuir voluntariamente”, declaró una de las fuentes bajo condición de anonimato, de acuerdo con los requisitos establecidos por la administración Trump.
Qué países han declinado o no han confirmado su participación en la Junta de la Paz de Trump
Canadá, Rusia y China están entre los países que se han mostrado evasivos y han sugerido que necesitan más tiempo para evaluar la propuesta.
Francia, Noruega, Suecia, Dinamarca y Eslovenia se negaron a participar de la junta como está estipulada actualmente.
El Ministerio de Finanzas de Canadá afirmó que el país no pagaría mil millones de dólares por un puesto permanente.
De la misma manera, el primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo que la participación de Canadá estaría condicionada por completo a la reanudación del flujo total de ayuda humanitaria a Gaza.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, recibió una invitación para que su país se adhiera a la junta.
Cabe recordar que Rusia, país que también recibió una invitación, ha desarrollado una invasión a gran escala en el territorio ucraniano desde febrero de 2022.
Zelenski declaró el martes: “Rusia es nuestro enemigo. Bielorrusia es su aliado”,
“Me resulta muy difícil imaginar cómo Rusia y nosotros podemos estar juntos en este o aquel consejo”.
El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, uno de los principales aliados del mandatario ruso Vladimir Putin, ha sugerido que su país podría unirse a la junta. Sin embargo, no ha confirmado su participación.
El miércoles, Trump declaró que Putin había aceptado su invitación a la junta. No obstante, este último declaró posteriormente que no era así y que el Kremlin seguía revisando la propuesta.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció el miércoles su adhesión, pese a que antes había manifestado su rechazo a la inclusión de representantes de Turquía y Qatar.
Previamente, funcionarios israelíes habían criticado a ambos países: al primero por su condena a la conducta de Israel en la guerra de Gaza y al segundo por albergar a funcionarios del grupo militante Hamás.
En una conferencia de prensa realizada el martes, Trump declaró: “Ojalá no necesitáramos una Junta de la Paz, pero las Naciones Unidas, y, como saben, con todas las guerras en las que he intervenido, nunca me ayudaron en ninguna”.
Al día siguiente, agregó que la Junta de la Paz colaboraría con la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, no entregó más detalles al respecto.
