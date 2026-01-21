SUSCRÍBETE POR $1100
    Qué opciones militares “decisivas” evalúa Trump contra Irán en medio de la ola de protestas en el país

    Asesores del Pentágono y la Casa Blanca han elaborado una serie de propuestas para el presidente Trump, según afirmaron al Wall Street Journal funcionarios estadounidenses. Mientras se evalúan los pasos a seguir, el Ejército de Estados Unidos ha desplegado nuevos recursos militares en Medio Oriente.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Qué opciones militares “decisivas” evalúa Trump contra Irán en medio de la ola de protestas en el país. Foto: archivo.

    En medio de las protestas que se han realizado en Irán contra el régimen en el poder, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presionado a sus asesores para que presenten lo que él denomina como opciones militares “decisivas”.

    Así lo aseguraron al Wall Street Journal funcionarios estadounidenses, quienes hablaron bajo condición de anonimato para abordar asuntos sensibles.

    De acuerdo a las fuentes, las conversaciones se desarrollan mientras Washington envía un portaaviones y aviones de combate a Medio Oriente.

    La ola de protestas en Irán se desencadenó a finales de diciembre, a raíz de la agravada crisis económica que enfrenta el país.

    Trump ha evaluado reprender al régimen iraní por su represión contra los manifestantes, según los funcionarios.

    Las estimaciones en el número de muertos varían. Sin embargo, los totales mínimos, hasta el momento, rondan entre los 2.000 y 3.000 fallecidos por la represión de las fuerzas de seguridad iraníes.

    Qué opciones militares “decisivas” evalúa Trump contra Irán en medio de la ola de protestas en el país. Fotos: archivo.

    Qué opciones militares “decisivas” evalúa Trump contra Irán

    Los funcionarios estadounidenses consultados por el Journal afirmaron que Trump ha usado la palabra “decisivo” para describir el efecto que desea que cualquier acción de Washington tenga sobre Teherán.

    Las presiones del presidente han llevado a que asesores del Pentágono y la Casa Blanca elaboren una serie de propuestas.

    Entre estas se encuentran algunas que buscarían derrocar al régimen iraní, según las fuentes.

    Otras consideran atacar instalaciones de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica.

    Algunos de sus asesores también han planteado el uso de medios no militares, tales como anunciar nuevas sanciones contra el régimen o ayudar a los manifestantes a coordinar acciones en línea.

    Hasta el momento, Trump no ha ordenado ataques contra Irán y no se tiene claridad sobre cuál será su decisión final, aseguraron los funcionarios.

    No obstante, dijeron, el mandatario no ha descartado reprender al régimen iraní por los asesinatos contra manifestantes.

    El martes 20 de enero, cuando fue consultado por la prensa sobre si Estados Unidos podría atacar a Irán, Trump afirmó que las autoridades iraníes han escuchado sus advertencias, lo que llevó a que cancelaran sus planes de ahorcar a 837 personas.

    “Tendremos que ver qué sucede”, enfatizó el presidente.

    Días antes, el sábado 17 de enero, se refirió a las publicaciones en redes sociales en las que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, lo culpó de las protestas en su país.

    Trump declaró a la revista Politico que “es hora de buscar un nuevo liderazgo en Irán”.

    “Ese hombre es un enfermo que debería gobernar su país correctamente y dejar de matar gente”, agregó el mandatario.

    Las autoridades iraníes han advertido que tomarán acciones ofensivas contra Estados Unidos si el país norteamericano bombardea Irán o ataca a sus líderes.

    El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, manifestó el domingo 18 de enero: “Cualquier agresión contra el líder supremo de nuestro país equivale a una guerra total contra la nación iraní”.

    Los asesores del mandatario estadounidense también le han entregado informes sobre las complejidades de una potencial campaña militar.

    Estos han incluido el cómo los ataques aéreos no garantizarían un colapso del régimen iraní, dijeron los funcionarios.

    Qué opciones militares “decisivas” evalúa Trump contra Irán en medio de la ola de protestas en el país. Foto: archivo.

    Qué recursos militares ha desplegado EEUU en Medio Oriente mientras se desarrollan las protestas en Irán

    El Ejército de Estados Unidos ha desplegado nuevos recursos militares en Medio Oriente, mientras la administración Trump evalúa los próximos pasos a seguir.

    Según datos de seguimiento de vuelo y las declaraciones de los funcionarios consultados por el Journal, cazas F-15E aterrizaron este domingo en Jordania.

    Estos aviones biplaza son operados por un piloto y un oficial de armas, y pueden atacar tanto objetivos terrestres como otras aeronaves.

    De acuerdo al citado periódico, el portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de ataque —que incluye destructores, F-35, otros cazas y aviones con interferencia electrónica— fueron avistados por rastreadores de tráfico marítimo navegando hacia el oeste desde el Mar de China Meridional hacia el Golfo Pérsico.

    Los funcionarios afirmaron que se desplegarán defensas aéreas adicionales en la región, lo que incluirá más sistemas antimisiles Patriot y Thaad.

    Tales despliegues brindarían a Estados Unidos más opciones en caso de que se decida realizar un ataque, según las fuentes.

    Estados UnidosIránDonald TrumpAlí JameneiTeheránMasoud PezeshkianProtestas en IránMedio OrienteGeopolítica

