SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha declarado que uno de los motivos de la captura de Maduro en Caracas fue que la administración Trump quería asegurarse de que los líderes venezolanos “ya no se acerquen Hezbolá e Irán en nuestro propio hemisferio”.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU. Foto: archivo.

    Fue durante la madrugada del 3 de enero cuando las fuerzas de Estados Unidos realizaron una ofensiva en Venezuela, la cual permitió capturar a Nicolás Maduro y posteriormente llevarlo a una prisión en el país norteamericano.

    Tras el operativo realizado en Caracas a principios de este año, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró que uno de los motivos fue que la administración del presidente Donald Trump quería asegurarse de que los líderes venezolanos “ya no se acerquen a Hezbolá e Irán en nuestro propio hemisferio”.

    Durante años, las autoridades estadounidenses han acusado que el régimen chavista y el grupo militante con sede en Líbano han colaborado en operaciones de narcotráfico y lavado de dinero en Venezuela.

    Washington ha acusado a Irán de respaldar y apoyar a Hezbolá, como parte de sus esfuerzos para contrarrestar la influencia de Estados Unidos e Israel a través del denominado Eje de la Resistencia.

    Cuando Rubio dio sus declaraciones luego del arresto de Maduro en Caracas, también presionó a la nueva líder venezolana, Delcy Rodríguez, para que rompiera las relaciones tanto con Teherán como con el grupo militante.

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU. Foto: archivo.

    Cómo se gestaron las relaciones entre Venezuela y el grupo militante Hezbolá

    Informaciones rescatadas por el New York Times relatan que los vínculos entre Hezbolá y Venezuela se gestaron a partir de la relación entre Venezuela e Irán, países que son ricos en petróleo, están sujetos a sanciones de Estados Unidos y comparten rechazo hacia el sistema del país norteamericano.

    Aquello derivó en que Caracas y Teherán se ayudaran mutuamente a evadir las sanciones estadounidenses, para así comercializar crudo a pesar de las restricciones impuestas por Washington.

    Sus lazos económicos y políticos se han mantenido desde antes de la revolución iraní de 1979, la cual llevó al poder a un régimen clerical autoritario que se ha mantenido vigente hasta la actualidad.

    Tanto Venezuela como Irán fueron miembros fundadores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a inicios de la década de 1960, junto con países como Irak, Arabia Saudita y Kuwait.

    Luego de la revolución iraní de finales de la década de 1970, Venezuela fue uno de los primeros países en reconocer al nuevo régimen.

    Y, en las décadas siguientes a la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, Irán invirtió miles de millones de dólares en la industria petrolera y energética del país latinoamericano.

    De acuerdo a las informaciones reunidas por el Times, aunque esas inversiones significaron escaso o nulo rendimiento financiero para Teherán, sí le otorgaron un área de influencia en la región.

    Estos vínculos, a su vez, llevaron a que Hezbolá pudiese entrar en Venezuela.

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU. Foto: archivo.

    Las acusaciones que ha realizado Washington durante años se sostienen, en gran parte, en investigaciones que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) inició en 2008.

    Los peritajes concluyeron que Hezbolá estaba involucrado en el tráfico de cocaína desde Colombia a través de Venezuela y que colaboraba con funcionarios locales para traficar dinero en efectivo y personal.

    De la misma manera, afirmaron haber encontrado evidencia de que políticos venezolanos facilitaban la entrega de pasaportes a miembros de Hezbolá y coordinaban el tráfico de cocaína y armas entre el régimen de Maduro y el grupo militante.

    Tanto el ahora detenido líder venezolano como Hezbolá han rechazado esas acusaciones.

    El analista político libanés y experto en Hezbolá, Kassem Kassir, quien es cercano al grupo militante, comentó al citado periódico que los vínculos entre el gobierno de Maduro y Hezbolá se basaban más en una visión compartida contra Estados Unidos que en beneficios prácticos para Hezbolá.

    Dijo que “la relación entre Venezuela y Hezbolá es principalmente simbólica” y que, “en la práctica, nada ha cambiado para Hezbolá tras la caída de Maduro”.

    Asimismo, el investigador principal del Carnegie Middle East Center en Beirut, Mohanad Hage Ali, sugirió que los ingresos ilícitos descritos por Washington no parecen ser una fuente clave para las operaciones actuales del grupo.

    “Si se analizan los diferentes elementos de estos vínculos, se observan pruebas muy pobres de que Hezbolá tenga una participación generalizada. No hemos visto pruebas suficientes de que la organización dependa en gran medida del tráfico de drogas, como los talibanes en Afganistán, para financiar sus operaciones”, comentó al Times.

    Los especialistas afirmaron que la mayor parte del financiamiento de Hezbolá proviene de Irán, por lo que su principal preocupación en estos momentos son las múltiples protestas que se han desarrollado contra el régimen desde diciembre de 2025.

    Lee también:

    Más sobre:VenezuelaHezboláIránEstados UnidosNicolás MaduroMaduroDonald TrumpTrumpMedio OrienteMundoInternacionalGeopolíticaLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Acciones de licores europeos caen tras amenaza de Trump de aranceles al vino y champán francés

    “Encontraremos a él o los responsables”: Boric lamenta muerte de carabinera que habría sufrido una encerrona en Santiago

    Mercados financieros: acciones al alza, bonos volátiles y dólar débil en el primer año de Trump

    Trump amenaza con aranceles del 200% a vinos de Francia para que Macron se sume a la Junta de Paz para Gaza

    Shoa descarta riesgo de tsunami en las costas de Chile tras sismo 6.5 en Papua Nueva Guinea

    Los perros tienen el vocabulario de un niño pequeño, según un reciente estudio

    Lo más leído

    1.
    El hábito que redujo el riesgo de padecer demencia a casi la mitad, según un reciente estudio

    El hábito que redujo el riesgo de padecer demencia a casi la mitad, según un reciente estudio

    2.
    Por 70 años pensaron que tenían un mamut en el museo: los huesos pertenecían a otra especie

    Por 70 años pensaron que tenían un mamut en el museo: los huesos pertenecían a otra especie

    3.
    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    4.
    Los perros tienen el vocabulario de un niño pequeño, según un reciente estudio

    Los perros tienen el vocabulario de un niño pequeño, según un reciente estudio

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    Servicios

    Temblor hoy, martes 20 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 20 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Confirman aplicación de la Ficha Básica de Emergencia: ¿En qué consiste la FIBE?

    Confirman aplicación de la Ficha Básica de Emergencia: ¿En qué consiste la FIBE?

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Sevilla en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Sevilla en TV y streaming

    “Encontraremos a él o los responsables”: Boric lamenta muerte de carabinera que habría sufrido una encerrona en Santiago
    Chile

    “Encontraremos a él o los responsables”: Boric lamenta muerte de carabinera que habría sufrido una encerrona en Santiago

    Shoa descarta riesgo de tsunami en las costas de Chile tras sismo 6.5 en Papua Nueva Guinea

    Temblor hoy, martes 20 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Acciones de licores europeos caen tras amenaza de Trump de aranceles al vino y champán francés
    Negocios

    Acciones de licores europeos caen tras amenaza de Trump de aranceles al vino y champán francés

    Mercados financieros: acciones al alza, bonos volátiles y dólar débil en el primer año de Trump

    Director de Fonasa responde a senadores por licitación de MCC: “Nosotros no damos esto por fracasado, al contrario”

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU
    Tendencias

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Los perros tienen el vocabulario de un niño pequeño, según un reciente estudio

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    Champions League: Real Madrid recibe al Monaco para salir de la crisis en su torneo favorito
    El Deportivo

    Champions League: Real Madrid recibe al Monaco para salir de la crisis en su torneo favorito

    “Debemos hablar sobre los derechos de autor”: la singular factura que Novak Djokovic le pasa a Carlos Alcaraz

    “Traicionero”: la enérgica ‘bienvenida’ de una hincha de Colo Colo a Juan Martín Lucero en el aeropuerto de Santiago

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes
    Finde

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    La falsa invención del “Roto Chileno” en homenaje a la batalla de Yungay (y cuál fue el real origen)
    Cultura y entretención

    La falsa invención del “Roto Chileno” en homenaje a la batalla de Yungay (y cuál fue el real origen)

    En carrera por el Oscar: llega a Chile el filme sobre la revuelta palestina contra el Imperio Británico

    Tom y Jerry aterrizan en los cines con su primera película ambientada en China

    Trump amenaza con aranceles del 200% a vinos de Francia para que Macron se sume a la Junta de Paz para Gaza
    Mundo

    Trump amenaza con aranceles del 200% a vinos de Francia para que Macron se sume a la Junta de Paz para Gaza

    Amnistía Internacional alerta sobre la “erosión” de DD.HH. por “prácticas autoritarias” de Trump en su primer año de mandato

    “El disruptor en jefe”: La realpolitik de Trump se apodera del Foro de Davos

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar
    Paula

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”