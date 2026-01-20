Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU. Foto: archivo.

Fue durante la madrugada del 3 de enero cuando las fuerzas de Estados Unidos realizaron una ofensiva en Venezuela, la cual permitió capturar a Nicolás Maduro y posteriormente llevarlo a una prisión en el país norteamericano.

Tras el operativo realizado en Caracas a principios de este año, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró que uno de los motivos fue que la administración del presidente Donald Trump quería asegurarse de que los líderes venezolanos “ya no se acerquen a Hezbolá e Irán en nuestro propio hemisferio” .

Durante años, las autoridades estadounidenses han acusado que el régimen chavista y el grupo militante con sede en Líbano han colaborado en operaciones de narcotráfico y lavado de dinero en Venezuela .

Washington ha acusado a Irán de respaldar y apoyar a Hezbolá , como parte de sus esfuerzos para contrarrestar la influencia de Estados Unidos e Israel a través del denominado Eje de la Resistencia.

Cuando Rubio dio sus declaraciones luego del arresto de Maduro en Caracas, también presionó a la nueva líder venezolana, Delcy Rodríguez, para que rompiera las relaciones tanto con Teherán como con el grupo militante.

Cómo se gestaron las relaciones entre Venezuela y el grupo militante Hezbolá

Informaciones rescatadas por el New York Times relatan que los vínculos entre Hezbolá y Venezuela se gestaron a partir de la relación entre Venezuela e Irán , países que son ricos en petróleo, están sujetos a sanciones de Estados Unidos y comparten rechazo hacia el sistema del país norteamericano.

Aquello derivó en que Caracas y Teherán se ayudaran mutuamente a evadir las sanciones estadounidenses, para así comercializar crudo a pesar de las restricciones impuestas por Washington.

Sus lazos económicos y políticos se han mantenido desde antes de la revolución iraní de 1979 , la cual llevó al poder a un régimen clerical autoritario que se ha mantenido vigente hasta la actualidad.

Tanto Venezuela como Irán fueron miembros fundadores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a inicios de la década de 1960, junto con países como Irak, Arabia Saudita y Kuwait.

Luego de la revolución iraní de finales de la década de 1970, Venezuela fue uno de los primeros países en reconocer al nuevo régimen.

Y, en las décadas siguientes a la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, Irán invirtió miles de millones de dólares en la industria petrolera y energética del país latinoamericano.

De acuerdo a las informaciones reunidas por el Times, aunque esas inversiones significaron escaso o nulo rendimiento financiero para Teherán, sí le otorgaron un área de influencia en la región .

Estos vínculos, a su vez, llevaron a que Hezbolá pudiese entrar en Venezuela .

Las acusaciones que ha realizado Washington durante años se sostienen, en gran parte, en investigaciones que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) inició en 2008.

Los peritajes concluyeron que Hezbolá estaba involucrado en el tráfico de cocaína desde Colombia a través de Venezuela y que colaboraba con funcionarios locales para traficar dinero en efectivo y personal .

De la misma manera, afirmaron haber encontrado evidencia de que políticos venezolanos facilitaban la entrega de pasaportes a miembros de Hezbolá y coordinaban el tráfico de cocaína y armas entre el régimen de Maduro y el grupo militante.

Tanto el ahora detenido líder venezolano como Hezbolá han rechazado esas acusaciones .

El analista político libanés y experto en Hezbolá, Kassem Kassir, quien es cercano al grupo militante, comentó al citado periódico que los vínculos entre el gobierno de Maduro y Hezbolá se basaban más en una visión compartida contra Estados Unidos que en beneficios prácticos para Hezbolá.

Dijo que “la relación entre Venezuela y Hezbolá es principalmente simbólica” y que, “en la práctica, nada ha cambiado para Hezbolá tras la caída de Maduro” .

Asimismo, el investigador principal del Carnegie Middle East Center en Beirut, Mohanad Hage Ali, sugirió que los ingresos ilícitos descritos por Washington no parecen ser una fuente clave para las operaciones actuales del grupo.

“Si se analizan los diferentes elementos de estos vínculos, se observan pruebas muy pobres de que Hezbolá tenga una participación generalizada. No hemos visto pruebas suficientes de que la organización dependa en gran medida del tráfico de drogas, como los talibanes en Afganistán, para financiar sus operaciones”, comentó al Times.