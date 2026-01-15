Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

El apagón que dejó a gran parte de Caracas sin electricidad la noche de la operación para extraer a Nicolás Maduro, no fue una falla más en el deteriorado sistema eléctrico venezolano.

Según reveló The New York Times, el corte fue provocado por una operación cibernética del ejército de Estados Unidos , de acuerdo con funcionarios estadounidenses informados sobre la misión que hablaron bajo condición de anonimato.

La operación, realizada el 3 de enero, se convirtió en una de las demostraciones más públicas del poder ofensivo cibernético estadounidense en los últimos años.

Según las fuentes citadas por el diario, el Pentágono no solo logró apagar las luces de Caracas, sino también garantizar que el suministro eléctrico pudiera restablecerse con rapidez, reduciendo el riesgo de consecuencias humanitarias graves.

¿Cómo fue el ciberataque?

El ciberataque estuvo dirigido a sistemas clave de la red eléctrica venezolana y fue acompañado por acciones destinadas a interferir el radar de defensa aérea del país.

Esto permitió que helicópteros militares estadounidenses ingresaran a Venezuela sin ser detectados , en el marco de la misión que terminó con la captura de Nicolás Maduro, quien posteriormente fue trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico.

La efectividad de la operación se explica, en parte, por las limitadas defensas cibernéticas del ejército venezolano.

En un país con infraestructura tecnológica precaria y un sistema eléctrico debilitado por años de crisis, las ciberarmas estadounidenses tuvieron efectos descritos como “poderosos y precisos”.

El impacto del ataque fue acotado en el tiempo. La mayoría de los habitantes de Caracas se quedó sin electricidad solo por algunos minutos , aunque barrios cercanos a la base militar donde fue detenido Maduro permanecieron sin suministro hasta por 36 horas.

De acuerdo al NYT, no se registraron víctimas fatales ni emergencias médicas graves asociadas al apagón.

“Estaba oscuro y fue mortal”

Expertos llevan años advirtiendo sobre los riesgos de un ciberataque a una red eléctrica, especialmente para hospitales o unidades de cuidados intensivos.

Sin embargo, ese escenario fue evitado porque el suministro se restableció con rapidez y porque Caracas llevaba años preparándose para cortes eléctricos prolongados.

La mayoría de los hospitales contaba con generadores de emergencia y el ataque ocurrió de madrugada, cuando gran parte de la población dormía.

Horas después de la operación, el propio Donald Trump aludió públicamente al episodio, aunque sin entregar detalles técnicos.

“Estaba oscuro, las luces de Caracas estaban en gran parte apagadas debido a cierta experiencia que tenemos. Estaba oscuro y fue mortal” , dijo en una conferencia de prensa tras la redada.

En paralelo, el Comando Cibernético de Estados Unidos confirmó su participación mediante un comunicado oficial, en el que afirmó sentirse “orgulloso de apoyar” la misión, denominada Operación Resolución Absoluta, y aseguró estar capacitado para ejecutar órdenes presidenciales en cualquier momento.

Las revelaciones, basadas en testimonios anónimos y documentos clasificados presentados a legisladores, han reactivado el debate en el Congreso estadounidense sobre el uso de ciberarmas.

Los senadores del Comité de Servicios Armados planean interrogar públicamente al teniente general Joshua M. Rudd, nominado por Trump para liderar el Comando Cibernético y la Agencia de Seguridad Nacional.

La audiencia podría entregar más antecedentes sobre esta operación y sobre la estrategia cibernética futura de Estados Unidos.