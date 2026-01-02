Cómo Rusia solicitó a EEUU que detenga la persecución del Bella 1, el petrolero vinculado a Venezuela e Irán

En medio de la persecución que la Guardia Costera de Estados Unidos ha desarrollado para incautar el Bella 1, el gobierno de Rusia hizo una petición diplomática formal para que las fuerzas estadounidenses detengan la operación .

Así lo aseguraron al New York Times dos personas con conocimiento de la situación, bajo condición de anonimato por tratarse de temas delicados.

La Guardia Costera ha estado rastreando al petrolero a través del Océano Atlántico, luego de que este se negara a ser abordado el pasado 21 de diciembre en las cercanías de la costa de Venezuela , en aguas internacionales.

Washington acusa que el buque ha transportado petróleo a organizaciones terroristas designadas por Estados Unidos y ha afirmado que es parte de una flota de barcos que transportan petróleo —sujeto a sanciones— de Rusia, Irán y Venezuela.

Apenas un día antes de que se iniciara la persecución del Bella 1, la Guardia Costera interceptó el petrolero Centuries frente a la costa de Venezuela, en aguas internacionales.

La secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, compartió en ese momento un video desclasificado en el que se ve cómo fue la operación.

“ Estados Unidos continuará persiguiendo el tráfico ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región. Los encontraremos y detendremos”, escribió en una publicación de X.

Previamente, el 10 de diciembre, incautó otro llamado Skipper frente a la costa del país.

En ninguno de esos dos casos las tripulaciones opusieron resistencia, según las autoridades estadounidenses.

Las fuentes consultadas por el Times afirmaron que la petición diplomática formal del gobierno ruso fue entregada a última hora de Nochevieja . Fue dirigida al Departamento de Estado de Estados Unidos.

Una de las personas familiarizadas con la situación agregó que también se envió al Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

La solicitud de Moscú a Washington se posiciona en medio de un escenario en el que el presidente Donald Trump intenta negociar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania , país en el que las tropas rusas han desarrollado una invasión a gran escala desde el 24 de febrero de 2022.

En los días posteriores al inicio de la persecución, la tripulación del Bella 1 pintó una bandera rusa en el costado del buque y llamó por radio a la Guardia Costera estadounidense, para decirle que navegaban bajo bandera rusa .

Previamente, las autoridades estadounidenses aseguraron que la embarcación navegaba bajo bandera falsa .

La firma Louis Marine Shipholding Enterprises, con sede en Turquía, figuraba como propietaria de la embarcación, según informaciones reunidas por el Wall Street Journal.

Recientemente, tras el inicio de la persecución, el Bella 1 apareció en el registro oficial de buques de Rusia , con un nuevo nombre, Marinera y con puerto base en Sochi, en el mar Negro, según rescata el Times.

Cuando el citado periódico consultó a la Casa Blanca sobre la situación, las autoridades se negaron a hacer declaraciones oficiales.

Sin embargo, un funcionario estadounidense afirmó bajo condición de anonimato que la administración Trump aún considera al petrolero “apátrida”, ya que navegaba con bandera falsa cuando la Guardia Costera intentó detenerlo por primera vez a finales diciembre.

El Departamento de Estado estadounidense y la embajada rusa en Washington no respondieron a las solicitudes de declaraciones del Times.

La persecución del Bella 1 iniciada frente a la costa de Venezuela también se posiciona en un contexto de crecientes tensiones entre la administración Trump y el régimen de Nicolás Maduro .

A mediados de diciembre, Washington ordenó un “bloqueo total y completo” de todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan del país.

Junto con ello, declaró al régimen chavista como una “organización terrorista extranjera”.

Desde la Casa Blanca han descrito a Maduro como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo” y “una amenaza” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

En agosto, aumentó la recompensa por información que permita su arresto a 50 millones de dólares.

Lo acusan de liderar un grupo criminal llamado Cartel de los Soles, el cual fue designado por el gobierno estadounidense como una organización terrorista extranjera.

Estados Unidos también ha incrementado sus tropas en la región y ha desplegado buques de guerra, aeronaves y hasta un submarino nuclear, así como el portaaviones USS Gerald R. Ford, descrito como el más poderoso del mundo, en las cercanías de Venezuela.

Las medidas estadounidenses han incluido una serie de ataques contra embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico, las cuales según la administración Trump, estaban vinculadas a operaciones de narcotráfico. Han descrito a sus tripulantes como terroristas.

Se han reportado decenas de ataques de este tipo desde inicios de septiembre, lo que ha despertado críticas de algunos legisladores estadounidenses, quienes han sugerido que podrían calificarse como ejecuciones extrajudiciales.

Maduro ha rechazado las acusaciones de la administración Trump y ha advertido que cualquier agresión directa contra Venezuela desencadenaría una “lucha armada”.

De la misma manera, ha ordenado despliegues militares a nivel nacional y la movilización de tropas y milicianos, además de entrenamiento militar para civiles.

A su vez, ha acusado a Estados Unidos de “piratería” naval y de intentar robar los recursos naturales de su país.