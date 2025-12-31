SUSCRÍBETE POR $1100
    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    El Bella 1, buque que ha sido vinculado a Venezuela e Irán y que está sujeto a sanciones de Washington, ha sido perseguido por las fuerzas estadounidenses desde el 21 de diciembre. Funcionarios de Estados Unidos aseguran que su tripulación pintó una bandera rusa en un costado del barco.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes Captura / Tendencias LT

    La tripulación del Bella 1, un petrolero que ha evadido a la Guardia Costera de Estados Unidos desde el 21 de diciembre y que ha sido vinculado a Venezuela e Irán, pintó recientemente una bandera de Rusia en un costado del buque.

    Así lo aseguraron al Wall Street Journal y el New York Times distintos funcionarios estadounidenses, quienes plantearon que la medida parece ser un intento del barco sancionado para reivindicar la protección del país presidido por Vladimir Putin.

    La Guardia Costera de Estados Unidos ha estado rastreando al petrolero a través del Océano Atlántico, luego de que este se negara a ser abordado el pasado 21 de diciembre en las cercanías de la costa de Venezuela.

    Desde entonces, las fuerzas estadounidenses han planeado un operativo para abordarlo e incautarlo.

    Previamente, un día antes de que iniciara la persecución del Bella 1, la Guardia Costera interceptó el petrolero Centuries frente a la costa de Venezuela, en aguas internacionales.

    La secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, compartió en ese momento un video desclasificado en el que se ve cómo fue la operación.

    Estados Unidos continuará persiguiendo el tráfico ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región. Los encontraremos y detendremos”, escribió en una publicación de X.

    De la misma manera, el 10 de diciembre, incautó otro buque llamado Skipper frente a la costa del país controlado por el régimen de Nicolás Maduro.

    En ninguno de esos dos casos las tripulaciones opusieron resistencia, según las autoridades estadounidenses.

    Según los funcionarios consultados por el Journal, las fuerzas estadounidenses ya están en condiciones de incautar el Bella 1 si la administración del presidente Donald Trump da la orden de proceder.

    Entre las unidades en la zona se encuentra un Equipo de Respuesta Especial Marítima y una fuerza de élite entrenada para abordar buques hostiles, detallaron.

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes Captura / Tendencias LT

    Qué podría implicar que el buque perseguido por EEUU tenga pintada la bandera de Rusia

    Especialistas en derecho marítimo explicaron al citado periódico que, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la Guardia Costera tiene derecho a abordar embarcaciones extranjeras si son apátridas o si existen motivos razonables para sospechar que participan en prácticas engañosas.

    Desde la administración Trump han sostenido que el Bella 1 es una embarcación sancionada con una orden judicial de incautación, la cual navegaba bajo bandera falsa.

    Washington acusa que el buque ha transportado petróleo a organizaciones terroristas designadas por Estados Unidos.

    Asimismo, ha afirmado que es parte de una flota de buques que transportan petróleo de Rusia, Irán y Venezuela, sancionado por Estados Unidos.

    Los expertos comentaron que el derecho internacional estipula que los buques no pueden cambiar de bandera durante los viajes, a menos que haya un cambio de propietario o matrícula.

    Si el barco está ahora legítimamente registrado en Rusia, se podría dificultar su abordaje forzoso por parte de la Guardia Costera estadounidense.

    El exdirector de asuntos jurídicos y relaciones externas de la Organización Marítima Internacional, el contralmirante retirado Fred Kenney, dijo al Journal que “es probable que Estados Unidos esté trabajando por la vía diplomática para determinar si está realmente registrado en Rusia”.

    “El simple hecho de pintar una bandera en el costado de un casco no le otorga inmediatamente esa nacionalidad”.

    Hasta el momento, se desconoce públicamente por qué el Bella 1 se ha negado a cumplir las exigencias de la Guardia Costera.

    Cuando el Journal intentó consultar a la firma propietaria del buque, Louis Marine Shipholding Enterprises, con sede en Turquía, la empresa no respondió a sus llamadas.

    Más sobre:Estados UnidosBella 1RusiaVenezuelaIránDonald TrumpTrumpVladimir PutinPutinNicolás MaduroMaduroPetroleoPetroleroCenturiesSkipperBarcosBuqueMundoInternacionalLa Tercera

