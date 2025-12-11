VOTA INFORMADO por $1100
    Cómo EEUU incautó un barco petrolero frente a la costa de Venezuela, según Trump

    Desde la administración Trump afirmaron que era “utilizado para transportar petróleo sancionado desde Venezuela e Irán” y que estaba sujeto a sanciones de Estados Unidos, “debido a su participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras”.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo EEUU incautó un barco petrolero frente a la costa de Venezuela, según Trump Captura / Tendencias LT

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las fuerzas estadounidenses incautaron un barco petrolero frente a la costa de Venezuela este miércoles 10 de diciembre.

    De acuerdo al mandatario, se trata del “más grande jamás incautado”.

    La secretaria de Justicia estadounidense, Pam Bondi, detalló en una publicación en X que el operativo fue realizado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Guerra.

    Aseguró que la orden de incautación se debió a que el barco era “utilizado para transportar petróleo sancionado desde Venezuela e Irán.

    “Durante varios años, el petrolero ha estado sancionado por Estados Unidos debido a su participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras. Esta incautación, realizada frente a las costas de Venezuela, se llevó a cabo de forma segura”, escribió Bondi.

    Agregó que la investigación de las autoridades estadounidenses “para prevenir el transporte de petróleo sancionado continúa”.

    En un video desclasificado que compartió junto a dichas declaraciones, se ve cómo fuerzas estadounidenses descienden desde helicópteros para tomar el control de la embarcación.

    El operativo ocurrió mientras la líder opositora al régimen chavista, María Corina Machado, llegaba a Oslo, pese a que el gobierno de Nicolás Maduro le prohibió viajar y salir de Venezuela.

    Machado tenía el objetivo de llegar a la capital noruega para recibir el Nobel de la Paz.

    No alcanzó a llegar a la ceremonia. Sin embargo, su hija, Ana Corina Sosa, recibió el reconocimiento en su nombre.

    Tras llegar a Oslo, después de una travesía en la que viajó disfrazada y en la que antes de viajar a Europa llegó a Curazao en una lancha, la líder venezolana salió al balcón del Grand Hotel para saludar a sus adherentes.

    La incautación del petrolero ocurrió en un contexto en el que las tensiones entre Washington y Caracas se han incrementado progresivamente durante los últimos meses.

    Desde la administración Trump han descrito a Maduro como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo” y “una amenaza” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

    De la misma manera, lo acusan de liderar un grupo criminal llamado Cartel de los Soles, el cual fue designado oficialmente por el gobierno estadounidense como una organización terrorista extranjera.

    Estados Unidos también ha incrementado sus tropas en la región y ha desplegado buques de guerra, aeronaves y hasta un submarino nuclear, así como el portaaviones USS Gerald R. Ford, descrito como el más poderoso del mundo, en las cercanías de Venezuela.

    Las medidas estadounidenses han incluido una serie de ataques contra embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico, las cuales según Washington, estaban vinculadas a operaciones de narcotráfico.

    Se han reportado al menos 20 de esos ataques desde inicios de septiembre, los cuales han dejado más de 80 muertos.

    Maduro ha rechazado las acusaciones de la administración Trump y ha advertido que cualquier agresión directa contra Venezuela desencadenaría una “lucha armada”.

    Asimismo, ha ordenado despliegues militares a nivel nacional y la movilización de tropas y milicianos, además de entrenamiento militar para civiles.

    

    Qué se sabe de la incautación de un barco petrolero por parte de EEUU frente a la costa de Venezuela

    Trump no entregó más detalles sobre el operativo de incautación del barco petrolero. No obstante, aseguró que fue “por muy buena razón” y que su administración pronto entregará más información.

    Cuando se le consultó qué pasará con el petróleo que llevaba la embarcación, el presidente respondió: “Nos los quedamos, supongo”.

    Un alto funcionario estadounidense afirmó a CNN que la incautación ocurrió en aguas internacionales y se desarrolló sin incidentes ni víctimas, ni entre el personal estadounidense ni entre la tripulación del barco.

    Detalló que el petrolero, llamado Skipper y anteriormente conocido como Adisa, transportaba crudo venezolano y se dirigía a Cuba. Su destino final era Asia. Las negociaciones se realizaron mediante vendedores cubanos, agregó.

    El barco fue sancionado por Estados Unidos en 2022, por facilitar el comercio de petróleo para el grupo militante Hezbolá, con sede en Líbano, y las Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

    Cuando el citado medio consultó a Trump sobre la incautación, el mandatario dijo que no había hablado con Maduro recientemente y rechazó decir quién es el propietario del petrolero.

    Imágenes satelitales y datos de envío revisados por CNN reflejan que el barco ocultó su verdadera ubicación mientras estaba atracado en una terminal petrolera venezolana en noviembre.

    

    Qué respondió Venezuela tras la incautación de un barco petrolero por parte de EEUU frente a su costa

    Desde el régimen chavista declararon que denuncian “enérgicamente” el operativo de las fuerzas estadounidenses, al cual calificaron como un “acto de piratería”.

    Las autoridades venezolanas acusaron en un comunicado que tanto dicha medida como los recientes comentarios de Trump forman parte de un “plan deliberado de despojo de nuestros recursos energéticos”.

    “En estas circunstancias, han quedado finalmente al descubierto las verdaderas razones de la agresión prolongada contra Venezuela. No es la migración. No es el narcotráfico. No es la democracia. No son los derechos humanos. Siempre se trató de nuestras riquezas naturales, de nuestro petróleo, de nuestra energía, de los recursos que pertenecen exclusivamente al pueblo venezolano”.

    Caracas enfatizó que apelará ante “todas las instancias internacionales existentes”.

    Lee también:

    Más sobre:VenezuelaEstados UnidosDonald TrumpNicolás MaduroTrumpMaduroPetróleoBarcosSkipperAdisaBarco petroleroMundoInternacionalLa Tercera

