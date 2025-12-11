Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

Fue durante la tarde del lunes 8 de diciembre cuando la líder opositora al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, María Corina Machado, inició una travesía para escapar del país.

Su objetivo era llegar a Noruega el miércoles, para así participar en la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz, reconocimiento que se le otorgó a principios de octubre.

Una persona con conocimiento del escape, quien habló bajo condición de anonimato por tratarse de un asunto delicado, relató al Wall Street Journal que Machado salió disfrazada y con peluca .

Primero tuvo que llegar desde el suburbio de Caracas en el que llevaba un año escondida hasta un pueblo pesquero en la costa, en donde la esperaba una lancha.

Luego, durante 10 horas, Machado y dos personas que la ayudaron a escapar pasaron por una decena de retenes militares . En cada uno debieron evitar que la identificaran y que fuese arrestada.

Así, llegaron a otro punto de la costa a eso de la medianoche, según relató la fuente.

Ahí descansaron unas horas, para después iniciar un viaje a través del mar Caribe hasta Curazao .

Partieron a eso de las 5:00, en una lancha de pesca de madera . Se enfrentaron a fuertes vientos y oleadas, los cuales hicieron que el trayecto fuera más extenso de lo que esperaban.

La fuente cercana a la operación detalló al citado periódico que la fuga de Machado fue planeada por dos meses y fue realizada por una red venezolana que ha ayudado a otras personas a escapar del país.

El grupo aseguró que hicieron una llamada al Ejército de Estados Unidos antes de que zarparan, para así evitar que las fuerzas estadounidenses atacaran la lancha .

Cabe recordar que, durante los últimos meses, las fuerzas estadounidenses han realizado una serie de ataques contra embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico, bajo la acusación de que participaban en operaciones de narcotráfico.

Se han registrado al menos 20 de esos ataques desde inicios de septiembre, los cuales han dejado más de 80 muertos.

Desde la administración del presidente Donald Trump también han compartido una serie de videos desclasificados en los que se ve cómo las embarcaciones son alcanzadas por misiles.

La persona con conocimiento de la fuga de Machado aseguró al Journal: “Coordinamos que saliera por una zona específica para que no volaran el barco” .

Otras fuentes familiarizadas con el escape declararon que la Casa Blanca estaba al tanto de la operación . Sin embargo, agregaron, no tenían mayor claridad sobre su participación en el plan.

Cuando el citado periódico consultó a la Armada estadounidense y al Pentágono, ambos organismos declinaron hacer comentarios sobre este tema.

Datos de seguimiento de vuelo reunidos por el Journal reflejan que, aproximadamente al mismo tiempo en que se desarrollaba la fuga de Machado, dos aviones F-18 de las fuerzas estadounidenses entraron en el Golfo de Venezuela.

Las aeronaves volaron alrededor de 40 minutos en círculos cerrados, en las cercanías de la ruta que llevaría a la líder opositora desde la costa hacia Curazao.

El siguiente objetivo era llegar a Oslo.

Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela. Foto: archivo.

Cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

Machado llegó a Curazao a eso de las 15:00 del martes 9 de diciembre. En la isla, un contratista privado especializado en extracciones se encargó de recibirla.

Esta última persona fue suministrada por Washington, según la fuente con conocimiento de la operación.

La líder opositora al régimen chavista pasó la noche en un hotel y, al amanecer del miércoles, se fue en un avión ejecutivo que fue proporcionado por un socio en Miami.

El viaje desde Curazao hacia Oslo tuvo una escala en Bangor, Maine.

La llegada de Machado a la capital noruega fue la noche del miércoles. Para ese entonces, su hija, Ana Corina Sosa, ya había recibido el Nobel de la Paz en nombre de su madre .

Ya en Oslo, Machado salió al balcón del Grand Hotel para saludar a sus adherentes.

Según las informaciones reunidas por el Journal, l a líder opositora tiene previsto descansar aproximadamente una semana, para después recorrer países europeos en busca de apoyo para su causa .

Una fuente cercana a ella declaró que, eventualmente, también visitará Washington .

Durante la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz, la hija de Machado afirmó que su madre “regresará a Venezuela muy pronto”.

En Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez acusó a la líder opositora y a sus simpatizantes de promover los intereses de Estados Unidos en desmedro de los de Venezuela .

“Esos lacayos extremistas y fascistas que han estado pidiendo bloqueos, invasiones y bombardeos contra Venezuela serán derrotados nuevamente, de la misma manera que se desmoronó su espectáculo barato en Noruega”, dijo.