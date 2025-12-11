VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    La líder opositora al régimen chavista tenía el objetivo de llegar a Oslo para recibir el Nobel de la Paz. Aunque no alcanzó a participar en la ceremonia, sí llegó a la capital noruega, tras una travesía en la que primero llegó a Curazao en una lancha, antes de viajar a Europa.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela. Foto: archivo. Jimmy Villalta

    Fue durante la tarde del lunes 8 de diciembre cuando la líder opositora al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, María Corina Machado, inició una travesía para escapar del país.

    Su objetivo era llegar a Noruega el miércoles, para así participar en la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz, reconocimiento que se le otorgó a principios de octubre.

    Una persona con conocimiento del escape, quien habló bajo condición de anonimato por tratarse de un asunto delicado, relató al Wall Street Journal que Machado salió disfrazada y con peluca.

    Primero tuvo que llegar desde el suburbio de Caracas en el que llevaba un año escondida hasta un pueblo pesquero en la costa, en donde la esperaba una lancha.

    Luego, durante 10 horas, Machado y dos personas que la ayudaron a escapar pasaron por una decena de retenes militares. En cada uno debieron evitar que la identificaran y que fuese arrestada.

    Así, llegaron a otro punto de la costa a eso de la medianoche, según relató la fuente.

    Ahí descansaron unas horas, para después iniciar un viaje a través del mar Caribe hasta Curazao.

    Partieron a eso de las 5:00, en una lancha de pesca de madera. Se enfrentaron a fuertes vientos y oleadas, los cuales hicieron que el trayecto fuera más extenso de lo que esperaban.

    La fuente cercana a la operación detalló al citado periódico que la fuga de Machado fue planeada por dos meses y fue realizada por una red venezolana que ha ayudado a otras personas a escapar del país.

    El grupo aseguró que hicieron una llamada al Ejército de Estados Unidos antes de que zarparan, para así evitar que las fuerzas estadounidenses atacaran la lancha.

    Cabe recordar que, durante los últimos meses, las fuerzas estadounidenses han realizado una serie de ataques contra embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico, bajo la acusación de que participaban en operaciones de narcotráfico.

    Se han registrado al menos 20 de esos ataques desde inicios de septiembre, los cuales han dejado más de 80 muertos.

    Desde la administración del presidente Donald Trump también han compartido una serie de videos desclasificados en los que se ve cómo las embarcaciones son alcanzadas por misiles.

    La persona con conocimiento de la fuga de Machado aseguró al Journal: “Coordinamos que saliera por una zona específica para que no volaran el barco”.

    Otras fuentes familiarizadas con el escape declararon que la Casa Blanca estaba al tanto de la operación. Sin embargo, agregaron, no tenían mayor claridad sobre su participación en el plan.

    Cuando el citado periódico consultó a la Armada estadounidense y al Pentágono, ambos organismos declinaron hacer comentarios sobre este tema.

    Datos de seguimiento de vuelo reunidos por el Journal reflejan que, aproximadamente al mismo tiempo en que se desarrollaba la fuga de Machado, dos aviones F-18 de las fuerzas estadounidenses entraron en el Golfo de Venezuela.

    Las aeronaves volaron alrededor de 40 minutos en círculos cerrados, en las cercanías de la ruta que llevaría a la líder opositora desde la costa hacia Curazao.

    El siguiente objetivo era llegar a Oslo.

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela. Foto: archivo.

    Cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Machado llegó a Curazao a eso de las 15:00 del martes 9 de diciembre. En la isla, un contratista privado especializado en extracciones se encargó de recibirla.

    Esta última persona fue suministrada por Washington, según la fuente con conocimiento de la operación.

    La líder opositora al régimen chavista pasó la noche en un hotel y, al amanecer del miércoles, se fue en un avión ejecutivo que fue proporcionado por un socio en Miami.

    El viaje desde Curazao hacia Oslo tuvo una escala en Bangor, Maine.

    La llegada de Machado a la capital noruega fue la noche del miércoles. Para ese entonces, su hija, Ana Corina Sosa, ya había recibido el Nobel de la Paz en nombre de su madre.

    Ya en Oslo, Machado salió al balcón del Grand Hotel para saludar a sus adherentes.

    Según las informaciones reunidas por el Journal, la líder opositora tiene previsto descansar aproximadamente una semana, para después recorrer países europeos en busca de apoyo para su causa.

    Una fuente cercana a ella declaró que, eventualmente, también visitará Washington.

    Durante la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz, la hija de Machado afirmó que su madre “regresará a Venezuela muy pronto”.

    En Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez acusó a la líder opositora y a sus simpatizantes de promover los intereses de Estados Unidos en desmedro de los de Venezuela.

    “Esos lacayos extremistas y fascistas que han estado pidiendo bloqueos, invasiones y bombardeos contra Venezuela serán derrotados nuevamente, de la misma manera que se desmoronó su espectáculo barato en Noruega”, dijo.

    Previamente, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, había declarado que Machado sería considerada fugitiva si viajaba a Noruega.

    Lee también:

    Más sobre:María Corina MachadoVenezuelaNobel de la PazPremio Nobel de la PazNoruegaCurazaoOsloCaracasNicolás MaduroMachadoMaduroEstados UnidosCaribeMundoInternacionalLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La Administración Trump declara “zona militarizada” gran parte de la frontera entre California y México

    Entel anunció a Carlos Hurtado Rourke como nuevo director de la compañía

    Oracle sufre fuerte corrección y arrastra a acciones ligadas a la IA

    Maria Corina Machado sostiene que Venezuela “ya ha sido invadida” por agentes rusos, iraníes y grupos como Hezbolá o Hamas

    Detienen a dos sujetos en Lo Espejo: uno era buscado por homicidio

    Trump prevé establecer la junta de paz de Gaza a principios de 2026 y apunta que “será una de las mejores juntas que se hayan visto”

    Lo más leído

    1.
    Review del OPPO Reno14 F 5G: un “teléfono de batalla”

    Review del OPPO Reno14 F 5G: un “teléfono de batalla”

    2.
    Tras el sismo 7.5, Japón alerta que podría ocurrir un megaterremoto: qué se sabe hasta ahora y cómo afectaría a Chile

    Tras el sismo 7.5, Japón alerta que podría ocurrir un megaterremoto: qué se sabe hasta ahora y cómo afectaría a Chile

    3.
    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 11 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 11 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

    Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Detienen a dos sujetos en Lo Espejo: uno era buscado por homicidio
    Chile

    Detienen a dos sujetos en Lo Espejo: uno era buscado por homicidio

    Temblor hoy, jueves 11 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Boric en homenaje a Mistral por los 80 años de su Nobel: “El país que imaginó Gabriela lo estamos creando día a día”

    Entel anunció a Carlos Hurtado Rourke como nuevo director de la compañía
    Negocios

    Entel anunció a Carlos Hurtado Rourke como nuevo director de la compañía

    Oracle sufre fuerte corrección y arrastra a acciones ligadas a la IA

    ¿La mejor Dipres de la historia?

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela
    Tendencias

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    Palestino va a la FIFA: dos clubes extranjeros son demandados por los árabes tras no cumplir el pago por la venta de jugadores
    El Deportivo

    Palestino va a la FIFA: dos clubes extranjeros son demandados por los árabes tras no cumplir el pago por la venta de jugadores

    Por su relación con Trump: Gianni Infantino enfrenta denuncia por vulneración a la neutralidad política de la FIFA

    “Siempre hay un hincha del Conce que me hace partícipe”: el Mono Navarro Montoya revela cómo vivió el ascenso lila

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas
    Finde

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    El gran circo del rock and roll que los Rolling Stones olvidaron
    Cultura y entretención

    El gran circo del rock and roll que los Rolling Stones olvidaron

    La historia del olvidado y polémico rol de Argentina en la Guerra del Pacífico

    Derrick McKenzie: histórico baterista de Jamiroquai llega a Chile

    La Administración Trump declara “zona militarizada” gran parte de la frontera entre California y México
    Mundo

    La Administración Trump declara “zona militarizada” gran parte de la frontera entre California y México

    Maria Corina Machado sostiene que Venezuela “ya ha sido invadida” por agentes rusos, iraníes y grupos como Hezbolá o Hamas

    Trump prevé establecer la junta de paz de Gaza a principios de 2026 y apunta que “será una de las mejores juntas que se hayan visto”

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan
    Paula

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan

    Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística

    Ser delgada no me protegió del escrutinio