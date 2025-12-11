VOTA INFORMADO por $1100
    Mundo

    María Corina Machado saluda a sus seguidores después de llegar a Oslo

    Tras llegar a la capital noruega la noche del miércoles, la líder opositora venezolana cantó el himno de su país desde un balcón del Grand Hotel y se reunió con sus partidarios fuera del recinto.

    Por 
    Lya Rosen

    En su primera aparición en público desde el pasado enero, María Corina Machado salió del hotel en que se hospeda en la capital de Noruega para saludar a los seguidores que se congregaron en el lugar para recibirla y felicitarla por el Premio Nobel de Paz que este miércoles recibió en su nombre su hija, Ana Corina Sosa.

    A la salida del Gran Hotel de Oslo, la líder opositora venezolana se acercó a las vallas dispuestas por la policía local y le dio la mano y abrazo a quienes se encontraban tras estas, mientras se escuchaban gritos de aliento y ella continuaba lanzando besos al público presente.

    Esto ocurrió poco después de que el presidente del Comité Noruego del premio Nobel, Jørgen Watne Frydnes, diera a conocer la llegada a su país de Machado y afirmara en ese momento que ella iría “directamente a reunirse con su familia”, por lo que no se esperaba ningún encuentro en las próximas horas.

    Sin embargo, tras su arribo, la activista venezolana salió a un balcón del Grand Hotel para comenzar a saludar a los presentes y luego entonar el himno de Venezuela con una mano en el corazón y visiblemente emocionada.

    Como consignó la agencia EFE, Machado aterrizó en el aeropuerto de Gardermoen alrededor de las 21.58 GMT (18.58 de Chile) tras un largo viaje desde Venezuela, donde vive en la clandestinidad. Durante la mañana de Noruega, tiene previsto dar una conferencia de prensa junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

