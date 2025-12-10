VOTA INFORMADO por $1100
    Mundo

    Hija de María Corina Machado recibe en su nombre el Premio Nobel de la Paz en Oslo

    “Las democracias deben estar preparadas para luchar por la libertad para sobrevivir”, afirmó este miércoles la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en un discurso pronunciado por su hija Ana Corina Sosa. Durante la ceremonia, el presidente del Comité Noruego del Nobel instó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a renunciar a su cargo.

    Por 
    Europa Press/France 24
    Ana Corina Sosa Machado, hija mayor de la dirigente opositora María Corina Machado.

    Ana Corina Sosa, hija de la opositora María Corina Machado, ha recibido este miércoles en su nombre el Premio Nobel de la Paz 2025, galardón entregado en una ceremonia en Oslo al que la política no ha podido llegar a tiempo por causas especificadas tras viajar desde Venezuela y sin que hayan trascendido los detalles de su ruta por motivos de seguridad.

    La hija de Machado ha subido al estrado para recoger de manos del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne Frydnesel, el diploma y la medalla de oro en nombre de su madre, ante una gran ovación de todos los presentes, entre los que ha destacado el rey Harald V de Noruega.

    “Las democracias deben estar preparadas para luchar por la libertad para sobrevivir”, afirmó este miércoles la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en un discurso pronunciado por su hija durante una ceremonia a la que Machado no pudo asistir.

    La líder de la oposición venezolana afirmó que el premio tenía un profundo significado, no solo para su país, sino para el mundo.

    “Le recuerda al mundo que la democracia es esencial para la paz (...) Y la lección más importante, la que los venezolanos pueden compartir con el mundo, es una lección forjada en un largo y difícil camino: si queremos la democracia, debemos estar preparados para luchar por la libertad", declaró a través de su hija, Ana Corina Sosa Machado.

    “La libertad se conquista cada día, siempre que estemos dispuestos a luchar por ella. Por eso la causa de Venezuela trasciende nuestras fronteras”, continuó en la transcripción de su discurso preparado.

    “Un pueblo que elige ser libre no solo se libera a sí mismo, sino que contribuye a toda la humanidad”, señaló.

    Minutos antes de la ceremonia, el Instituto Nobel ha publicado un comunicado para confirmar que Machado no podría estar presente pese a “hacer todo lo que estaba en su mano para llegar a la ceremonia”. “Un viaje en una situación de extremo peligro”, ha dicho, junto a una grabación de una conversación telefónica con la opositora en la que confirmaba que se encontraba bien y de camino a la capital noruega.

    En una llamada con el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, divulgada por la organización justo antes de la gala, María Corina Machado se dijo “muy triste” y afirmó que “sentía mucho” no llegar a tiempo para la ceremonia.

    “Mucha gente ha arriesgado su vida para que yo pueda llegar a Oslo”, dijo.

    El Comité Noruego reconoció el pasado 10 de octubre con el premio Nobel de la Paz a la opositora por su “incansable esfuerzo” para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición “justa y pacífica” de “la dictadura a la democracia”. El jurado determinó que Machado, a la que definió como “una figura de unidad en una oposición política que antes estaba dividida”, se ha visto “obligada a vivir escondida” y permanece dentro de Venezuela, “una decisión que ha inspirado a millones” de personas.

    Piden la renuncia de Maduro

    El presidente del Comité Noruego del Nobel instó este miércoles al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a aceptar los resultados de las elecciones de 2024 y renunciar a su cargo, durante la entrega del Nobel de la Paz a la opositora María Corina Machado, ausente.

    “Señor Maduro: Debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo”, dijo Jørgen Watne Frydnes antes de ser interrumpido por un aplauso del público en la Municipalidad de Oslo.

    “Debe sentar las bases para una transición pacífica hacia la democracia. Porque esa es la voluntad del pueblo venezolano. María Corina Machado y la oposición venezolana han encendido una llama que ninguna tortura, ninguna mentira y ningún miedo podrán apagar”, continuó.

