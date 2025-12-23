Cómo será la nueva flota de acorazados “clase Trump” que anunció el presidente de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes 22 de diciembre que la Armada estadounidense construirá un nuevo acorazado “clase Trump”, al cual describió como la pieza central de lo que será la “Flota Dorada” del país norteamericano.

“Van a ayudar a mantener la supremacía militar de Estados Unidos, a revivir la industria de construcción naval nacional y a infundir temor en los enemigos de nuestro país en todo el mundo” , manifestó el mandatario.

También anunció una nueva clase de portaaviones. Sin embargo, sobre estos no entregó más detalles.

El mandatario anticipó sus planes junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, Marco Rubio.

En la instancia, Trump mostró una imagen referencial del diseño del acorazado, en la que se pudo ver escrito su nombre (USS Defiant) y la denominación “clase Trump”.

Qué se sabe de la nueva flota de acorazados "clase Trump" que anunció EEUU

Qué se sabe de la nueva flota de acorazados “clase Trump” que anunció EEUU

El primer buque de la “clase Trump” de acorazados será el USS Defiant . De acuerdo al presidente estadounidense, su construcción iniciará “casi de inmediato” y duraría dos años y medio.

Según informaciones reunidas por el Wall Street Journal, el mandatario ha participado activamente en la elaboración de los planes para la llamada “Flota Dorada”.

Durante años, Trump ha insistido en que es necesaria la modernización de los buques de guerra de Estados Unidos.

En la instancia del lunes, volvió a reiterar dicho punto.

“Necesitamos barcos con urgencia”, enfatizó Trump, para luego añadir que “algunos se han vuelto viejos, cansados ​​y obsoletos”.

“Vamos a ir en la dirección opuesta”, agregó, refiriéndose a esto último.

De acuerdo al mandatario, los nuevos ejemplares serán “100 veces más fuertes que cualquier acorazado jamás construido” y más rápidos que los buques existentes .

Detalló que la Armada estadounidense podría comprar entre 20 y 25 de estas nuevas embarcaciones.

Fuentes familiarizadas con las conversaciones de la administración Trump declararon al Journal que el nuevo acorazado será una actualización de los destructores de clase Arleigh Burke de la Armada .

Afirmaron que contará con diseño de última generación.

Según rescata CNN, Trump afirmó que estarán equipados con “cañones y misiles del más alto nivel”, así como con armas hipersónicas, cañones electromagnéticos, misiles de crucero y los “láseres más sofisticados del mundo” .

Un funcionario de la industria comentó al Journal que la embarcación se basa en el trabajo ya realizado por la Armada estadounidense y los astilleros que tienen para construir nuevos barcos.

Sin embargo, algunos especialistas en defensa han manifestado críticas al plan presentado por Trump.

El excontralmirante y director sénior de la Fundación para la Defensa de las Democracias, Mark Montgomery, declaró al citado periódico que la “Flota Dorada” es “justo lo que no necesitamos”.

Agregó que cada nuevo acorazado tendrá un valor de al menos 5.000 millones de dólares.

“No necesitamos buques que no estén optimizados para ser letales contra la amenaza china”, dijo Montgomery, para después añadir que la nueva fragata tiene “cero uso táctico”, ya que no contará con un sistema de lanzamiento vertical ni con el sistema de defensa balística Aegis.

La administración Trump tiene previsto que la “Flota Dorada” esté compuesta por varios buques de guerra de gran tamaño equipados con misiles de largo alcance, junto con un mayor número de fragatas más pequeñas .

Informaciones reunidas por CNN detallan que, inicialmente, la Marina estadounidense construirá dos barcos de la clase “Trump”, para luego construir ocho más.

En total, Trump espera que la Armada cuente con al menos una veintena y que estas embarcaciones se conviertan en el “buque insignia de la flota naval estadounidense”.