Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela. Foto: archivo.

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela se han incrementado progresivamente, hasta el punto en que el presidente Donald Trump ordenó este martes 16 de diciembre un “bloqueo total y completo” de todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan del país controlado por el régimen de Nicolás Maduro.

Junto con ello, Washington declaró a su gobierno como una “organización terrorista extranjera”.

Apenas unos días antes de que Trump ordenara el bloqueo contra los buques, las fuerzas estadounidenses incautaron un petrolero frente a la costa de Venezuela.

Su administración afirmó que el barco era “utilizado para transportar petróleo sancionado desde Venezuela e Irán” y estaba sujeto a sanciones de Estados Unidos, “debido a su participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras”.

Desde la Casa Blanca han descrito a Maduro como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo” y “una amenaza” para la seguridad nacional del país norteamericano.

Lo acusan de liderar un grupo criminal llamado Cartel de los Soles, el cual fue designado oficialmente por el gobierno estadounidense como una organización terrorista extranjera.

En agosto, la administración Trump aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que permita el arresto de Maduro.

Estados Unidos también ha incrementado sus tropas en la región y ha desplegado buques de guerra, aeronaves y hasta un submarino nuclear, así como el portaaviones USS Gerald R. Ford, descrito como el más poderoso del mundo, en las cercanías de Venezuela.

Las medidas estadounidenses han incluido una serie de ataques contra embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico, las cuales según Washington, estaban vinculadas a operaciones de narcotráfico. Han descrito a sus tripulantes como terroristas.

Se han reportado más de 20 ataques de este tipo desde inicios de septiembre, los cuales han dejado al menos 99 muertos en total y han despertado críticas de algunos legisladores estadounidenses, quienes han sugerido que podrían calificarse como ejecuciones extrajudiciales.

Maduro ha rechazado las acusaciones de la administración Trump y ha advertido que cualquier agresión directa contra Venezuela desencadenaría una “lucha armada”.

Asimismo, ha ordenado despliegues militares a nivel nacional y la movilización de tropas y milicianos, además de entrenamiento militar para civiles.

Las autoridades de algunos países caribeños temen que el incremento de la concentración militar estadounidense pueda desestabilizar a la región , según informaciones rescatadas por el Washington Post.

Sin embargo, las de otros han ofrecido su apoyo a la campaña de Estados Unidos, o bien, están considerando hacerlo .

A continuación encontrarás cuatro aliados caribeños que están en estos últimos grupos.

1. Trinidad y Tobago

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, ha apoyado abiertamente la campaña militar de Estados Unidos en el Caribe. Su país se encuentra ubicado a apenas unos 11 kilómetros de Venezuela continental.

Tras el primer ataque de las fuerzas estadounidenses contra una embarcación en la región, declaró: “No siento ninguna simpatía por los traficantes (...) El ejército estadounidense debería matarlos a todos violentamente” .

Trinidad y Tobago ha recibido a la Infantería de Marina de Estados Unidos, permitió al país norteamericano instalar un sistema de radar en uno de sus aeropuertos y ha participado en ejercicios militares conjuntos con las fuerzas estadounidenses.

Su Ministerio de Relaciones Exteriores anunció a mediados de diciembre que permitiría el tránsito de aeronaves militares de Estados Unidos por los aeropuertos del país “en las próximas semanas” para “movimientos logísticos, facilitando el reabastecimiento de suministros y las rotaciones rutinarias de personal”.

El país caribeño tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo y se encuentra en estado de emergencia desde el año pasado.

Las autoridades de Trinidad y Tobago han sugerido que los ataques estadounidenses son clave para detener el flujo de armas y drogas desde Venezuela.

No obstante, parlamentarios de oposición y distintas organizaciones, incluidos algunos grupos de pescadores, han manifestado su rechazo a los ataques. Argumentan que, además de presentar potenciales riesgos, podrían desencadenar un conflicto más amplio en la región e impulsar a Caracas a tomar represalias.

Los líderes de Trinidad y Tobago se han mantenido más bien reticentes a entregar detalles sobre la presencia estadounidense y han alegado a motivos de seguridad nacional o a que la información no es de interés público, según rescata el Post.

2. República Dominicana

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, autorizó a las fuerzas estadounidenses a operar dentro de las áreas restringidas de la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional Las Américas , en el marco de las presiones de Washington contra el régimen de Maduro.

Durante una visita a Santo Domingo en noviembre, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que aviones militares del país norteamericano podrán reabastecerse de combustible y transportar equipo y personal técnico.

Aseguró que el despliegue sería “de pequeña envergadura, temporal, con pleno respeto a su soberanía y sus leyes”.

También calificó el esfuerzo conjunto con República Dominicana como un “modelo para la región, uno que esperamos seguir” para otros países que desean “unir fuerzas y armas” con Estados Unidos.

El presidente dominicano enfatizó que su país comparte un “vínculo especial” con el gigante norteamericano y lo describió como su socio estratégico más importante.

“Dominicanos, nuestro país enfrenta una amenaza real, una amenaza que no reconoce fronteras, que no distingue banderas, que destruye familias y que ha intentado utilizar nuestro territorio como ruta durante décadas”, dijo en una conferencia de prensa conjunta.

Y agregó: “Esa amenaza es el narcotráfico, y ningún país debería ni puede enfrentarla sin aliados” .

3. Granada

Según informaciones rescatadas por el Post, Estados Unidos contactó a Granada en octubre para solicitar la instalación temporal de equipos de radar y personal técnico asociado en un aeropuerto internacional .

Las autoridades del país caribeño declararon que estaban “evaluando y revisando cuidadosamente las solicitudes en consultas técnicas” .

A finales de octubre de 1983, Estados Unidos invadió Granada tras el asesinato de su entonces primer ministro, Maurice Bishop.

Entre los argumentos para realizar el operativo, conocido como “Operación Furia Urgente”, se encontró la protección de unos 600 estudiantes de medicina estadounidenses que estaban en la Universidad de St. George.

Previamente, el entonces presidente estadounidense, Ronald Reagan, había manifestado su rechazo a que Bishop construyera un aeropuerto internacional con la ayuda de cubanos armados.

Actualmente, ese aeropuerto lleva el nombre del primer ministro asesinado, quien se identificaba como revolucionario socialista.

Sus instalaciones serían precisamente el emplazamiento de la instalación del radar estadounidense, según rescata el citado periódico.

El actual primer ministro de Granada, Dickon Mitchell, declaró en noviembre que no ha podido dar una respuesta sobre dicho punto, debido a que todavía tienen preocupaciones técnicas y de seguridad.

Cuando el Post consultó al Ministerio de Asuntos Exteriores del país, este no respondió a su solicitud de comentarios.

4. Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos

Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos, no una nación independiente .

En el pasado, la Estación Naval Roosevelt Roads, ubicada en el extremo este de la isla principal, fue una de las instalaciones navales más grandes del mundo. No obstante, fue clausurada en 2004, luego de que la Armada dejara de practicar ataques aéreos, marítimos y terrestres en la cercana Isla de Vieques.

Pese a lo anterior, la base militar volvió a funcionar recientemente .

Informaciones reunidas por el Post detallan que, en las últimas semanas, las tripulaciones han despejado las pistas de rodaje y han aterrizado aviones de combate y de transporte.