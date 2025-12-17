“Hasta que devuelvan todo lo que nos robaron”: Trump ordena bloqueo total a buques petroleros desde y hacia Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles el bloqueo de la frontera marítima de Venezuela, además de un cerco “completo” a todos los buques petroleros que entren o salgan al país caribeño.

La medida adoptada desde la Casa Blanca fue comunicada por el propio Trump a través de redes sociales, donde argumentó que la nueva ofensiva contra Caracas se da por el “robo realizado previamente” por el régimen chavista, mencionando el republicano activos como petróleo y tierras.

“Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta solo crecerá, y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente", afirmó Donald Trump.

De acuerdo al mandatario de EE.UU. el régimen conducido actualmente por Nicolás Maduro usa las riquezas obtenidas por la venta del crudo “de yacimientos robados”, para autofinanciarse y costear actividades ilícitas, entre ellas “el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”.

Debido a los presuntos delitos cometidos por Maduro, es que “el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera", señaló Trump.

“Hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros autorizados que entran y salen de Venezuela”, afirmó el Presidente Trump.

A su vez, afirmó que “los inmigrantes ilegales y criminales que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e inepta administración de Joe Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado".

“Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación, ni permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos INMEDIATAMENTE”. sostuvo Trump.