SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    “Hasta que devuelvan todo lo que nos robaron”: Trump ordena bloqueo total a buques petroleros desde y hacia Venezuela

    El Presidente de Estados Unidos señaló que su país "no permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo".

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles el bloqueo de la frontera marítima de Venezuela, además de un cerco “completo” a todos los buques petroleros que entren o salgan al país caribeño.

    La medida adoptada desde la Casa Blanca fue comunicada por el propio Trump a través de redes sociales, donde argumentó que la nueva ofensiva contra Caracas se da por el “robo realizado previamente” por el régimen chavista, mencionando el republicano activos como petróleo y tierras.

    “Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta solo crecerá, y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente", afirmó Donald Trump.

    De acuerdo al mandatario de EE.UU. el régimen conducido actualmente por Nicolás Maduro usa las riquezas obtenidas por la venta del crudo “de yacimientos robados”, para autofinanciarse y costear actividades ilícitas, entre ellas “el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”.

    Debido a los presuntos delitos cometidos por Maduro, es que “el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera", señaló Trump.

    “Hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros autorizados que entran y salen de Venezuela”, afirmó el Presidente Trump.

    A su vez, afirmó que “los inmigrantes ilegales y criminales que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e inepta administración de Joe Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado".

    “Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación, ni permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos INMEDIATAMENTE”. sostuvo Trump.

    Más sobre:Estados UnidosDonald TrumpNicolás MaduroVenezuelaPetroleoArmada

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Me ofrecieron varios cargos”: José Luis Daza aborda posible desembarco en gobierno de Kast

    “Depende de qué le convenga más a Chile”: Kast habla sobre eventual apoyo a Bachelet para la Secretaría General de la ONU

    Fiscalía pide prisión preventiva para cuatro de los cinco militares formalizados por muerte de Franco Vargas

    Vacuna con nueva cepa y vigilancia: Ministra Aguilera entrega detalles del plan ante eventual llegada de la gripe H3N2

    Gobierno sorprende y anuncia reforma constitucional para que Gendarmería dependa del Ministerio de Seguridad

    “La derrota es siempre breve”: el mensaje de la directiva FA a su militancia tras el triunfo de José Antonio Kast

    Lo más leído

    1.
    Irán incauta petrolero extranjero con seis millones de litros de diésel en el mar de Omán

    Irán incauta petrolero extranjero con seis millones de litros de diésel en el mar de Omán

    2.
    Petrolera estatal de Venezuela denuncia un ciberataque y apunta a EE.UU. como responsable

    Petrolera estatal de Venezuela denuncia un ciberataque y apunta a EE.UU. como responsable

    3.
    “Me ofrecieron varios cargos”: José Luis Daza aborda posible desembarco en gobierno de Kast

    “Me ofrecieron varios cargos”: José Luis Daza aborda posible desembarco en gobierno de Kast

    4.
    Nicolás Maduro advierte a José Antonio Kast: “Cuidadito si le toca un pelo a un venezolano”

    Nicolás Maduro advierte a José Antonio Kast: “Cuidadito si le toca un pelo a un venezolano”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Argentina por la Copa UC Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Argentina por la Copa UC Sub 17

    A qué hora y dónde ver la despedida de Walter Montillo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver la despedida de Walter Montillo en TV y streaming

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    “Depende de qué le convenga más a Chile”: Kast habla sobre eventual apoyo a Bachelet para la Secretaría General de la ONU
    Chile

    “Depende de qué le convenga más a Chile”: Kast habla sobre eventual apoyo a Bachelet para la Secretaría General de la ONU

    Fiscalía pide prisión preventiva para cuatro de los cinco militares formalizados por muerte de Franco Vargas

    Vacuna con nueva cepa y vigilancia: Ministra Aguilera entrega detalles del plan ante eventual llegada de la gripe H3N2

    Otro traspié: Suprema rechaza orden de no innovar de Tianqi donde pedía suspender acuerdo Codelco-SQM
    Negocios

    Otro traspié: Suprema rechaza orden de no innovar de Tianqi donde pedía suspender acuerdo Codelco-SQM

    La “lista corta” que baraja el comando de Kast para dirigir el Servicio de Impuestos Internos

    Riesgo país de Chile llega a su menor nivel en 18 años

    Soundcore presenta los audífonos AeroFit 2 con traducción con IA en tiempo real
    Tendencias

    Soundcore presenta los audífonos AeroFit 2 con traducción con IA en tiempo real

    ¿Podría la “supergripe” H3N2 llegar a Chile? Esto dice un médico infectólogo

    Los presuntos vínculos de los sospechosos del tiroteo en Sydney con el grupo extremista ISIS

    “El Pueblo con Swing”: lanzan documental sobre la desbordante pasión popular por el golf en Papudo
    El Deportivo

    “El Pueblo con Swing”: lanzan documental sobre la desbordante pasión popular por el golf en Papudo

    Una fiesta del golf: el Abierto de Chile presenta sus novedades para la edición de este año

    El Giro de Rigo Chile toma vuelo: la carrera de Rigoberto Urán abre sus inscripciones

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    The Pitt dispara la tensión en el nuevo adelanto de su segunda temporada
    Cultura y entretención

    The Pitt dispara la tensión en el nuevo adelanto de su segunda temporada

    Hijo de Rob Reiner no fue autorizado para comparecer ante la justicia

    “Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial”: Rosalía lanza el video de La Perla

    “Me ofrecieron varios cargos”: José Luis Daza aborda posible desembarco en gobierno de Kast
    Mundo

    “Me ofrecieron varios cargos”: José Luis Daza aborda posible desembarco en gobierno de Kast

    “Hasta que devuelvan todo lo que nos robaron”: Trump ordena bloqueo total a buques petroleros desde y hacia Venezuela

    Venezuela en la mira: el petróleo multimillonario que alimenta la tensión entre Trump y Maduro

    Suplementos: encapsular el bienestar
    Paula

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni