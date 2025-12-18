Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una embarcación en el Pacífico: reportan 4 muertos

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM, por sus siglas en inglés) confirmó que sus fuerzas realizaron un nuevo ataque contra una embarcación en aguas del Pacífico.

La ofensiva, ocurrida este miércoles 17 de diciembre, dejó cuatro muertos . Se posiciona dos días después de que el ejército estadounidense reportara otros tres ataques de este tipo en el Pacífico, los cuales dejaron ocho muertos.

Desde el SOUTHCOM aseguran que tanto el más reciente como los anteriores fueron en aguas internacionales, contra “Organizaciones Terroristas Designadas” .

Durante los últimos meses, las fuerzas estadounidenses han efectuado una serie de ataques contra embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico.

En total, estas operaciones han dejado al menos 99 muertos desde principios de septiembre .

Desde la administración del presidente Donald Trump han acusado que las embarcaciones atacadas participaban en operaciones de narcotráfico y han descrito a sus tripulantes como terroristas.

Washington ha advertido que los ataques continuarán, pese a las críticas de algunos legisladores estadounidenses, quienes han sugerido que podrían calificarse como ejecuciones extrajudiciales.

Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una embarcación en el Pacífico: reportan 4 muertos Captura / Tendencias LT

Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una embarcación en el Pacífico

El SOUTHCOM aseguró en una publicación en X que su último ataque hasta el momento fue realizado este miércoles 17 de diciembre, bajo la dirección del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.

“La Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada en aguas internacionales. La inteligencia confirmó que el buque transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico ”.

De acuerdo al SOUTHCOM, cuatro “narcoterroristas hombres” murieron en la operación, mientras que ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido.

El organismo adjuntó un video desclasificado en el que, según afirma, se muestra cómo la embarcación es alcanzada por misiles. Previamente, desde la administración Trump han compartido otros registros similares cuando han informado sobre nuevos ataques contra embarcaciones “narcoterroristas”.