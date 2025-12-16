Cómo fueron los nuevos ataques de EEUU contra tres embarcaciones en el Pacífico

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM, por sus siglas en inglés) confirmó que las fuerzas estadounidenses realizaron nuevos ataques contra embarcaciones en el Pacífico.

Según informó, los objetivos fueron “tres embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales” .

Los ataques dejaron ocho muertos y ocurrieron tras una serie de otros ataques que las fuerzas estadounidenses han efectuado en aguas del Caribe y el Pacífico durante los últimos meses.

En total, estos han dejado al menos 95 muertos desde principios de septiembre.

Desde la administración del presidente Donald Trump han acusado que las embarcaciones atacadas participaban en operaciones de narcotráfico.

Han descrito a sus tripulantes como terroristas y han advertido que los ataques continuarán, pese a las críticas de algunos legisladores estadounidenses, quienes han sugerido que podrían calificarse como ejecuciones extrajudiciales.

En paralelo, Washington ha intensificado sus presiones hacia Venezuela.

La administración Trump ha descrito al líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo” y “una amenaza” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

También ha incrementado la recompensa por información que permita su arresto a 50 millones de dólares y lo ha acusado de liderar un grupo criminal llamado Cartel de los Soles, el cual fue designado oficialmente por el gobierno estadounidense como una organización terrorista extranjera.

Estados Unidos ha incrementado sus tropas en la región y ha desplegado buques de guerra, aeronaves y hasta un submarino nuclear, así como el portaaviones USS Gerald R. Ford, descrito como el más poderoso del mundo, en las cercanías de Venezuela.

A principios de diciembre, también incautó un barco petrolero frente a la costa del país, bajo el argumento de que era “utilizado para transportar petróleo sancionado desde Venezuela e Irán”.

Maduro ha rechazado las acusaciones de la administración Trump en su contra y ha advertido que cualquier agresión directa contra Venezuela desencadenaría una “lucha armada”.

Asimismo, ha ordenado despliegues militares a nivel nacional y la movilización de tropas y milicianos, además de entrenamiento militar para civiles.

Cómo fueron los nuevos ataques de EEUU contra tres embarcaciones en el Pacífico

El SOUTHCOM informó a través de una publicación de X que los nuevos ataques fueron realizados este lunes 15 de diciembre, bajo la dirección del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.

“La Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales”, escribió el Comando Sur.

“La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y se dedicaban al narcotráfico” .

“Un total de ocho narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones : tres en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera”.

El Comando Sur también compartió videos desclasificados en los que se ve cómo las embarcaciones son alcanzadas por misiles de las fuerzas estadounidenses.

Previamente, desde la administración Trump han compartido una serie de videos similares en los que, según aseguran, se muestra cómo han sido los ataques.