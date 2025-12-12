VOTA INFORMADO por $1100
    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Revisiones de imágenes satelitales sugieren que el buque ocultó su verdadera ubicación, al emitir datos de localización falsos. Según la administración Trump, la embarcación era utilizada para “transportar petróleo sancionado desde Venezuela e Irán”.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    El miércoles 10 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que las fuerzas estadounidenses incautaron un barco petrolero frente a la costa de Venezuela, buque que describió como “el más grande jamás incautado”.

    La secretaria de Justicia estadounidense, Pam Bondi, detalló en una publicación en X que el operativo fue realizado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Guerra.

    Aseguró que la orden de incautación se debió a que el barco era “utilizado para transportar petróleo sancionado desde Venezuela e Irán.

    “Durante varios años, el petrolero ha estado sancionado por Estados Unidos debido a su participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras. Esta incautación, realizada frente a las costas de Venezuela, se llevó a cabo de forma segura”, escribió Bondi.

    Agregó que la investigación de las autoridades estadounidenses “para prevenir el transporte de petróleo sancionado continúa”.

    En un video desclasificado que compartió junto a dichas declaraciones, se ve cómo fuerzas estadounidenses descienden desde helicópteros para tomar el control de la embarcación.

    Un alto funcionario estadounidense declaró a CNN que la incautación ocurrió en aguas internacionales y se desarrolló sin incidentes ni víctimas, ni entre el personal estadounidense ni entre la tripulación del barco.

    Washington no informó públicamente el nombre del buque. Sin embargo, la fuente declaró al citado medio que se trató del petrolero Skipper, anteriormente conocido como Adisa, el cual transportaba crudo venezolano y se dirigía a Cuba.

    Su destino final era Asia. Las negociaciones se realizaron mediante vendedores cubanos, agregó el alto funcionario.

    El barco fue sancionado por Estados Unidos en 2022, por facilitar el comercio de petróleo para el grupo militante Hezbolá, con sede en Líbano, y las Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

    Desde el régimen venezolano declararon que denuncian “enérgicamente” el operativo realizado por las fuerzas estadounidenses este miércoles, al cual calificaron como un “acto de piratería”.

    A través de un comunicado, acusaron que tanto dicha medida como los comentarios de Trump contra las políticas de Nicolás Maduro forman parte de un “plan deliberado de despojo de nuestros recursos energéticos”.

    “En estas circunstancias, han quedado finalmente al descubierto las verdaderas razones de la agresión prolongada contra Venezuela. No es la migración. No es el narcotráfico. No es la democracia. No son los derechos humanos. Siempre se trató de nuestras riquezas naturales, de nuestro petróleo, de nuestra energía, de los recursos que pertenecen exclusivamente al pueblo venezolano”.

    Caracas enfatizó que apelará ante “todas las instancias internacionales existentes”.

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado Captura / Tendencias LT

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Una revisión de imágenes satelitales y datos de envío realizada por CNN refleja que el barco incautado por Estados Unidos este miércoles ocultó su verdadera ubicación mientras estaba atracado en una terminal petrolera venezolana en noviembre.

    De la misma manera, un análisis de imágenes y fotografías satelitales realizado por el New York Times sugiere que el petrolero podría haber intentado ocultar su ubicación al emitir datos de localización falsos.

    El transpondedor de localización del barco afirmaba que estaba anclado en el océano Atlántico, cerca de Guyana y Surinam. Sin embargo, la investigación del citado periódico descubrió que, desde finales de octubre hasta el menos el 4 de diciembre, se encontraba frente a Venezuela.

    Según las informaciones reunidas por el Times, una imagen satelital captada el 18 de noviembre muestra al barco atracado en la terminal petrolera José, en Venezuela, pese a que su transpondedor decía que estaba en otra ubicación.

    La fotografía fue facilitada por TankerTrackers, compañía que vigila el transporte mundial de petróleo.

    En esta se ve que el barco se encuentra más hundido en el agua, lo que según la empresa especializada, sugiere que estaba lastrado, tras haber recogido una carga de unos 1,8 o 1,9 millones de barriles de petróleo.

    Los datos de seguimiento entregados por la compañía al Times sugieren que el barco realizó múltiples viajes a Irán y Venezuela en los últimos dos años.

    En palabras del cofundador de TankerTrackers, Samir Madani, “el Skipper ha transportado casi 13 millones de barriles de petróleo iraní y venezolano desde que se unió a la flota negra mundial de petroleros en 2021”.

    Asimismo, según sus datos, el barco llevó casi dos millones de barriles de petróleo de Irán a China entre febrero y julio de este año.

    Cuando CNN consultó al presidente estadounidense sobre la incautación del miércoles, Trump respondió que no había hablado con Maduro recientemente y rechazó decir quién es el propietario del petrolero.

    La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, precisó que el barco será llevado a un puerto estadounidense, en donde las autoridades tienen previsto tomar posesión del cargamento.

