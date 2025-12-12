VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Cómo fue la llamada entre Putin y Maduro en medio de las crecientes tensiones entre EEUU y Venezuela

    Desde el Kremlin afirmaron que el presidente ruso expresó su apoyo al pueblo venezolano y a las políticas de Maduro. El régimen chavista aseguró que “reafirmaron el carácter estratégico, sólido y ascendente de las relaciones bilaterales, cimentadas en la cooperación, la amistad y el respeto mutuo”.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo fue la llamada entre Putin y Maduro en medio de las crecientes tensiones entre EEUU y Venezuela. Foto: archivo.

    El presidente de Rusia, Vladimir Putin, tuvo una llamada telefónica con el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, la jornada de este jueves 11 de diciembre.

    En la instancia, expresó su apoyo al pueblo venezolano y a las políticas de Maduro, según afirmó el Kremlin a través de un comunicado.

    Desde Moscú informaron que ambos líderes manifestaron su intención de realizar varios “proyectos conjuntos”, relacionados con economía, comercio y energía.

    La llamada ocurrió en un contexto de crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

    El día anterior al contacto telefónico entre Putin y Maduro, el país norteamericano incautó un barco petrolero frente a la costa de Venezuela, bajo el argumento de que el navío enfrentaba sanciones.

    Aquel operativo ocurrió mientras la líder opositora al régimen chavista, María Corina Machado, llegaba a Oslo, pese a que el gobierno venezolano le prohibió viajar y salir del país.

    Cómo fue la llamada entre Putin y Maduro en medio de las crecientes tensiones entre EEUU y Venezuela. Foto: archivo.

    Machado tenía el objetivo de llegar a la capital noruega para recibir el Nobel de la Paz.

    No alcanzó a llegar a la ceremonia. Sin embargo, su hija, Ana Corina Sosa, recibió el reconocimiento en su nombre.

    Tras llegar a Oslo, después de una travesía en la que viajó disfrazada y en la que antes de viajar a Europa llegó a Curazao en una lancha, la líder venezolana salió al balcón del Grand Hotel para saludar a sus adherentes.

    La administración del presidente Donald Trump ha descrito a Maduro como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo” y “una amenaza” para la seguridad nacional de Estados Unidos. Ha aumentado la recompensa por información que permita su arresto a 50 millones de dólares.

    De la misma manera, lo acusa de liderar un grupo criminal llamado Cartel de los Soles, el cual fue designado oficialmente por el gobierno estadounidense como una organización terrorista extranjera.

    Durante los últimos meses, Estados Unidos ha incrementado sus tropas en la región y ha desplegado buques de guerra, aeronaves y hasta un submarino nuclear, así como el portaaviones USS Gerald R. Ford, descrito como el más poderoso del mundo, en las cercanías de Venezuela.

    Las medidas estadounidenses han incluido una serie de ataques contra embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico, las cuales según Washington, estaban vinculadas a operaciones de narcotráfico.

    Se han reportado al menos 20 de esos ataques desde inicios de septiembre, los cuales han dejado más de 80 muertos.

    Maduro ha rechazado las acusaciones de Washington y ha advertido que cualquier agresión directa contra Venezuela desencadenaría una “lucha armada”.

    También ha ordenado despliegues militares a nivel nacional y la movilización de tropas y milicianos, además de entrenamiento militar para civiles.

    Desde que regresó a la Casa Blanca en enero de este año, Trump ha liderado una serie de esfuerzos fallidos para conseguir un alto al fuego entre Rusia y Ucrania, país que se ha enfrentado a una invasión a gran escala por parte de las tropas rusas desde febrero de 2022.

    Sin embargo, las conversaciones se han quedado estancadas y, hasta el momento, no han presentado avances significativos.

    Cómo fue la llamada entre Putin y Maduro en medio de las crecientes tensiones entre EEUU y Venezuela. Foto: archivo.

    Qué dijo el gobierno de Venezuela sobre la llamada entre Maduro y Putin

    El gobierno venezolano declaró que, en la llamada entre Maduro y Putin, ambos líderes “reafirmaron el carácter estratégico, sólido y ascendente de las relaciones bilaterales, cimentadas en la cooperación, la amistad y el respeto mutuo”.

    “En el plano político, el presidente Vladimir Putin ratificó de manera firme y categórica su apoyo y respaldo al presidente Nicolás Maduro en los esfuerzos nacionales para consolidar la paz, la estabilidad política, el desarrollo económico y la protección social del pueblo venezolano. Subrayó que el pueblo venezolano merece absoluto respeto en su lucha legítima por la defensa de su soberanía e independencia”, afirmó el régimen chavista a través de un comunicado.

    Previo a este contacto telefónico, el encuentro más cercano entre ambos se dio en mayo de este año, cuando Maduro visitó Rusia para participar en la conmemoración del Día de la Victoria, instancia en la que se recuerda la victoria sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial.

    Durante ese viaje, los mandatarios firmaron un acuerdo de asociación estratégica, el cual considera el compromiso de ambos países para impulsar iniciativas conjuntas dentro del OPEP+; cooperar en la exploración y desarrollo de nuevos yacimientos de petróleo y gas; cooperar de forma más estrecha en la ONU; y oponerse de forma conjunta a la imposición de sanciones unilaterales.

    Lee también:

    Más sobre:VenezuelaRusiaEstados UnidosNicolás MaduroVladimir PutinDonald TrumpMaduroTrumpPutinKremlinMundoInternacionalLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Venezuela acusa a Estados Unidos de suspender los vuelos de deportación de migrantes venezolanos

    “Un fraude de proporciones épicas”: empresario coreano Do Kwon condenado a 15 años de cárcel por el caso Terra Luna

    Minvu Valparaíso responde críticas de Leonardo Farkas al proceso de reconstrucción tras megaincendio de 2024

    SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras sismo 6.7 al norte de Japón

    Qué redes sociales están prohibidas para los jóvenes menores de 16 años en Australia

    Lo más leído

    1.
    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    2.
    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    3.
    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    4.
    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 12 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 12 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Consideran los candidatos presidenciales subsidios de vivienda para las familias más pobres y de clase media?

    ¿Consideran los candidatos presidenciales subsidios de vivienda para las familias más pobres y de clase media?

    Segunda vuelta: ¿Se puede votar con carnet de identidad o pasaporte vencido?

    Segunda vuelta: ¿Se puede votar con carnet de identidad o pasaporte vencido?

    Quintana reconoce un “optimismo moderado” a favor de Jara para el balotaje y apuesta por electores de Parisi y Matthei
    Chile

    Quintana reconoce un “optimismo moderado” a favor de Jara para el balotaje y apuesta por electores de Parisi y Matthei

    Minvu Valparaíso responde críticas de Leonardo Farkas al proceso de reconstrucción tras megaincendio de 2024

    SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras sismo 6.7 al norte de Japón

    “Un fraude de proporciones épicas”: empresario coreano Do Kwon condenado a 15 años de cárcel por el caso Terra Luna
    Negocios

    “Un fraude de proporciones épicas”: empresario coreano Do Kwon condenado a 15 años de cárcel por el caso Terra Luna

    Santander cambiará condiciones para acumular millas Latam y acceder a maleta gratis en nuevo programa de beneficios

    Quiebras de personas suben casi 50% a noviembre y más de 4 mil renegocian sus deudas

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado
    Tendencias

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo fue la llamada entre Putin y Maduro en medio de las crecientes tensiones entre EEUU y Venezuela

    Qué redes sociales están prohibidas para los jóvenes menores de 16 años en Australia

    “Dueños y señores del encuentro”: en España elogian la propuesta del Betis de Manuel Pellegrini en la Europa League
    El Deportivo

    “Dueños y señores del encuentro”: en España elogian la propuesta del Betis de Manuel Pellegrini en la Europa League

    La primera gran batalla del mercado de pases: Colo Colo sale al paso de la UC y presenta oferta por Matías Palavecino

    “Carente de cualquier mínimo fundamento”: la tajante respuesta del Sevilla contra la propuesta de sanción a su estadio

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas
    Finde

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    El hilo fantasma: la nueva vida de la película que abrumó a Daniel Day-Lewis y lo hizo retirarse del cine
    Cultura y entretención

    El hilo fantasma: la nueva vida de la película que abrumó a Daniel Day-Lewis y lo hizo retirarse del cine

    Natalino cierra su año con un nuevo single

    Live Nation y Be Live Entertainment acuerdan alianza para el control de Movistar Arena

    Venezuela acusa a Estados Unidos de suspender los vuelos de deportación de migrantes venezolanos
    Mundo

    Venezuela acusa a Estados Unidos de suspender los vuelos de deportación de migrantes venezolanos

    EE.UU. afirma que pretende incautar el petróleo del buque intervenido frente a Venezuela

    Estados Unidos sanciona a los “narcosobrinos” de Maduro en medio de las tensiones con Venezuela

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas
    Paula

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas

    Hablemos de amor: por qué muchas mujeres se sienten más acompañadas por alguien menor

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan