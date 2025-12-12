Cómo fue la llamada entre Putin y Maduro en medio de las crecientes tensiones entre EEUU y Venezuela. Foto: archivo.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, tuvo una llamada telefónica con el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, la jornada de este jueves 11 de diciembre.

En la instancia, expresó su apoyo al pueblo venezolano y a las políticas de Maduro , según afirmó el Kremlin a través de un comunicado.

Desde Moscú informaron que ambos líderes manifestaron su intención de realizar varios “proyectos conjuntos”, relacionados con economía, comercio y energía .

La llamada ocurrió en un contexto de crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

El día anterior al contacto telefónico entre Putin y Maduro, el país norteamericano incautó un barco petrolero frente a la costa de Venezuela, bajo el argumento de que el navío enfrentaba sanciones.

Aquel operativo ocurrió mientras la líder opositora al régimen chavista, María Corina Machado, llegaba a Oslo, pese a que el gobierno venezolano le prohibió viajar y salir del país.

Cómo fue la llamada entre Putin y Maduro en medio de las crecientes tensiones entre EEUU y Venezuela. Foto: archivo.

Machado tenía el objetivo de llegar a la capital noruega para recibir el Nobel de la Paz.

No alcanzó a llegar a la ceremonia. Sin embargo, su hija, Ana Corina Sosa, recibió el reconocimiento en su nombre.

Tras llegar a Oslo, después de una travesía en la que viajó disfrazada y en la que antes de viajar a Europa llegó a Curazao en una lancha, la líder venezolana salió al balcón del Grand Hotel para saludar a sus adherentes.

La administración del presidente Donald Trump ha descrito a Maduro como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo” y “una amenaza” para la seguridad nacional de Estados Unidos. Ha aumentado la recompensa por información que permita su arresto a 50 millones de dólares.

De la misma manera, lo acusa de liderar un grupo criminal llamado Cartel de los Soles, el cual fue designado oficialmente por el gobierno estadounidense como una organización terrorista extranjera.

Durante los últimos meses, Estados Unidos ha incrementado sus tropas en la región y ha desplegado buques de guerra, aeronaves y hasta un submarino nuclear, así como el portaaviones USS Gerald R. Ford, descrito como el más poderoso del mundo, en las cercanías de Venezuela.

Las medidas estadounidenses han incluido una serie de ataques contra embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico, las cuales según Washington, estaban vinculadas a operaciones de narcotráfico.

Se han reportado al menos 20 de esos ataques desde inicios de septiembre, los cuales han dejado más de 80 muertos.

Maduro ha rechazado las acusaciones de Washington y ha advertido que cualquier agresión directa contra Venezuela desencadenaría una “lucha armada”.

También ha ordenado despliegues militares a nivel nacional y la movilización de tropas y milicianos, además de entrenamiento militar para civiles.

Desde que regresó a la Casa Blanca en enero de este año, Trump ha liderado una serie de esfuerzos fallidos para conseguir un alto al fuego entre Rusia y Ucrania, país que se ha enfrentado a una invasión a gran escala por parte de las tropas rusas desde febrero de 2022.

Sin embargo, las conversaciones se han quedado estancadas y, hasta el momento, no han presentado avances significativos.

Cómo fue la llamada entre Putin y Maduro en medio de las crecientes tensiones entre EEUU y Venezuela. Foto: archivo.

Qué dijo el gobierno de Venezuela sobre la llamada entre Maduro y Putin

El gobierno venezolano declaró que, en la llamada entre Maduro y Putin, ambos líderes “reafirmaron el carácter estratégico, sólido y ascendente de las relaciones bilaterales, cimentadas en la cooperación, la amistad y el respeto mutuo” .

“En el plano político, el presidente Vladimir Putin ratificó de manera firme y categórica su apoyo y respaldo al presidente Nicolás Maduro en los esfuerzos nacionales para consolidar la paz, la estabilidad política, el desarrollo económico y la protección social del pueblo venezolano. Subrayó que el pueblo venezolano merece absoluto respeto en su lucha legítima por la defensa de su soberanía e independencia”, afirmó el régimen chavista a través de un comunicado.

Previo a este contacto telefónico, el encuentro más cercano entre ambos se dio en mayo de este año, cuando Maduro visitó Rusia para participar en la conmemoración del Día de la Victoria, instancia en la que se recuerda la victoria sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial.

Durante ese viaje, los mandatarios firmaron un acuerdo de asociación estratégica, el cual considera el compromiso de ambos países para impulsar iniciativas conjuntas dentro del OPEP+; cooperar en la exploración y desarrollo de nuevos yacimientos de petróleo y gas; cooperar de forma más estrecha en la ONU; y oponerse de forma conjunta a la imposición de sanciones unilaterales.