Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump

El pasado 21 de noviembre, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , habló con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump , en medio de la escalada militar. La llamada, de acuerdo a distintos analistas, fue un primer paso al diálogo.

Hasta ahora, Maduro había preferido no contar sobre qué habían hablado.

De acuerdo a una exclusiva de la agencia Reuters, Trump le habría pedido al presidente venezolano que abandonara el poder a más tardar el viernes 28 de noviembre. Es decir, le habría dado una semana para renunciar.

A cambio, Trump le habría ofrecido garantizar la seguridad de Maduro y su familia, durante su traslado a otro país.

La petición de la Casa Blanca no se cumplió, por lo que respondieron con nuevas medidas de presión contra Caracas.

Y ahora, varios días después, Maduro ha decidido referirse a lo que se conversó en aquella llamada, desde su versión. Esto fue lo que dijo.

“Hace unos 10 días, desde la Casa Blanca llamaron al Palacio de Miraflores y tuve una conversación con el presidente Donald Trump”, comenzó a contar Nicolás Maduro en la televisión.

Entonces, el mandatario venezolano explicó que toda la llamada “fue en un tono de respeto, inclusive cordial. Si esa llamada significa que se están dando pasos a un diálogo respetuoso de país a país, bienvenido el diálogo y la diplomacia”.

Después, sobre el silencio que había mantenido hasta ahora, Maduro dijo que le gustaba la “prudencia” y no “la diplomacia de micrófono”.

“Cuando hay temas importantes, en silencio tienen que ser. Hasta que se den”.

Además, durante la misma transmisión, confirmó que volverían a operar los vuelos de migrantes deportados, una solicitud directa de Estados Unidos, lo que deja entrever que todavía existe cierto nivel de diálogo.

Qué dijo Trump sobre su llamada con Maduro

En paralelo, Donald Trump fue consultado por distintos periodistas sobre la llamada. El mandatario estadounidense se limitó a decir que sí existió la conversación, que no quería comentar sobre ella , y que “no diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica”.

“Hablé brevemente con él sobre un par de asuntos. Vamos a ver qué pasa”.

Sobre la supuesta oferta que le habría hecho a Maduro de protegerlo junto a su familia —si es que dejaba el poder de Venezuela— distintos medios estadounidenses afirmaron que Trump “rechazó” la propuesta.

Sin embargo, el presidente estadounidense no se refirió a aquello públicamente.