La tensión entre Estados Unidos y Venezuela escaló de manera abrupta en los últimos días, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump , exigiera a Nicolás Maduro abandonar el poder antes del pasado viernes 28 de noviembre , según una exclusiva de la agencia Reuters.

¿Qué le ofreció Trump a Maduro?

La petición, ocurrida durante una llamada telefónica el 21 de noviembre, habría incluido la promesa de garantizar la seguridad del mandatario venezolano durante su traslado a un tercer país . Sin embargo, la oferta ya no estaría sobre la mesa.

La expiración del plazo sin que Maduro cumpliera el ultimátum detonó nuevas medidas desde Washington.

De acuerdo con El País, el sábado Trump anunció el cierre completo del espacio aéreo venezolano, en un gesto que muchos interpretaron como un aviso de que una acción militar podría estar en evaluación.

Ese ambiente llevó al presidente estadounidense a reunirse este lunes con su equipo de seguridad nacional para revisar los próximos pasos respecto a Caracas.

Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

¿Cómo ha respondido Maduro?

En medio de estas presiones, Maduro reapareció en una transmisión en cadena nacional y en un acto multitudinario del Partido Socialista Unido de Venezuela, en las cercanías del Palacio de Miraflores.

El mandatario buscó despejar cualquier especulación sobre una salida pactada y subrayó su intención de mantenerse en el poder.

“No nos podrán sacar jamás, bajo ninguna circunstancia, del camino de la revolución”, declaró, según relató El País. Maduro se mostró sonriente y enérgico tras varios días de ausencia que alimentaron rumores sobre su situación política.

Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio. Foto: Xinhua [e]MARCOS SALGADO

Las condiciones de Maduro para irse

Las revelaciones sobre el ultimátum también dieron a conocer las condiciones que Maduro habría planteado para dejar el poder.

Según El País, el mandatario exigió una amnistía para él y su familia, el fin de las sanciones internacionales que pesan sobre él y un grupo de altos cargos, además de la retirada de los cargos en su contra ante el Tribunal Penal Internacional .

También habría propuesto que un gobierno interino encabezado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez condujera al país hacia nuevas elecciones.

Pero la falta de acuerdo ha endurecido el clima en Estados Unidos.

Washington acusa a Maduro de “narcoterrorismo” y de liderar el llamado cartel de los Soles, designado recientemente como organización terrorista extranjera, un paso que permite ampliar la operación militar que Estados Unidos mantiene en el Caribe desde agosto.

Mientras tanto, el chavismo parece decidido a cerrar filas. Pese al desgaste político, el Gobierno ha intensificado su retórica interna y plantea incluso acelerar reformas constitucionales orientadas a “fortalecer el poder popular”.

Y aunque, según Reuters, Caracas busca una segunda conversación con Trump, el escenario que enfrenta Maduro es cada vez más estrecho.