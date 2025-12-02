El estremecedor caso de Fernando Báez Sosa, el crimen en manada que llegó a Netflix

El asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido la madrugada del 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, continúa estremeciendo a Argentina y recientemente fue documentado en una serie de Netflix.

El joven de 18 años, hijo único de una familia de inmigrantes paraguayos y estudiante de Derecho, fue brutalmente atacado por un grupo de rugbiers a la salida de un local nocturno , en un episodio que se convirtió rápidamente en uno de los casos policiales más impactantes de la década.

Según un artículo de CNN, Fernando era un adolescente “travieso, solidario y cariñoso”, querido por sus profesores y compañeros del Colegio Marianista, y profundamente cercano a sus padres, Silvino y Graciela.

El estremecedor caso de Fernando Báez Sosa, el crimen en manada que llegó a Netflix. Foto: Redes sociales.

El ataque y juicio

El ataque ocurrió alrededor de las cuatro de la mañana. Ocho jóvenes, la mayoría vinculados al club de rugby Náutico Arsenal de Zárate, lo acorralaron y comenzaron a golpearlo en grupo, propinándole golpes de puños y patadas incluso cuando ya estaba en el suelo e inconsciente.

El asesinato fue presenciado por numerosas personas y registrado desde distintos ángulos con celulares, lo que permitió que, en cuestión de horas, se transformara en el tema dominante de redes sociales y noticieros en Argentina.

El impacto social fue inmediato: miles de personas se reunieron frente al Congreso argentino para exigir justicia, y aun en Paraguay, país natal de la familia Báez Sosa, se realizaron manifestaciones pidiendo el esclarecimiento del caso.

Tres años después del incidente, el juicio culminó con duras condenas. Cinco de los acusados –Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi– fueron sentenciados a prisión perpetua .

Otros tres –Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi– recibieron penas de 15 años como partícipes secundarios. Todos habían permanecido en prisión preventiva desde 2020.

El estremecedor caso de Fernando Báez Sosa, el crimen en manada que llegó a Netflix

Pero el caso trascendió lo judicial y abrió un debate sobre la violencia juvenil en grupo, especialmente en contextos de fiestas y consumo de alcohol.

Chats revelados durante la investigación mostraron que los agresores alardeaban de enfrentamientos previos y buscaban peleas como parte de su dinámica grupal.

Uno de ellos incluso escribió en el chat luego del ataque: “Peleamos y ganamos, nos vamos al centro a premiar”, según relató El País.

“50 segundos”: el caso que llegó a Netflix

La dimensión social y mediática del caso ha sido retomada recientemente por el documental 50 segundos , producido por Netflix junto a la chilena Fábula, según detalla El País.

Esta serie de tres episodios reconstruye a detalle todo lo ocurrido desde aquella madrugada de enero hasta el juicio celebrado en 2023.

El documental cuenta con testimonios desde varias aristas: los padres de Fernando, amigos, abogados de ambas partes, policías que llevaron la investigación, periodistas que lo cubrieron y también familiares de los acusados.

El título hace referencia al tiempo exacto que tomó el ataque que terminó con la vida del joven, un lapso que el documental utiliza como eje narrativo para mostrar la crudeza del episodio y sus consecuencias.

La producción ofrece imágenes inéditas, audios de chats, recreaciones, análisis judicial y testimonios que permiten comprender cómo funcionó la violencia en grupo.

Así también se ve la negación y minimización que –según su director, Martín Rocca– persistió entre los acusados incluso después de los hechos.

Rocca explicó a El País que su propósito fue “contar una historia de jóvenes, para jóvenes”, y mostrar cómo un viaje de vacaciones, la euforia nocturna y la normalización de las peleas entre hombres pueden transformarse en una tragedia en segundos.

El documental también expone cómo este crimen obligó a la sociedad argentina a enfrentar una problemática que estaba naturalizada en múltiples entornos juveniles.