VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    El estremecedor caso de Fernando Báez Sosa, el crimen en manada que llegó a Netflix

    El brutal asesinato del joven argentino en 2020 remeció a Argentina y abrió un profundo debate sobre la violencia juvenil. Ahora, su historia revive en 50 segundos, el documental de Netflix que reconstruye el caso.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    El estremecedor caso de Fernando Báez Sosa, el crimen en manada que llegó a Netflix

    El asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido la madrugada del 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, continúa estremeciendo a Argentina y recientemente fue documentado en una serie de Netflix.

    El joven de 18 años, hijo único de una familia de inmigrantes paraguayos y estudiante de Derecho, fue brutalmente atacado por un grupo de rugbiers a la salida de un local nocturno, en un episodio que se convirtió rápidamente en uno de los casos policiales más impactantes de la década.

    Según un artículo de CNN, Fernando era un adolescente “travieso, solidario y cariñoso”, querido por sus profesores y compañeros del Colegio Marianista, y profundamente cercano a sus padres, Silvino y Graciela.

    El estremecedor caso de Fernando Báez Sosa, el crimen en manada que llegó a Netflix. Foto: Redes sociales.

    El ataque y juicio

    El ataque ocurrió alrededor de las cuatro de la mañana. Ocho jóvenes, la mayoría vinculados al club de rugby Náutico Arsenal de Zárate, lo acorralaron y comenzaron a golpearlo en grupo, propinándole golpes de puños y patadas incluso cuando ya estaba en el suelo e inconsciente.

    El asesinato fue presenciado por numerosas personas y registrado desde distintos ángulos con celulares, lo que permitió que, en cuestión de horas, se transformara en el tema dominante de redes sociales y noticieros en Argentina.

    El impacto social fue inmediato: miles de personas se reunieron frente al Congreso argentino para exigir justicia, y aun en Paraguay, país natal de la familia Báez Sosa, se realizaron manifestaciones pidiendo el esclarecimiento del caso.

    Tres años después del incidente, el juicio culminó con duras condenas. Cinco de los acusados –Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi– fueron sentenciados a prisión perpetua.

    Otros tres –Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi– recibieron penas de 15 años como partícipes secundarios. Todos habían permanecido en prisión preventiva desde 2020.

    El estremecedor caso de Fernando Báez Sosa, el crimen en manada que llegó a Netflix

    Pero el caso trascendió lo judicial y abrió un debate sobre la violencia juvenil en grupo, especialmente en contextos de fiestas y consumo de alcohol.

    Chats revelados durante la investigación mostraron que los agresores alardeaban de enfrentamientos previos y buscaban peleas como parte de su dinámica grupal.

    Uno de ellos incluso escribió en el chat luego del ataque: “Peleamos y ganamos, nos vamos al centro a premiar”, según relató El País.

    “50 segundos”: el caso que llegó a Netflix

    La dimensión social y mediática del caso ha sido retomada recientemente por el documental 50 segundos, producido por Netflix junto a la chilena Fábula, según detalla El País.

    Esta serie de tres episodios reconstruye a detalle todo lo ocurrido desde aquella madrugada de enero hasta el juicio celebrado en 2023.

    El documental cuenta con testimonios desde varias aristas: los padres de Fernando, amigos, abogados de ambas partes, policías que llevaron la investigación, periodistas que lo cubrieron y también familiares de los acusados.

    El título hace referencia al tiempo exacto que tomó el ataque que terminó con la vida del joven, un lapso que el documental utiliza como eje narrativo para mostrar la crudeza del episodio y sus consecuencias.

    La producción ofrece imágenes inéditas, audios de chats, recreaciones, análisis judicial y testimonios que permiten comprender cómo funcionó la violencia en grupo.

    Así también se ve la negación y minimización que –según su director, Martín Rocca– persistió entre los acusados incluso después de los hechos.

    Rocca explicó a El País que su propósito fue “contar una historia de jóvenes, para jóvenes”, y mostrar cómo un viaje de vacaciones, la euforia nocturna y la normalización de las peleas entre hombres pueden transformarse en una tragedia en segundos.

    El documental también expone cómo este crimen obligó a la sociedad argentina a enfrentar una problemática que estaba naturalizada en múltiples entornos juveniles.

    Lee también:

    Más sobre:Fernando Báez SosaNetflixDocumentalCrimenCasoMuerteAsesinatoRugbiersArgentinaVilla GessellFábulaTendencias

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Petro pide la puesta en libertad de mercenarios colombianos “secuestrados” en Ucrania

    Tres sujetos detenidos deja robo de camión en la Región de Valparaíso

    La inusual señal que podría evidenciar el deterioro cognitivo y principios de Alzheimer, según un estudio

    Hasta 34 °C: las 4 regiones de Chile que están bajo aviso meteorológico por altas temperaturas

    “Fue una estupidez”: la agridulce historia de Jimmy Nicol, el hombre que alguna vez fue un Beatle

    Estados Unidos confirma y defiende el segundo ataque contra una embarcación en el Caribe tras observar supervivientes

    Lo más leído

    1.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    2.
    Revelan nuevos detalles de llamado telefónico: Trump dio a Maduro una semana para dejar el poder

    Revelan nuevos detalles de llamado telefónico: Trump dio a Maduro una semana para dejar el poder

    3.
    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    4.
    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    5.
    Eduardo Vargas anota el gol que clasifica a Audax Italiano a la Sudamericana y deja a Colo Colo con un pie y medio afuera

    Eduardo Vargas anota el gol que clasifica a Audax Italiano a la Sudamericana y deja a Colo Colo con un pie y medio afuera

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Servicios

    ISP advierte nuevos riesgos graves asociados a medicamento usado en cáncer de próstata

    ISP advierte nuevos riesgos graves asociados a medicamento usado en cáncer de próstata

    Últimos días para postular a jardines infantiles y salas cuna de Junji e Integra: cómo hacer el trámite online

    Últimos días para postular a jardines infantiles y salas cuna de Junji e Integra: cómo hacer el trámite online

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Tres sujetos detenidos deja robo de camión en la Región de Valparaíso
    Chile

    Tres sujetos detenidos deja robo de camión en la Región de Valparaíso

    Dos hombres mueren acribillados en cercanías del barrio Meiggs: les dispararon desde otro vehículo

    Detienen a sujeto que mató a ciudadano venezolano en febrero en Estación Central

    Despachan a ley proyecto que restablece feriado bancario del 31 de diciembre
    Negocios

    Despachan a ley proyecto que restablece feriado bancario del 31 de diciembre

    Pese a mejor Imacec de octubre, alta base de comparación podría impedir meta de Hacienda de PIB de 2,5% en 2025

    Empresas en Chile suman ganancias por US$20 mil millones a septiembre y Latam es la compañía con mayores utilidades

    El estremecedor caso de Fernando Báez Sosa, el crimen en manada que llegó a Netflix
    Tendencias

    El estremecedor caso de Fernando Báez Sosa, el crimen en manada que llegó a Netflix

    La inusual señal que podría evidenciar el deterioro cognitivo y principios de Alzheimer, según un estudio

    Hasta 34 °C: las 4 regiones de Chile que están bajo aviso meteorológico por altas temperaturas

    DT de Sevilla estalla contra los jugadores después de la derrota del equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en el derbi
    El Deportivo

    DT de Sevilla estalla contra los jugadores después de la derrota del equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en el derbi

    La calculadora de la Fórmula 1: lo que necesitan Norris, Piastri y Verstappen para quedarse con el título Mundial

    Los dardos de Pablo Galdames a los jugadores de Unión Española tras caer a la B: “Uno tiene que saber dónde está parado”

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años
    Finde

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    “Fue una estupidez”: la agridulce historia de Jimmy Nicol, el hombre que alguna vez fue un Beatle
    Cultura y entretención

    “Fue una estupidez”: la agridulce historia de Jimmy Nicol, el hombre que alguna vez fue un Beatle

    Florinda Meza está en Chile y al recordar a Chespirito confirma que el romance partió en el país

    Fother Muckers hará un concierto centrado exclusivamente en la primera época de The Beatles

    Petro pide la puesta en libertad de mercenarios colombianos “secuestrados” en Ucrania
    Mundo

    Petro pide la puesta en libertad de mercenarios colombianos “secuestrados” en Ucrania

    Estados Unidos confirma y defiende el segundo ataque contra una embarcación en el Caribe tras observar supervivientes

    Putin se reunirá hoy con el enviado especial de Estados Unidos para abordar la propuesta de Trump para Ucrania

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón