Qué se sabe del tiroteo en una fiesta de cumpleaños que dejó al menos 4 muertos en California

La tarde del sábado 29 de noviembre se registró un tiroteo en una fiesta de cumpleaños en Stockton, California, Estados Unidos.

El ataque dejó al menos cuatro fallecidos: tres niños y un adulto .

Junto con ello, 11 personas resultaron heridas .

La portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de San Joaquín, Heather Brent, afirmó en una conferencia de prensa que entre los heridos hay niños y adultos . Hasta el momento, no se han informado detalles sobre su estado de salud.

“Los primeros indicios sugieren que este podría haber sido un incidente selectivo”, dijo en declaraciones reunidas por CNN.

Agregó: “Esta es una investigación muy activa y en curso, y la información sigue siendo limitada”.

El presunto atacante sigue prófugo y es buscado por las autoridades policiales.

Qué se sabe del tiroteo en una fiesta de cumpleaños en Stockton, California

Brent afirmó que los fallecidos tenían 8, 9, 14 y 21 años .

El sheriff Patrick Withrow hizo un llamado a la comunidad para que sigan entregando información que pueda ser de utilidad.

“Confío en nuestro equipo y en el trabajo que hemos realizado hasta ahora para encontrar a estos animales responsables y hacerles justicia, pero aún necesitamos la ayuda del público”.

Informaciones reunidas por el citado medio detallan que el tiroteo ocurrió poco antes de las 18:00 (hora local), en un sector del norte de Stockton, mientras se realizaba una celebración familiar .

De acuerdo a las autoridades, era el cumpleaños de un niño y había entre 100 y 150 personas .

Tras efectuar una serie de disparos, el presunto tirador escapó del lugar.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuál podría haber sido un posible motivo para el ataque.

Sin embargo, Withrow enfatizó: “Estamos seguros de que no fue un acto al azar” .

“No diremos si está relacionado con pandillas hasta que tengamos todos los hechos” .

Por su parte, Brent recalcó que “los investigadores están explorando todas las posibilidades”.

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el domingo en una publicación de X: “Nos duele el corazón pensar en sus familias y en toda la comunidad de Stockton”.

La alcaldesa de Stockton, Christina Fugazi, dijo a través de una publicación en Facebook que el gobernador ha “ofrecido todo el apoyo del estado de California”.

Describió el episodio como “una situación desgarradora y dolorosa” y pidió que “mantengan en sus oraciones a las víctimas, a sus seres queridos y a nuestros socorristas”.