Qué se sabe del “tiroteo dirigido” contra miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C.

Dos miembros de la Guardia Nacional recibieron disparos y resultaron gravemente heridos la tarde de este miércoles 26 de noviembre, en lo que las autoridades de Estados Unidos han descrito como un “tiroteo dirigido”.

El ataque ocurrió frente al complejo de la Casa Blanca, en Washington D.C., a eso de las 14:15 (hora local).

De acuerdo a las autoridades policiales, un sospechoso recibió un disparo y fue puesto bajo custodia. Presumen que fue el único tirador.

Fuentes familiarizadas con los peritajes afirmaron al Washington Post que el hombre fue identificado como un ciudadano afgano que entró al país norteamericano en 2021 y que en algún momento residió en el estado de Washington.

Algunas de las personas con conocimiento de la investigación detallaron que su nombre es Rahmanullah Lakanwal.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que se trataría de un ciudadano afgano que ingresó a Estados Unidos en 2021. Sin embargo, no reveló el nombre del sujeto.

Hasta el momento, las autoridades no han declarado públicamente cuáles podrían haber sido los motivos del ataque.

Qué se sabe del “tiroteo dirigido” contra miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C. Captura / Tendencias LT

Qué se sabe del “tiroteo dirigido” en Washington D.C.

Los miembros de la Guardia Nacional que resultaron gravemente heridos provenían de West Virginia y habían sido enviados a Washington D.C. para apoyar el despliegue de más de 2.000 efectivos del organismo.

Esto último se dio después de que, en agosto, el presidente Donald Trump ordenara abordar lo que describió como una “emergencia criminal” en la capital del país.

Según las autoridades, los efectivos atacados este miércoles fueron emboscados, mientras patrullaban a plena luz del día en una concurrida zona del centro de la ciudad .

Se trata de un sector que usualmente está lleno de turistas y funcionarios públicos.

El subjefe ejecutivo de la policía de Washington D.C., Jeffrey Carroll, detalló que el atacante dobló en una esquina, levantó un arma y empezó a disparar contra los efectivos de la Guardia Nacional.

Finalmente, consiguieron someter al sospechoso, quien recibió un disparo . Hasta el momento, no se tienen indicios de que haya otros presuntos implicados.

La alcaldesa de Washington D.C., Muriel E. Bowser, aseguró que las autoridades investigarán el caso a fondo y ayudarán a la fiscalía a exigir las responsabilidades correspondientes.

“Este es un tiroteo selectivo: un individuo aparentemente tenía como objetivo a estos guardias” , enfatizó la edil.

El gobernador de West Virginia, Patrick Morrissey, declaró a través de su cuenta de X: “Nuestras oraciones están con estos valientes miembros del servicio, sus familias y toda la comunidad de la Guardia”.

We are now receiving conflicting reports about the condition of our two Guard members and will provide additional updates once we receive more complete information.



Our prayers are with these brave service members, their families, and the entire Guard community. — Governor Patrick Morrisey (@wvgovernor) November 26, 2025

Trump escribió en su red social, Truth Social: “El animal que disparó a los dos miembros de la Guardia Nacional, ambos gravemente heridos y ahora en hospitales separados, también está gravemente herido, pero, a pesar de todo, pagará un precio muy alto” .

“Que Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todas nuestras Fuerzas Armadas y del Orden. Son personas verdaderamente extraordinarias. Yo, como presidente de los Estados Unidos, y todos los asociados con la Oficina de la Presidencia, ¡estoy con ustedes!”.

Qué se sabe del “tiroteo dirigido” contra miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C. Truth Social / Tendencias LT

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó a través de su cuenta de X que el sospechoso ingresó a Estados Unidos en el marco de la Operación “Aliados Bienvenidos” .

Dicha iniciativa fue implementada en 2021, tras la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. Buscó apoyar y reasentar a afganos en situación de vulnerabilidad, en particular a quienes trabajaron junto a las fuerzas de Estados Unidos en el mencionado país durante más de dos décadas.

The suspect who shot our brave National Guardsmen is an Afghan national who was one of the many unvetted, mass paroled into the United States under Operation Allies Welcome on September 8, 2021, under the Biden Administration.



I will not utter this depraved individual’s name.… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) November 27, 2025

Durante un discurso realizado la noche de este miércoles, Trump declaró que el Departamento de Seguridad Nacional estaba “seguro” de que el sospechoso provenía de Afganistán.

Agregó que harán una revisión exhaustiva de los ciudadanos afganos que fueron admitidos en el país durante la administración de su predecesor, el ahora expresidente Joe Biden.

Desde el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) afirmaron más tarde a través de sus redes sociales: “Con efecto inmediato, el procesamiento de todas las solicitudes de inmigración relacionadas con ciudadanos afganos se suspende por tiempo indefinido en espera de una revisión más exhaustiva de los protocolos de seguridad y verificación” .

Effective immediately, processing of all immigration requests relating to Afghan nationals is stopped indefinitely pending further review of security and vetting protocols.



The protection and safety of our homeland and of the American people remains our singular focus and… — USCIS (@USCIS) November 27, 2025

Hasta la noche del miércoles, los efectivos de la Guardia Nacional que resultaron heridos permanecían hospitalizados y en estado crítico, mientras el presunto tirador recibía atención médica en un hospital.

El fiscal general de Washington D.C., Brian Schwalb, demandó recientemente a la administración Trump por el despliegue de la Guardia Nacional. Obtuvo una victoria preliminar en el Tribunal de Distrito, donde un juez ordenó el cese de la misión el 11 de diciembre, a menos que interviniera un tribunal superior, según rescata el Post.

Desde la Casa Blanca presentaron un aviso al tribunal este martes. Afirmaron que planeaban apelar la decisión. El miércoles presentaron una moción de emergencia para evitar la suspensión de la misión.

A través de su cuenta de X, Schwalb se refirió al ataque.

“La violencia nunca es la respuesta y debe ser condenada rápidamente por todos. La Guardia Nacional está compuesta por voluntarios. Se alistan para dejar sus trabajos y familias en cualquier momento para servir a su país ”.

“ Este es un día desgarrador para Washington D. C. y nuestra nación . Mis condolencias están con las víctimas, sus familias, amigos y compañeros guardias”.

Violence is never the answer and must be swiftly condemned by all.



The National Guard are volunteers. They sign up to leave their regular jobs and families at a moment’s notice to serve their country.



This is a heartbreaking day for DC and our nation. My thoughts are with the… https://t.co/z0i7yLYFct — AG Brian Schwalb (@DCAttorneyGen) November 26, 2025

Por su parte, el presidente de AfghanEvac, un grupo de apoyo a los aliados afganos que sirvieron con las fuerzas estadounidenses en Afganistán, dijo en declaraciones reunidas por el citado periódico: “Apoyamos a cada estadounidense que está horrorizado y entristecido por este crimen”.

No obstante, agregó Shawn VanDiver, “el acto aislado y violento de este individuo no debe usarse como excusa para definir o menospreciar a toda una comunidad” .

Las investigaciones en torno al caso continúan en curso.