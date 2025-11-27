BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Quién es Rahmanullah Lakanwal, el presunto autor del tiroteo contra miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C.

    Seguridad Nacional afirmó que el sospechoso es un ciudadano afgano que entró a EEUU en 2021, en el marco de la operación “Aliados Bienvenidos”. Fuentes policiales afirmaron a CBS News que tiene 29 años. Los efectivos heridos se encuentran en estado crítico.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Quién es Rahmanullah Lakanwal, el presunto autor del tiroteo contra miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C. Captura / Tendencias LT

    La tarde de este miércoles 26 de noviembre se registró un ataque armado contra miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos en Washington D.C., en las cercanías de la Casa Blanca.

    El atentado ocurrió a eso de las 14:15 (hora local). Dos miembros del organismo resultaron gravemente heridos y se encuentran en estado crítico, mientras que el presunto atacante recibió un disparo y fue puesto bajo custodia policial.

    Las autoridades presumen que el detenido es el único implicado en el ataque, el cual ha sido descrito como un “tiroteo dirigido” contra efectivos de la Guardia Nacional.

    La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró a través de X que el sospechoso es un ciudadano afgano que entró al país norteamericano en 2021, en el marco de la operación “Aliados Bienvenidos”.

    Noem no detalló en esa publicación el nombre del presunto autor del ataque.

    Sin embargo, fuentes familiarizadas con la investigación afirmaron a medios estadounidenses como el Washington Post que su nombre es Rahmanullah Lakanwal.

    Quién es Rahmanullah Lakanwal, el presunto autor del tiroteo en Washington D.C.

    Fuentes policiales consultadas por CBS News detallaron que Lakanwal es un ciudadano afgano de 29 años, quien entró a Estados Unidos en 2021 en el marco del programa “Aliados Bienvenidos”.

    Dicha iniciativa fue implementada tras la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. Buscó apoyar y reasentar a afganos en situación de vulnerabilidad, en particular a quienes trabajaron junto a las fuerzas de Estados Unidos en el mencionado país durante más de dos décadas.

    Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional afirmó que, tras su llegada en 2021 por razones humanitarias, Lakanwal solicitó asilo al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) en 2024.

    Dicha solicitud fue concedida en 2025, agregó el funcionario. Sin embargo, su solicitud de residencia permanente, vinculada a la concesión del asilo, está pendiente.

    El subdirector ejecutivo de la policía de Washington D.C., Jeffrey Carroll, declaró que, tras el ataque del miércoles, el sospechoso fue sometido en el lugar del tiroteo y puesto bajo custodia por miembros de la Guardia Nacional y agentes del orden público.

    Las fuentes policiales consultadas por CBS News detallaron que, hasta el momento, se ha negado a cooperar con las autoridades.

    Quién es Rahmanullah Lakanwal, el presunto autor del tiroteo contra miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C. Captura / Tendencias LT

    Otras fuentes familiarizadas con la investigación afirmaron al citado medio que el sospechoso tenía inicialmente cuatro balas en su pistola.

    La primera víctima recibió al menos dos heridas de bala. Tras dispararle, el atacante apuntó contra la segunda. Ambas eran miembros de la Guardia Nacional y provenían de West Virginia.

    Un tercer miembro del organismo, quien resultó ileso, disparó contra el sospechoso y consiguió que pudieran detenerlo.

    Hasta el momento, no se han reportado mayores detalles sobre Lakanwal.

    Las investigaciones relacionadas al caso siguen en curso.

    Lee también:

    Más sobre:Estados UnidosRahmanullah LakanwalWashington D.C.WashingtonTiroteoPolicialCrimenCasa BlancaMundoInternacionalLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fondo de pensiones E se encamina a cerrar con su mayor alza a noviembre desde su creación

    Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”

    Corte Suprema confirma rechazo a demanda de Carozzi contra Masterfoods por uso de la frase “8 de cada 10 gatos prefiere Whiskas”

    Primer debate de cara al balotaje: Kast lanza dardos al gobierno y apunta contra vocero de Jara imputado en caso ProCultura

    “¿Tú crees que con eso vas a mejorar la pobreza?”: Jara intensifica interpelaciones a Kast en Foro Social

    La crítica de Zandra Parisi a Kast: “Decirle no a Don Francisco es decirle no a la Teletón”

    Lo más leído

    1.
    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    2.
    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    3.
    Tribunal Supremo de la DC acuerda suspender la militancia a expresidente Eduardo Frei a raíz de su reunión con José Antonio Kast

    Tribunal Supremo de la DC acuerda suspender la militancia a expresidente Eduardo Frei a raíz de su reunión con José Antonio Kast

    4.
    Kast responde advertencia de Vanessa Kaiser sobre “otro golpe de Estado”: “Estoy seguro que la ciudadanía va a aislar a los violentos”

    Kast responde advertencia de Vanessa Kaiser sobre “otro golpe de Estado”: “Estoy seguro que la ciudadanía va a aislar a los violentos”

    5.
    Estudiante hiere con un cuchillo a profesor de la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso

    Estudiante hiere con un cuchillo a profesor de la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Servicios

    Rating del miércoles 26 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 26 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Austria por la final del Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Austria por la final del Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Italia por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Italia por el Mundial Sub 17

    Primer debate de cara al balotaje: Kast lanza dardos al gobierno y apunta contra vocero de Jara imputado en caso ProCultura
    Chile

    Primer debate de cara al balotaje: Kast lanza dardos al gobierno y apunta contra vocero de Jara imputado en caso ProCultura

    “¿Tú crees que con eso vas a mejorar la pobreza?”: Jara intensifica interpelaciones a Kast en Foro Social

    La crítica de Zandra Parisi a Kast: “Decirle no a Don Francisco es decirle no a la Teletón”

    Fondo de pensiones E se encamina a cerrar con su mayor alza a noviembre desde su creación
    Negocios

    Fondo de pensiones E se encamina a cerrar con su mayor alza a noviembre desde su creación

    Corte Suprema confirma rechazo a demanda de Carozzi contra Masterfoods por uso de la frase “8 de cada 10 gatos prefiere Whiskas”

    Ipsa vuelve a superar los 10.000 puntos y el dólar sube en jornada marcada por feriado en Estados Unidos

    Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”
    Tendencias

    Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”

    Con los éxitos de AC/DC: así fue la elogiada presentación del Orfeón Nacional de Carabineros frente a La Moneda

    Tormentas eléctricas, lluvia y granizo: qué regiones serán afectadas por el ciclón subtropical

    Locura total: hinchas de Flamengo invaden el bus del equipo en la despedida previa a la final de la Copa Libertadores
    El Deportivo

    Locura total: hinchas de Flamengo invaden el bus del equipo en la despedida previa a la final de la Copa Libertadores

    Una calle a su nombre y el primero en el Muro de Leyendas: el emotivo homenaje del Monterrey para Humberto Suazo

    “Se lo entregan a cada jugador que logra salir campeón”: Claudio Bravo defiende su título en la Champions League en 2015

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas
    Finde

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Isn’t it a Pity, George Harrison y una canción rescatada del olvido
    Cultura y entretención

    Isn’t it a Pity, George Harrison y una canción rescatada del olvido

    Los primeros detalles de la serie de Don Ramón: “Chespirito fue un éxito rotundo”

    Así se creó revelador documental chileno sobre Palestina: “Gaza hizo que el mundo despertara”

    Las autoridades de Gaza elevan a más de 300 los muertos por ataques de Israel pese al alto el fuego
    Mundo

    Las autoridades de Gaza elevan a más de 300 los muertos por ataques de Israel pese al alto el fuego

    El día después: ¿qué pasaría en Venezuela si se va Maduro?

    De Michelle Bachelet a Mia Mottley: los nombres que suenan para el cargo de secretario general de Naciones Unidas

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida
    Paula

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile