Quién es Rahmanullah Lakanwal, el presunto autor del tiroteo contra miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C.

La tarde de este miércoles 26 de noviembre se registró un ataque armado contra miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos en Washington D.C., en las cercanías de la Casa Blanca.

El atentado ocurrió a eso de las 14:15 (hora local). Dos miembros del organismo resultaron gravemente heridos y se encuentran en estado crítico, mientras que el presunto atacante recibió un disparo y fue puesto bajo custodia policial .

Las autoridades presumen que el detenido es el único implicado en el ataque, el cual ha sido descrito como un “tiroteo dirigido” contra efectivos de la Guardia Nacional.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró a través de X que el sospechoso es un ciudadano afgano que entró al país norteamericano en 2021 , en el marco de la operación “Aliados Bienvenidos”.

Noem no detalló en esa publicación el nombre del presunto autor del ataque.

Sin embargo, fuentes familiarizadas con la investigación afirmaron a medios estadounidenses como el Washington Post que su nombre es Rahmanullah Lakanwal .

Fuentes policiales consultadas por CBS News detallaron que Lakanwal es un ciudadano afgano de 29 años, quien entró a Estados Unidos en 2021 en el marco del programa “Aliados Bienvenidos” .

Dicha iniciativa fue implementada tras la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. Buscó apoyar y reasentar a afganos en situación de vulnerabilidad, en particular a quienes trabajaron junto a las fuerzas de Estados Unidos en el mencionado país durante más de dos décadas.

Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional afirmó que, tras su llegada en 2021 por razones humanitarias, Lakanwal solicitó asilo al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) en 2024.

Dicha solicitud fue concedida en 2025, agregó el funcionario. Sin embargo, su solicitud de residencia permanente, vinculada a la concesión del asilo, está pendiente .

El subdirector ejecutivo de la policía de Washington D.C., Jeffrey Carroll, declaró que, tras el ataque del miércoles, el sospechoso fue sometido en el lugar del tiroteo y puesto bajo custodia por miembros de la Guardia Nacional y agentes del orden público.

Las fuentes policiales consultadas por CBS News detallaron que, hasta el momento, se ha negado a cooperar con las autoridades .

Otras fuentes familiarizadas con la investigación afirmaron al citado medio que el sospechoso tenía inicialmente cuatro balas en su pistola.

La primera víctima recibió al menos dos heridas de bala. Tras dispararle, el atacante apuntó contra la segunda. Ambas eran miembros de la Guardia Nacional y provenían de West Virginia.

Un tercer miembro del organismo, quien resultó ileso, disparó contra el sospechoso y consiguió que pudieran detenerlo .

Hasta el momento, no se han reportado mayores detalles sobre Lakanwal.

Las investigaciones relacionadas al caso siguen en curso.