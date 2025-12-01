VOTA INFORMADO por $1100
    Quién era Tony Germano, el actor de Netflix que falleció a sus 55 años

    El doblajista tuvo un accidente en su residencia, donde se encontraba haciendo arreglos y reparaciones.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Quién era Tony Germano, el actor de Netflix que falleció a sus 55 años

    Tony Germano, actor y doblajista brasileño que participó en producciones de Netflix, Nickelodeon y diversas obras teatrales, falleció a los 55 años tras sufrir una caída en su residencia.

    La noticia fue confirmada por un representante del artista al medio People, que dio a conocer los detalles del accidente ocurrido en São Paulo.

    Según informó People, Germano murió el miércoles 26 de noviembre luego de una caída fatal en su casa, que se encontraba en plena etapa de arreglos.

    Medios locales añadieron que el actor se estaba alojando temporalmente en la vivienda de sus padres antes del accidente, momento en el que habría perdido el equilibrio en el techo de su casa.

    “Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento del actor y locutor Tony Germano en la mañana del miércoles 26 de noviembre. Tony sufrió una caída en su residencia y, desafortunadamente, no sobrevivió a sus heridas”, expresó su representante en un comunicado enviado a People.

    Quién era Tony Germano, el actor de Netflix que falleció a sus 55 años

    El mensaje agregó un llamado a la privacidad: “Solicitamos respeto y comprensión en este momento tan doloroso para su familia, amigos y colegas”, señala el comunicado.

    “Tony deja un legado de dedicación, generosidad y un inmenso talento que conmovió a todos los que tuvimos el privilegio de trabajar con él”, finaliza el escrito.

    El servicio en memoria del actor se realizó el jueves 27 de noviembre en el cementerio Bosque da Paz, en Vargem Grande Paulista, donde también estuvo programado su entierro, señaló su representante.

    Del doblaje a los grandes musicales

    Germano fue reconocido principalmente por su trabajo como actor de voz en portugués.

    Dio vida a personajes de series como Nicky, Ricky, Dicky & Dawn y Go, Dog, Go! de Nickelodeon, además de participar en la banda sonora en portugués de la película La Bella y la Bestia (2017) de Disney.

    También trabajó en Elena de Ávalor, Los Muppets y otros proyectos infantiles y familiares.

    Su carrera teatral incluyó roles en grandes musicales como El Fantasma de la Ópera, Miss Saigon y Jekyll & Hyde, donde se destacó por su presencia escénica y versatilidad.

    En el cine, Germano apareció recientemente en Labirinto dos Garotos Perdidos (2025), interpretando al Doctor Lauro, y en Un Año Inolvidable: Otoño (2023), de acuerdo con su perfil en IMDb.

    Quién era Tony Germano, el actor de Netflix que falleció a sus 55 años

    Homenajes de colegas y amigos

    La noticia de su muerte generó múltiples reacciones en el mundo artístico.

    El reconocido actor y director brasileño Miguel Falabella dedicó un mensaje en Instagram, donde lo describió como “un profesional intachable”, “querido amigo” y “un actor talentoso”.

    “He tenido el privilegio de trabajar con él en varias producciones”, escribió, resaltando su calidad humana y artística.

    Matheus Marchetti, director de Labirinto dos Garotos Perdidos, también compartió un homenaje en redes sociales, asegurando que su colaboración con Germano “parecía eterna”.

    Lo recordó como una figura paterna en el set y “alguien con quien cualquiera podía contar”. Añadió: “Tengo muchísima suerte de haber encontrado un alma tan generosa, tan talentosa y tan entrañable como Tony Germano. Es un regalo excepcional”.

    La industria del entretenimiento despide así a una de sus voces más reconocibles y queridas, cuyo trabajo marcó a distintas generaciones de espectadores en Brasil.

