BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años

    El actor alemán era conocido por sus colaboraciones con Andy Warhol y por protagonizar filmes de culto como “Carne para Frankenstein” y “Sangre para Drácula”.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años

    Udo Kier, el actor alemán convertido en un ícono de culto en Hollywood y Europa, falleció este domingo a los 81 años en un hospital de Palm Springs, California.

    La noticia fue confirmada por su pareja, el artista Delbert McBride, según informó Variety. Sin embargo, no se revelaron los detalles médicos de su deceso.

    Con más de cinco décadas de trayectoria y más de 200 películas en su filmografía, Kier dejó una marca inconfundible en el cine independiente, el experimental y también en grandes producciones comerciales.

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años

    Los comienzos de Udo Kier

    De origen alemán, Kier nació como Udo Kierspe en Colonia, “en un hospital bombardeado por las Fuerzas Aliadas”, según detalló DW.

    Tras mudarse a Londres a los 18 años y comenzar a abrirse paso en la industria cinematográfica europea, su salto internacional llegó en los años 70 de la mano del artista Andy Warhol y del director Paul Morrissey.

    Según Variety, sus papeles protagónicos en “Carne para Frankenstein” (1973) y “Sangre para Drácula” (1974), reinterpretaciones “subversivas y sensuales de los monstruos clásicos de Hollywood”, fueron determinantes para consolidar su figura.

    En ellas, Kier aportó “un giro inquietante y cómicamente torpe” a los personajes principales.

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años

    El salto a Hollywood

    Ese impulso lo llevó a colaborar de forma recurrente con el director alemán Rainer Werner Fassbinder, participando en títulos como “La esposa del jefe de estación”, “La tercera generación” y “Lili Marleen”.

    Más tarde, en el Festival de Cine de Berlín, conoció a Gus Van Sant, encuentro que resultó decisivo para su carrera en Estados Unidos. El propio Kier atribuía al director haberle conseguido su permiso de trabajo y su tarjeta del SAG.

    Su llegada al público estadounidense ocurrió en 1991 con “Mi Idaho privado”, el drama de Van Sant protagonizado por River Phoenix y Keanu Reeves.

    La película, basada libremente en Enrique IV de Shakespeare, abrió una nueva etapa en su carrera y lo conectó con una audiencia más amplia.

    Casi en paralelo, comenzó su estrecha colaboración con Lars von Trier, con quien trabajó en producciones como “Epidemia”, “Europa”, “Rompiendo las Olas”, “Bailar en la Oscuridad”, “Dogville”, “Melancolía” y “Ninfomanía: Vol. II”.

    Según Variety, esta relación artística se convirtió en una constante en su filmografía desde finales de los años 80.

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años

    Sus películas más recientes

    Durante los años 90 también se hizo un espacio en el cine comercial de Hollywood, apareciendo en títulos como “Ace Ventura: Detective de Mascotas”, “Armageddon” y “Blade.

    Su versatilidad lo llevó incluso a colaborar con Madonna, tanto en su libro Sex como en los videoclips de “Erotica” y “Deeper and Deeper”.

    En años recientes, Kier siguió trabajando activamente. Participó en la premiada película “El agente secreto”, de Kleber Mendonça Filho, cuyo protagonista Wagner Moura ganó el premio a mejor actor en el Festival de Cannes 2025.

    A lo largo de su vida, Udo Kier se mantuvo vinculado al arte, la arquitectura y el coleccionismo.

    Vivió entre Los Ángeles y Palm Springs, donde era un rostro habitual del festival de cine local.

    Lee también:

    Más sobre:Udo KierActorCinePelículasFallecimientoArtesArteAndy WarholAlemaniaHollywoodTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministro de Transportes lamenta accidente de tránsito en San Miguel que dejó dos menores de edad fallecidos

    Recurso para anular cuestionado concurso para interinato de Conservador de Santiago llega a la Suprema

    Defensa de Pulgar desiste de petición para reabrir investigación y tribunal fija preparación de juicio oral para enero

    Boric viaja a la Región de Magallanes en medio de creciente tensión entre candidaturas de Jara y Kast de cara al balotaje

    Muere a los 81 años Jimmy Cliff, leyenda del reggae

    Cataldo afirma que “sería un fracaso para el país” no sacar adelante el FES: “Los recursos que Chile invierte en el CAE son excesivos”

    Lo más leído

    1.
    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    2.
    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    3.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    4.
    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    5.
    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Brasil por la semifinal del Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Brasil por la semifinal del Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver la semifinal de Austria vs. Italia por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver la semifinal de Austria vs. Italia por el Mundial Sub 17

    Temblor hoy, lunes 24 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 24 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Recurso para anular cuestionado concurso para interinato de Conservador de Santiago llega a la Suprema
    Chile

    Recurso para anular cuestionado concurso para interinato de Conservador de Santiago llega a la Suprema

    Defensa de Pulgar desiste de petición para reabrir investigación y tribunal fija preparación de juicio oral para enero

    Boric viaja a la Región de Magallanes en medio de creciente tensión entre candidaturas de Jara y Kast de cara al balotaje

    Chile ante un nuevo ciclo: menos consignas, más resultados
    Negocios

    Chile ante un nuevo ciclo: menos consignas, más resultados

    Las ventas online del retail se desaceleran en el tercer trimestre del año

    BHP fracasa en su último intento para comprar Anglo American y le cierra la puerta a la operación

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años
    Tendencias

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    3 recomendaciones para evitar caer en estafas durante el Black Friday

    Arturo Vidal explica su suplencia en Colo Colo: “No es porque hay alguien mejor que yo”
    El Deportivo

    Arturo Vidal explica su suplencia en Colo Colo: “No es porque hay alguien mejor que yo”

    El gesto viral de Carlos Palacios en la clasificación de Boca Juniors a los cuartos de final del Clausura

    Pidieron perdón en redes sociales: la confusión del Real Madrid al homenajear al hermano fallecido de Diogo Jota

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025
    Finde

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Muere a los 81 años Jimmy Cliff, leyenda del reggae
    Cultura y entretención

    Muere a los 81 años Jimmy Cliff, leyenda del reggae

    La estrella del soul Macy Gray agenda su debut en Chile

    El Secreto de los Arbustos: escucha el disco que reúne a Pascuala Ilabaca y la SdC Big Band

    Zelenski insiste en que la paz no pasa por reconocer el cambio violento de las fronteras de Ucrania
    Mundo

    Zelenski insiste en que la paz no pasa por reconocer el cambio violento de las fronteras de Ucrania

    La maldición de los Kennedy azota de nuevo al clan: nieta de JFK revela que le queda menos de un año de vida

    Venezuela dice que nombrar terrorista al “inexistente” Cartel de los Soles es una “patraña” para la invasión

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile
    Paula

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad