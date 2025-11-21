Quién es Fátima Bosch, la mexicana que ganó Miss Universo 2025

La representante de México, Fátima Bosch , fue coronada como Miss Universo 2025 tras imponerse sobre más de 120 concursantes en la 74° edición del certamen , realizado en Bangkok, Tailandia.

A sus 25 años, la modelo originaria de Tabasco se convirtió en la cuarta mexicana en obtener el título, en una ceremonia marcada por mensajes potentes y un fuerte componente emocional.

“Quiero usar mi plataforma para ayudar”

Bosch llegó hasta las cinco finalistas junto a las representantes de Tailandia, Filipinas, Venezuela y Costa de Marfil.

A la interrogante realizada por la jueza y ex Miss Tailandia, Dr. Nok Chalida “¿Cuáles son los retos de ser una mujer en 2025 y cómo usarías el título de Miss Universo en caso de ganar para crear un espacio seguro para las mujeres?”, Bosch respondió:

“Quiero usar mi voz y mi plataforma para ayudar a las demás. Estamos aquí para impulsar cambios . Somos mujeres que debemos levantarnos. Y las mujeres que logramos levantarnos con valentía somos las que hacemos historia”.

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Más tarde, al ser consultada sobre cómo usaría la plataforma para empoderar a mujeres jóvenes, afirmó:

“Les diría que crean en el poder de su autenticidad, porque sus sueños y su corazón importan. Nunca permitan que nadie les haga dudar de su valor. Son poderosas y su voz merece ser escuchada”.

Quién es Fátima Bosch

Nacida el 19 de mayo de 2000, Fátima Bosch es originaria de Tabasco, en el sureste de México.

Creció en Villahermosa y estudió en el Colegio Arji antes de iniciar una sólida formación internacional en diseño y moda.

Estudió Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana y complementó su preparación en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA), en Milán, además de pasar un año en el Lyndon Institute en Estados Unidos.

Desde joven incursionó en el modelaje: en 2018 fue coronada Flor Tabasco, un título relevante en su estado natal. Con 1,74 metros de estatura y experiencia en pasarelas, su perfil se consolidó con rapidez.

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Bosch ha hablado abiertamente sobre los desafíos de su infancia: fue diagnosticada con TDAH y dislexia, vivió episodios de bullying y aseguró que el apoyo de su familia fue determinante.

“Estoy muy orgullosa de mi familia; son gente honesta y trabajadora”, dijo en una entrevista con la revista Hola, donde también comentó que el Miss Universo era un evento que en su hogar se veía cada año como si fuera una final deportiva.

Además, ha participado como voluntaria en proyectos de acompañamiento a niños con cáncer y en diversas iniciativas sociales, reforzando un perfil público ligado al activismo.

La polémica que marcó el certamen

Semanas antes de la final, Bosch se convirtió en tendencia mundial debido a un tenso enfrentamiento con Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y figura vinculada a la organización de Miss Universo en Tailandia.

El incidente ocurrió durante la entrega de bandas oficiales, cuando el empresario tailandés la increpó públicamente por no publicar suficiente contenido sobre el país anfitrión .

@latinus_us Fátima Bosch, Miss México 2025, fue insultada públicamente por Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand Internacional, durante el certamen en Tailandia. El organizador pidió retirarla del lugar. Bosch respondió: “Nadie podrá callar mi voz”. #Latinus #InformaciónParaTi ♬ original sound - Latinus - Latinus

En un video que se viralizó, se escucha a Itsaragrisil decirle: “No te di permiso de hablar”, además de llamarla “tonta” y ordenar a guardias de seguridad que la retiraran del salón.

El momento provocó indignación y la salida inmediata –y solidaria– de otras concursantes del certamen.

Bosch, visiblemente afectada pero firme, declaró a la prensa: “Me gritó, me mandó callar. El mundo tiene que ver esto, porque somos mujeres empoderadas y esta es una plataforma para usar nuestra voz. Nadie podrá callar mi voz”.

El presidente de la organización Miss Universo, Raúl Rocha, calificó el hecho como una “agresión pública” y afirmó que la participación de Itsaragrisil en el certamen sería limitada.

Pese a la tensión, Bosch continuó en competencia y, finalmente, llevó a México una nueva corona, superando el episodio con resiliencia y determinación.