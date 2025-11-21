BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Quién es Fátima Bosch, la mexicana que ganó Miss Universo 2025

    Tras protagonizar una polémica con uno de los organizadores del evento, la representante de México logró la cuarta corona para su país al triunfar en la final celebrada en Bangkok.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Quién es Fátima Bosch, la mexicana que ganó Miss Universo 2025. Foto: Miss Universe

    La representante de México, Fátima Bosch, fue coronada como Miss Universo 2025 tras imponerse sobre más de 120 concursantes en la 74° edición del certamen, realizado en Bangkok, Tailandia.

    A sus 25 años, la modelo originaria de Tabasco se convirtió en la cuarta mexicana en obtener el título, en una ceremonia marcada por mensajes potentes y un fuerte componente emocional.

    “Quiero usar mi plataforma para ayudar”

    Bosch llegó hasta las cinco finalistas junto a las representantes de Tailandia, Filipinas, Venezuela y Costa de Marfil.

    A la interrogante realizada por la jueza y ex Miss Tailandia, Dr. Nok Chalida “¿Cuáles son los retos de ser una mujer en 2025 y cómo usarías el título de Miss Universo en caso de ganar para crear un espacio seguro para las mujeres?”, Bosch respondió:

    “Quiero usar mi voz y mi plataforma para ayudar a las demás. Estamos aquí para impulsar cambios. Somos mujeres que debemos levantarnos. Y las mujeres que logramos levantarnos con valentía somos las que hacemos historia”.

    Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

    Más tarde, al ser consultada sobre cómo usaría la plataforma para empoderar a mujeres jóvenes, afirmó:

    “Les diría que crean en el poder de su autenticidad, porque sus sueños y su corazón importan. Nunca permitan que nadie les haga dudar de su valor. Son poderosas y su voz merece ser escuchada”.

    Quién es Fátima Bosch

    Nacida el 19 de mayo de 2000, Fátima Bosch es originaria de Tabasco, en el sureste de México.

    Creció en Villahermosa y estudió en el Colegio Arji antes de iniciar una sólida formación internacional en diseño y moda.

    Estudió Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana y complementó su preparación en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA), en Milán, además de pasar un año en el Lyndon Institute en Estados Unidos.

    Desde joven incursionó en el modelaje: en 2018 fue coronada Flor Tabasco, un título relevante en su estado natal. Con 1,74 metros de estatura y experiencia en pasarelas, su perfil se consolidó con rapidez.

    Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

    Bosch ha hablado abiertamente sobre los desafíos de su infancia: fue diagnosticada con TDAH y dislexia, vivió episodios de bullying y aseguró que el apoyo de su familia fue determinante.

    “Estoy muy orgullosa de mi familia; son gente honesta y trabajadora”, dijo en una entrevista con la revista Hola, donde también comentó que el Miss Universo era un evento que en su hogar se veía cada año como si fuera una final deportiva.

    Además, ha participado como voluntaria en proyectos de acompañamiento a niños con cáncer y en diversas iniciativas sociales, reforzando un perfil público ligado al activismo.

    La polémica que marcó el certamen

    Semanas antes de la final, Bosch se convirtió en tendencia mundial debido a un tenso enfrentamiento con Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y figura vinculada a la organización de Miss Universo en Tailandia.

    El incidente ocurrió durante la entrega de bandas oficiales, cuando el empresario tailandés la increpó públicamente por no publicar suficiente contenido sobre el país anfitrión.

    @latinus_us

    Fátima Bosch, Miss México 2025, fue insultada públicamente por Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand Internacional, durante el certamen en Tailandia. El organizador pidió retirarla del lugar. Bosch respondió: “Nadie podrá callar mi voz”. #Latinus #InformaciónParaTi

    ♬ original sound - Latinus - Latinus

    En un video que se viralizó, se escucha a Itsaragrisil decirle: “No te di permiso de hablar”, además de llamarla “tonta” y ordenar a guardias de seguridad que la retiraran del salón.

    El momento provocó indignación y la salida inmediata –y solidaria– de otras concursantes del certamen.

    Bosch, visiblemente afectada pero firme, declaró a la prensa: “Me gritó, me mandó callar. El mundo tiene que ver esto, porque somos mujeres empoderadas y esta es una plataforma para usar nuestra voz. Nadie podrá callar mi voz”.

    El presidente de la organización Miss Universo, Raúl Rocha, calificó el hecho como una “agresión pública” y afirmó que la participación de Itsaragrisil en el certamen sería limitada.

    Pese a la tensión, Bosch continuó en competencia y, finalmente, llevó a México una nueva corona, superando el episodio con resiliencia y determinación.

    Lee también:

    Más sobre:Miss UniversoFátima BoschMéxicoMiss Universo 2025Certamen de bellezaBellezaTendenciasMundoInternacionalNawat ItsaragrisilTabasco

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Catalina San Martín sostiene que “no hay que bailar al ritmo de Parisi” para la segunda vuelta presidencial

    Kytzia Zamora: colegio organiza grupos de búsqueda de estudiante desaparecida el miércoles en Providencia

    Gobierno decide no perseverar en compra de inmuebles del expresidente Patricio Aylwin

    FNE archiva denuncia contra la Achs por compra de clínica y descarta riesgos a la libre competencia

    Petróleo registra fuerte baja por presión de Estados Unidos para un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Lo más leído

    1.
    Contraloría frena privilegios de corporaciones municipales y prohíbe anticipar pago de licencias médicas a funcionarios

    Contraloría frena privilegios de corporaciones municipales y prohíbe anticipar pago de licencias médicas a funcionarios

    2.
    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    3.
    Jeannette Jara le solicita la renuncia a Darío Quiroga por dichos contra Franco Parisi y su hermana Zandra

    Jeannette Jara le solicita la renuncia a Darío Quiroga por dichos contra Franco Parisi y su hermana Zandra

    4.
    Jueces colmaron la paciencia del gobierno: Gajardo raya la cancha y pide que concursos de notarios respeten nuevas reglas

    Jueces colmaron la paciencia del gobierno: Gajardo raya la cancha y pide que concursos de notarios respeten nuevas reglas

    5.
    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Quién es Jorge Armando “N”, el presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan en México

    Quién es Jorge Armando “N”, el presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan en México

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Cómo es el extraño cuadro de Klimt que se convirtió en la obra de arte moderno más cara vendida en una subasta

    Cómo es el extraño cuadro de Klimt que se convirtió en la obra de arte moderno más cara vendida en una subasta

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Iquique vs. Cobresal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Iquique vs. Cobresal en TV y streaming

    Rating del jueves 20 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 20 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Marruecos vs. Brasil por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Marruecos vs. Brasil por el Mundial Sub 17

    Catalina San Martín sostiene que “no hay que bailar al ritmo de Parisi” para la segunda vuelta presidencial
    Chile

    Catalina San Martín sostiene que “no hay que bailar al ritmo de Parisi” para la segunda vuelta presidencial

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Iquique vs. Cobresal en TV y streaming

    Rating del jueves 20 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    FNE archiva denuncia contra la Achs por compra de clínica y descarta riesgos a la libre competencia
    Negocios

    FNE archiva denuncia contra la Achs por compra de clínica y descarta riesgos a la libre competencia

    Petróleo registra fuerte baja por presión de Estados Unidos para un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania

    Bancos de Estados Unidos dan pie atrás a plan original de ayuda a la Argentina de Javier Milei

    Quién es Fátima Bosch, la mexicana que ganó Miss Universo 2025
    Tendencias

    Quién es Fátima Bosch, la mexicana que ganó Miss Universo 2025

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Soy tóxico; el que está cerca mío, empeora”: la explicación de Marcelo Bielsa a su frase más polémica en Uruguay
    El Deportivo

    “Soy tóxico; el que está cerca mío, empeora”: la explicación de Marcelo Bielsa a su frase más polémica en Uruguay

    Así vivió la prensa uruguaya la conferencia en que Marcelo Bielsa reafirmó su continuidad al mando de la Celeste

    ¿Puede haber campeón? Todo lo que está en juego en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    León Murillo, comediante: “Los artistas no están preparados para decir su postura política”
    Cultura y entretención

    León Murillo, comediante: “Los artistas no están preparados para decir su postura política”

    Muere Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream

    De estrellas internacionales a fenómenos urbanos: quién es quién en el cartel del Festival de Viña 2026

    El gobierno francés publica una guía de supervivencia en caso de guerra o catástrofes naturales
    Mundo

    El gobierno francés publica una guía de supervivencia en caso de guerra o catástrofes naturales

    Petro insiste en su idea de un “gobierno de transición compartido” en Venezuela para salir de la crisis

    La Casa Blanca niega que Trump busque ejecutar a demócratas que pidieron a militares desobedecer órdenes ilegales

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”
    Paula

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores