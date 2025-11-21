Inna Moll no logra llegar al top 5 del Miss Universo 2025

El Impact Arena de la ciudad tailandesa de Pak Kret fue este jueves, viernes de Tailandia, el escenario de la esperada final del certamen Miss Universo 2025, la famosa competencia de belleza creada en 1952, donde se conoció a la sucesora de la danesa Victoria Kjær Theilvig.

Una designación que finalmente recayó en la méxicana Fátima Bosch, quien días antes había protagonizado un tenso enfrentamiento con el presidente de Miss Grand Internacional y vicepresidente regional del concurso, Nawat Itsaragrisil, durante una ceremonia en Bangkok.

Una edición número 74 del certamen que comenzó con 120 candidatas a ser “la mujer más bella del planeta”, pero a los pocos minutos quedó solamente con 30 semifinalistas, entre ellas la candidata chilena, Inna Moll.

Así, en un primer momento, la joven de 28 años se midió con la treintena de competidoras en la primera prueba de la noche: traje de baño, donde se lució con un bikini blanco y su pelo suelto.

Una presentación destacada que le permitió ser una de las 12 doce concursantes que pasaron a la competencia de vestido de noche.

A ella se sumaron Colombia, Cuba, Guadalupe, México, Puerto Rico, Venezuela, China, Filipinas, Tailandia, Malta y Costa de Marfil.

El mismo grupo que debió desfilar en trajes marcados por amplias siluetas y brillos, entre los que se destacó la chilena en un vestido entallado de color rosa intenso, con detalles en turquesa, y su pelo tomado.

Sin embargo, Moll no logró ingresar al quinteto de candidatas que avanzó a la ronda de preguntas y respuestas del comité de selección, el que fue integrado por Tailandia, Filipinas, Venezuela, México y Costa de Marfil.

Todas ellas se enfrentaron a una primera ronda de preguntas diferentes por parte del jurado, para luego contestar una consulta en común: “Si tuvieras el título de Miss Universo esta noche, ¿cómo usarías esa plataforma para empoderar a las jóvenes?“.

A lo que siguió la decisión final que coronó a Miss México como la nueva Miss Universo 2025, quien, según información de Telemundo, obtiene un premio inicial de US$250.000, equivalente a cerca de 230 millones de pesos.

Luego recibirá un sueldo mensual de US$50.000 (unos 46 millones de pesos), destinado a cubrir gastos personales como vestuario, traslados y compromisos profesionales. Además de vivir por un año, como la embajadora del concurso, en un departamento en Nueva York.