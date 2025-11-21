BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Inna Moll no logra llegar al top 5 del Miss Universo 2025

    El Impact Arena de la ciudad tailandesa de Pak Kret fue escenario del concurso que eligió a Miss México como la “mujer más bella del planeta”. La chilena alcanzó a estar entre las 12 semifinalistas, pero no pudo ingresar al quinteto final del certamen.

    Por 
    Lya Rosen

    El Impact Arena de la ciudad tailandesa de Pak Kret fue este jueves, viernes de Tailandia, el escenario de la esperada final del certamen Miss Universo 2025, la famosa competencia de belleza creada en 1952, donde se conoció a la sucesora de la danesa Victoria Kjær Theilvig.

    Una designación que finalmente recayó en la méxicana Fátima Bosch, quien días antes había protagonizado un tenso enfrentamiento con el presidente de Miss Grand Internacional y vicepresidente regional del concurso, Nawat Itsaragrisil, durante una ceremonia en Bangkok.

    Una edición número 74 del certamen que comenzó con 120 candidatas a ser “la mujer más bella del planeta”, pero a los pocos minutos quedó solamente con 30 semifinalistas, entre ellas la candidata chilena, Inna Moll.

    Así, en un primer momento, la joven de 28 años se midió con la treintena de competidoras en la primera prueba de la noche: traje de baño, donde se lució con un bikini blanco y su pelo suelto.

    Una presentación destacada que le permitió ser una de las 12 doce concursantes que pasaron a la competencia de vestido de noche.

    A ella se sumaron Colombia, Cuba, Guadalupe, México, Puerto Rico, Venezuela, China, Filipinas, Tailandia, Malta y Costa de Marfil.

    El mismo grupo que debió desfilar en trajes marcados por amplias siluetas y brillos, entre los que se destacó la chilena en un vestido entallado de color rosa intenso, con detalles en turquesa, y su pelo tomado.

    Sin embargo, Moll no logró ingresar al quinteto de candidatas que avanzó a la ronda de preguntas y respuestas del comité de selección, el que fue integrado por Tailandia, Filipinas, Venezuela, México y Costa de Marfil.

    Todas ellas se enfrentaron a una primera ronda de preguntas diferentes por parte del jurado, para luego contestar una consulta en común: “Si tuvieras el título de Miss Universo esta noche, ¿cómo usarías esa plataforma para empoderar a las jóvenes?“.

    A lo que siguió la decisión final que coronó a Miss México como la nueva Miss Universo 2025, quien, según información de Telemundo, obtiene un premio inicial de US$250.000, equivalente a cerca de 230 millones de pesos.

    Luego recibirá un sueldo mensual de US$50.000 (unos 46 millones de pesos), destinado a cubrir gastos personales como vestuario, traslados y compromisos profesionales. Además de vivir por un año, como la embajadora del concurso, en un departamento en Nueva York.

    Más sobre:Miss UniversoInna MollSemifinalista2025Miss México

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sin elegir entre Kast o Jara: Amarillos por Chile afirma que militantes son “totalmente independientes de criterio” de cara al balotaje

    Darío Quiroga envía carta a Jara y aborda su remoción como jefe estratégico: “El ruido mediático que esta situación ha provocado distrae”

    Inna Moll pasa al top 12 del Miss Universo 2025

    Vendedores ambulantes lanzan aceite hirviendo a tres guardias municipales de Estación Central: uno resultó herido de gravedad

    Miss Universo 2025: chilena Inna Moll es una de las 30 semifinalistas

    Interpol detiene a profesor peruano buscado por abuso sexual contra alumna: trabajaba como quiropráctico en Santiago

    Lo más leído

    1.

    2.

    3.

    4.

    5.

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Sence ofrece cursos gratuitos de capacitación en la Región Metropolitana: revisa cómo postular

    Sence ofrece cursos gratuitos de capacitación en la Región Metropolitana: revisa cómo postular

    Confirman más de 460 marcas participantes en el Black Friday 2025: ¿Cuándo empieza el evento?

    Confirman más de 460 marcas participantes en el Black Friday 2025: ¿Cuándo empieza el evento?

    Sin elegir entre Kast o Jara: Amarillos por Chile afirma que militantes son “totalmente independientes de criterio” de cara al balotaje
    Chile

    Sin elegir entre Kast o Jara: Amarillos por Chile afirma que militantes son “totalmente independientes de criterio” de cara al balotaje

    Darío Quiroga envía carta a Jara y aborda su remoción como jefe estratégico: “El ruido mediático que esta situación ha provocado distrae”

    Vendedores ambulantes lanzan aceite hirviendo a tres guardias municipales de Estación Central: uno resultó herido de gravedad

    Presupuesto 2026: Hacienda y oposición retoman diálogo en busca de acuerdo, y plazo para indicaciones expira el sábado
    Negocios

    Presupuesto 2026: Hacienda y oposición retoman diálogo en busca de acuerdo, y plazo para indicaciones expira el sábado

    Fundación Cristo Vive advierte por subejecución de programas del Sence: apunta a problemas de financiamiento y gestión

    La SEC de Estados Unidos reanuda su investigación contra SQM

    Inna Moll no logra llegar al top 5 del Miss Universo 2025
    Tendencias

    Inna Moll no logra llegar al top 5 del Miss Universo 2025

    Inna Moll pasa al top 12 del Miss Universo 2025

    Miss Universo 2025: chilena Inna Moll es una de las 30 semifinalistas

    De Sochi a Sao Paulo: Gonzalo Tapia sigue en racha y le anota al Corinthians en el Brasileirao
    El Deportivo

    De Sochi a Sao Paulo: Gonzalo Tapia sigue en racha y le anota al Corinthians en el Brasileirao

    Marcelo Bielsa se queda en Uruguay: “Tengo la misma fuerza del primer día para seguir”

    Repasa la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa donde analiza su futuro en Uruguay

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber
    Finde

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Muere Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream
    Cultura y entretención

    Muere Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream

    De estrellas internacionales a fenómenos urbanos: quién es quién en el cartel del Festival de Viña 2026

    Cómo acercarse a un terremoto llamado Gabriela Mistral: libro reúne su poesía publicada en vida

    COP30: Controlado el incendio desatado en el pabellón central en Belém
    Mundo

    COP30: Controlado el incendio desatado en el pabellón central en Belém

    Presidente de Bolivia elimina el Ministerio de Justicia y declara el fin de la “persecución política”

    Human Rights Watch acusa a Israel de estar cometiendo crímenes contra la humanidad en Cisjordania

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”
    Paula

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores