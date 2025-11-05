Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

La modelo mexicana Fátima Bosch, representante de su país en el certamen Miss Universo 2025, se volvió viral tras protagonizar un tenso enfrentamiento con el presidente de Miss Grand Internacional y vicepresidente regional del concurso, Nawat Itsaragrisil, durante una ceremonia en Bangkok.

Según informó El País, el altercado ocurrió el lunes en el hotel Chatrium Riverside, donde las candidatas de distintos países se reunieron para recibir sus bandas oficiales del evento Miss Universo Tailandia 2025, que se celebrará el 21 de noviembre.

Durante la instancia, Itsaragrisil reprendió públicamente a Bosch por no publicar contenido en redes sociales sobre el país anfitrión .

¿Por qué fue el altercado?

“¿Por qué no subes nada sobre Tailandia?”, le habría preguntado el organizador antes de iniciar una discusión que escaló rápidamente.

En un video difundido en redes sociales, se le escucha decirle: “No te di permiso de hablar”, y luego pedir a los guardias de seguridad que la sacaran del lugar.

@latinus_us Fátima Bosch, Miss México 2025, fue insultada públicamente por Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand Internacional, durante el certamen en Tailandia. El organizador pidió retirarla del lugar. Bosch respondió: “Nadie podrá callar mi voz”. #Latinus #InformaciónParaTi ♬ original sound - Latinus - Latinus

El momento generó abucheos y la salida solidaria de otras concursantes.

Tras el incidente, Bosch respondió ante la prensa visiblemente afectada, pero firme.

“Me llamó tonta, porque él tiene problemas con la organización. No se me hace justo. Me gritó, me mandó callar . El mundo tiene que ver esto, porque somos mujeres empoderadas y esta es una plataforma para usar nuestra voz. Y nadie podrá callar mi voz”, declaró la modelo.

Tanto la modelo como la organización Miss México emitieron después un comunicado en redes sociales pidiendo respeto y subrayando que el certamen debe ser “un espacio de unión y representación”.

Pese a la controversia, Bosch regresó al concurso y aseguró sentirse agradecida por el apoyo recibido.

“Yo no soy una muñeca para estarla maquillando, peinando y cambiándole la ropa. Yo vine aquí a ser una voz para todas las mujeres y niñas que luchan por causas”, dijo en otro video difundido desde Bangkok.

A su salida del hotel, decenas de personas se congregaron para expresarle su respaldo, coreando “¡México, México!” mientras ella saludaba y formaba un corazón con las manos.

Quién es Fátima Bosch

Fátima Bosch, de 25 años y originaria del estado de Tabasco, comenzó sus estudios en el Colegio Arji de Villahermosa.

Más tarde cursó Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana, y complementó su formación en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) de Milán y en el Lyndon Institute de Vermont, Estados Unidos.

Sin embargo, Bosch siempre ha estado ligada al modelaje y fue coronada como Miss Universo México representando a Tabasco.

Qué pasó con Nawat Itsaragrisil

Tras el revuelo que causó en redes sociales esta situación, Raúl Rocha, presidente de la Miss Universe Organization, pidió las disculpas al caso en una declaración subida a redes sociales.

“Quiero dejar clara mi gran indignación y reproche a Nawat por la agresión pública que cometió contra Fatima Boch, Miss Universo México, a quien humilló, insultó y faltó al respeto”.

Además, Rocha destacó “el grave abuso de haber llamado a seguridad para intimidar a una mujer indefensa, intentando silenciarla y excluirla”, mencionó Rocha.