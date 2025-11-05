OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Tendencias

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Un video desde Bangkok mostró el momento en que la modelo mexicana fue reprendida en público, generando una ola de apoyo en su país.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

La modelo mexicana Fátima Bosch, representante de su país en el certamen Miss Universo 2025, se volvió viral tras protagonizar un tenso enfrentamiento con el presidente de Miss Grand Internacional y vicepresidente regional del concurso, Nawat Itsaragrisil, durante una ceremonia en Bangkok.

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Según informó El País, el altercado ocurrió el lunes en el hotel Chatrium Riverside, donde las candidatas de distintos países se reunieron para recibir sus bandas oficiales del evento Miss Universo Tailandia 2025, que se celebrará el 21 de noviembre.

Durante la instancia, Itsaragrisil reprendió públicamente a Bosch por no publicar contenido en redes sociales sobre el país anfitrión.

¿Por qué fue el altercado?

“¿Por qué no subes nada sobre Tailandia?”, le habría preguntado el organizador antes de iniciar una discusión que escaló rápidamente.

En un video difundido en redes sociales, se le escucha decirle: “No te di permiso de hablar”, y luego pedir a los guardias de seguridad que la sacaran del lugar.

@latinus_us

Fátima Bosch, Miss México 2025, fue insultada públicamente por Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand Internacional, durante el certamen en Tailandia. El organizador pidió retirarla del lugar. Bosch respondió: “Nadie podrá callar mi voz”. #Latinus #InformaciónParaTi

♬ original sound - Latinus - Latinus

El momento generó abucheos y la salida solidaria de otras concursantes.

Tras el incidente, Bosch respondió ante la prensa visiblemente afectada, pero firme.

“Me llamó tonta, porque él tiene problemas con la organización. No se me hace justo. Me gritó, me mandó callar. El mundo tiene que ver esto, porque somos mujeres empoderadas y esta es una plataforma para usar nuestra voz. Y nadie podrá callar mi voz”, declaró la modelo.

Tanto la modelo como la organización Miss México emitieron después un comunicado en redes sociales pidiendo respeto y subrayando que el certamen debe ser “un espacio de unión y representación”.

Pese a la controversia, Bosch regresó al concurso y aseguró sentirse agradecida por el apoyo recibido.

“Yo no soy una muñeca para estarla maquillando, peinando y cambiándole la ropa. Yo vine aquí a ser una voz para todas las mujeres y niñas que luchan por causas”, dijo en otro video difundido desde Bangkok.

A su salida del hotel, decenas de personas se congregaron para expresarle su respaldo, coreando “¡México, México!” mientras ella saludaba y formaba un corazón con las manos.

Quién es Fátima Bosch

Fátima Bosch, de 25 años y originaria del estado de Tabasco, comenzó sus estudios en el Colegio Arji de Villahermosa.

Más tarde cursó Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana, y complementó su formación en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) de Milán y en el Lyndon Institute de Vermont, Estados Unidos.

Sin embargo, Bosch siempre ha estado ligada al modelaje y fue coronada como Miss Universo México representando a Tabasco.

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Qué pasó con Nawat Itsaragrisil

Tras el revuelo que causó en redes sociales esta situación, Raúl Rocha, presidente de la Miss Universe Organization, pidió las disculpas al caso en una declaración subida a redes sociales.

“Quiero dejar clara mi gran indignación y reproche a Nawat por la agresión pública que cometió contra Fatima Boch, Miss Universo México, a quien humilló, insultó y faltó al respeto”.

Además, Rocha destacó “el grave abuso de haber llamado a seguridad para intimidar a una mujer indefensa, intentando silenciarla y excluirla”, mencionó Rocha.

A raíz de este altercado, se condicionó la participación de Nawat en los eventos del certamen Miss Universo este año, la que “será muy limitada o nula”, afirmó Rocha.

Lee también:

Más sobre:Fátima BoschMiss UniversoNawat ItsaragrisilMiss UniverseMiss MéxicoCertamen de bellezaModelosTailandiaTendenciasViral

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trump afirma que las recientes victorias demócratas en Estados Unidos “no son buenas para nadie”

AC/DC revela precios y ubicaciones de su show en Chile: sólo habrá localidades en cancha

Andrés Velasco: “En Chile nos gusta decir que crecemos menos que nadie, la verdad es que crecemos igual que todos los demás”

Ventas de comida rápida siguen creciendo, pero el gasto promedio se debilita

Abre Matthei y cierra Kast: así fue el sorteo de orden de los candidatos para debate de Anatel

Inapi falla a favor de NotCo en disputa marcaria contra NatMilk

Lo más leído

1.
Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

2.
Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

3.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

4.
Senador Cruz-Coke aborda crimen contra su primo e hijos de éste: “Lo quisieron implicar en un parricidio”

Senador Cruz-Coke aborda crimen contra su primo e hijos de éste: “Lo quisieron implicar en un parricidio”

5.
Fuera del Congreso y también del núcleo de poder del PC: Jadue es removido de la comisión política de su partido

Fuera del Congreso y también del núcleo de poder del PC: Jadue es removido de la comisión política de su partido

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Servicios

Rating del martes 4 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 4 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde y a qué hora ver a Canadá vs. Uganda por el Mundial Sub 17

Dónde y a qué hora ver a Canadá vs. Uganda por el Mundial Sub 17

Cuándo y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Burkina Faso por el Mundial Sub 17

Cuándo y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Burkina Faso por el Mundial Sub 17

Abre Matthei y cierra Kast: así fue el sorteo de orden de los candidatos para debate de Anatel
Chile

Abre Matthei y cierra Kast: así fue el sorteo de orden de los candidatos para debate de Anatel

Con seminario en el Senado por FES, Cataldo espera consolidar la discusión y “avanzar en la superación del CAE”

Ministerio de Educación adjudica 20 nuevos Liceos Bicentenario en el país

Andrés Velasco: “En Chile nos gusta decir que crecemos menos que nadie, la verdad es que crecemos igual que todos los demás”
Negocios

Andrés Velasco: “En Chile nos gusta decir que crecemos menos que nadie, la verdad es que crecemos igual que todos los demás”

Ventas de comida rápida siguen creciendo, pero el gasto promedio se debilita

Inapi falla a favor de NotCo en disputa marcaria contra NatMilk

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia
Tendencias

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cómo fue la intercepción de un narcosubmarino que transportaba cocaína en el Atlántico

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

El insólito motivo que amenaza con un paro de árbitros en el fútbol chileno
El Deportivo

El insólito motivo que amenaza con un paro de árbitros en el fútbol chileno

Los cambios del LIV Golf para 2026: 72 hoyos, Niemann como bandera y Mito Pereira en suspenso

Con la Roja en el horizonte: Manuel Pellegrini le mete a presión al Betis para definir su futuro “lo antes posible”

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos
Finde

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025

AC/DC revela precios y ubicaciones de su show en Chile: sólo habrá localidades en cancha
Cultura y entretención

AC/DC revela precios y ubicaciones de su show en Chile: sólo habrá localidades en cancha

Prime Video revela el tráiler de la película 31 Minutos: Calurosa Navidad: puedes verlo aquí

Una despedida a casa llena: Megadeth agota las entradas para su adiós en Chile

Trump afirma que las recientes victorias demócratas en Estados Unidos “no son buenas para nadie”
Mundo

Trump afirma que las recientes victorias demócratas en Estados Unidos “no son buenas para nadie”

Gobernador de Río de Janeiro justifica el operativo en las favelas: “La Policía está en desventaja con estos grupos”

Zohran Mamdani, el electo alcalde musulmán de Nueva York al que Trump llama el “pequeño comunista”

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego
Paula

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso