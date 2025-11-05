OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Tendencias

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

El psicólogo Jorge Ugalde quedó en prisión preventiva, acusado de asesinar a su cuñado Eduardo Cruz-Coke y a sus hijos mellizos en la comuna de La Reina. Esto es lo que se sabe sobre el caso, hasta ahora.

Nicole IporrePor 
Nicole Iporre
Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

En prisión preventiva quedó Jorge Iván Ugalde Parraguez, el sospechoso en el caso del triple homicidio en La Reina que, hasta hace poco, se pensaba como un posible parricidio.

No obstante, una serie de pistas llevaron a la Policía de Investigaciones (PDI) a considerar que fue un tercero el que el 18 de octubre asesinó a Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos mellizos.

Por ello, después de que encontraran suficientes pruebas que lo involucran en el caso, Ugalde Parraguez —psicólogo de 59 años y cuñado del padre asesinado— fue detenido el pasado lunes, 3 de noviembre.

El hombre fue quien habría alertado a Carabineros que había “encontrado” a sus familiares muertos en su casa, ubicada en calle La Cañada en La Reina.

Cruz-Coke falleció por heridas de arma blanca y los mellizos, por asfixia.

Los médicos forenses determinaron que las heridas no fueron autoinflingidas, por lo que 48 horas después del hallazgo de los cuerpos, se descartó que se tratara de un parricidio y posterior suicidio.

Además, por órdenes de la Fiscalía, Trinidad Cruz-Coke, hermana del fotógrafo y esposa de Jorge Ugalde, está siendo investigada y es la segunda imputada del caso.

Hasta ahora, hay dos claves que se manejan en el caso: las pistas que inculpan a Ugalde, y una posible disputa familiar por una herencia.

Eduardo Cruz-Coke.

Las pistas que inculpan a Jorge Ugalde del triple homicidio en La Reina

Jorge Ugalde fue imputado por los delitos de homicidio calificado en contexto de violencia intrafamiliar, con alevosía y premeditación conocida, y como el autor material de los asesinatos (revisa aquí un perfil del imputado).

Aunque inicialmente él dio aviso a la policía de que su cuñado y sobrinos estaban muertos en su casa de La Reina, las autoridades comenzaron a sospechar, pues el hombre no se veía afectado por el macabro hallazgo.

Durante la investigación, encontraron rastros biológicos de Ugalde en el sitio del crimen.

Además, unas cámaras de seguridad captaron al hombre paseando a su perro momentos después, con una bolsa de papel en una de sus manos. Después la arrojó al canal San Carlos y los registros muestran que se devuelve sin la bolsa en su poder. Hasta ahora, no se sabe qué contenía.

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

En la escena del crimen, los policías de investigación encontraron un arma de juguete y una máscara de gorila —que el imputado compró esa mañana en un mall chino— que tenía manchas de sangre.

Estos últimos hallazgos llevaron a las autoridades a pensar que Ugalde habría querido simular que un ladrón ingresó al hogar de Cruz-Coke y los asesinó.

Por otra parte, los informes toxicológicos realizados en los cuerpos de la familia arrojaron que los mellizos adolescentes habían sido drogados con medicamentos de sumisión.

Los posibles “intereses económicos” de los imputados

Tanto Eduardo Cruz-Coke, como los imputados, su hermana Trinidad Cruz-Coke y el psicólogo Jorge Ugalde, vivían en tres casas ubicadas en el mismo terreno en la comuna de La Reina.

Y según Libertad Triviño, abogada querellante, la pareja imputada tenía “intereses económicos” que podrían haberlos llevado a asesinar al hombre y sus hijos.

Se trata de una sociedad familiar —la Inmobiliaria e Inversiones Cruz-Coke Japke Limitada— que fue de los padres de Eduardo y Trinidad.

El patrimonio estaba avaluado en más de mil millones de pesos, según rescató La Tercera previamente, y tras el fallecimiento de los padres, comenzó una redistribución de los bienes que provocó tensiones entre ambas familias.

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Adicionalmente, la madre de los mellizos fallecidos declaró que Eduardo Cruz-Coke había sufrido un cuadro de intoxicación en noviembre de 2024, después de consumir unos helados que le entregó su hermana y cuñado.

Aunque no se hizo una denuncia sobre esto, hay sospechas de que habrían intentado envenenarlo.

Si es que Ugalde es declarado culpable, podría arriesgar una condena de 15 años de prisión o cadena perpetua.

Lee también:

Más sobre:Triple homicidio en La ReinaSantiagoLa ReinaPolicialEduardo Cruz-CokeEduardo Cruz CokeJorge UgaldeTrinidad Cruz-CokeParricidioHomicidioTriple homicidioHerencia familiarHomicidio Cruz-CokeJorge Ugalde detenidoCrimenCrimen en La ReinaEduardo Cruz-Coke asesinatoAsesinatoQué pasó en el triple homicidio de La ReinaLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

AC/DC revela precios y ubicaciones de su show en Chile: sólo habrá localidades en cancha

Andrés Velasco: “En Chile nos gusta decir que crecemos menos que nadie, la verdad es que crecemos igual que todos los demás”

Ventas de comida rápida siguen creciendo, pero el gasto promedio se debilita

Abre Matthei y cierra Kast: así fue el sorteo de orden de los candidatos para debate de Anatel

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Inapi falla a favor de NotCo en disputa marcaria contra NatMilk

Lo más leído

1.
Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

2.
Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

3.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

4.
Senador Cruz-Coke aborda crimen contra su primo e hijos de éste: “Lo quisieron implicar en un parricidio”

Senador Cruz-Coke aborda crimen contra su primo e hijos de éste: “Lo quisieron implicar en un parricidio”

5.
Fuera del Congreso y también del núcleo de poder del PC: Jadue es removido de la comisión política de su partido

Fuera del Congreso y también del núcleo de poder del PC: Jadue es removido de la comisión política de su partido

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

Servicios

Rating del martes 4 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 4 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde y a qué hora ver a Canadá vs. Uganda por el Mundial Sub 17

Dónde y a qué hora ver a Canadá vs. Uganda por el Mundial Sub 17

Cuándo y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Burkina Faso por el Mundial Sub 17

Cuándo y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Burkina Faso por el Mundial Sub 17

Abre Matthei y cierra Kast: así fue el sorteo de orden de los candidatos para debate de Anatel
Chile

Abre Matthei y cierra Kast: así fue el sorteo de orden de los candidatos para debate de Anatel

Con seminario en el Senado por FES, Cataldo espera consolidar la discusión y “avanzar en la superación del CAE”

Ministerio de Educación adjudica 20 nuevos Liceos Bicentenario en el país

Andrés Velasco: “En Chile nos gusta decir que crecemos menos que nadie, la verdad es que crecemos igual que todos los demás”
Negocios

Andrés Velasco: “En Chile nos gusta decir que crecemos menos que nadie, la verdad es que crecemos igual que todos los demás”

Ventas de comida rápida siguen creciendo, pero el gasto promedio se debilita

Inapi falla a favor de NotCo en disputa marcaria contra NatMilk

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia
Tendencias

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cómo fue la intercepción de un narcosubmarino que transportaba cocaína en el Atlántico

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Los cambios del LIV Golf para 2026: 72 hoyos, Niemann como bandera y Mito Pereira en suspenso
El Deportivo

Los cambios del LIV Golf para 2026: 72 hoyos, Niemann como bandera y Mito Pereira en suspenso

Con la Roja en el horizonte: Manuel Pellegrini le mete a presión al Betis para definir su futuro “lo antes posible”

“No lo ficharía para el Real Madrid”: los punzantes dardos de Iván Zamorano contra Lamine Yamal que sorprenden en España

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos
Finde

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025

AC/DC revela precios y ubicaciones de su show en Chile: sólo habrá localidades en cancha
Cultura y entretención

AC/DC revela precios y ubicaciones de su show en Chile: sólo habrá localidades en cancha

Prime Video revela el tráiler de la película 31 Minutos: Calurosa Navidad: puedes verlo aquí

Una despedida a casa llena: Megadeth agota las entradas para su adiós en Chile

Gobernador de Río de Janeiro justifica el operativo en las favelas: “La Policía está en desventaja con estos grupos”
Mundo

Gobernador de Río de Janeiro justifica el operativo en las favelas: “La Policía está en desventaja con estos grupos”

Zohran Mamdani, el electo alcalde musulmán de Nueva York al que Trump llama el “pequeño comunista”

Francia: un hombre atropella a peatones y deja 10 heridos

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego
Paula

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso