Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

En prisión preventiva quedó Jorge Iván Ugalde Parraguez , el sospechoso en el caso del triple homicidio en La Reina que, hasta hace poco, se pensaba como un posible parricidio.

No obstante, una serie de pistas llevaron a la Policía de Investigaciones (PDI) a considerar que fue un tercero el que el 18 de octubre asesinó a Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos mellizos.

Por ello, después de que encontraran suficientes pruebas que lo involucran en el caso , Ugalde Parraguez —psicólogo de 59 años y cuñado del padre asesinado— fue detenido el pasado lunes, 3 de noviembre.

El hombre fue quien habría alertado a Carabineros que había “encontrado” a sus familiares muertos en su casa, ubicada en calle La Cañada en La Reina.

Cruz-Coke falleció por heridas de arma blanca y los mellizos, por asfixia.

Los médicos forenses determinaron que las heridas no fueron autoinflingidas, por lo que 48 horas después del hallazgo de los cuerpos, se descartó que se tratara de un parricidio y posterior suicidio .

Además, por órdenes de la Fiscalía, Trinidad Cruz-Coke, hermana del fotógrafo y esposa de Jorge Ugalde, está siendo investigada y es la segunda imputada del caso.

Hasta ahora, hay dos claves que se manejan en el caso: las pistas que inculpan a Ugalde, y una posible disputa familiar por una herencia.

Eduardo Cruz-Coke.

Las pistas que inculpan a Jorge Ugalde del triple homicidio en La Reina

Jorge Ugalde fue imputado por los delitos de homicidio calificado en contexto de violencia intrafamiliar, con alevosía y premeditación conocida, y como el autor material de los asesinatos (revisa aquí un perfil del imputado).

Aunque inicialmente él dio aviso a la policía de que su cuñado y sobrinos estaban muertos en su casa de La Reina, las autoridades comenzaron a sospechar, pues el hombre no se veía afectado por el macabro hallazgo.

Durante la investigación, encontraron rastros biológicos de Ugalde en el sitio del crimen.

Además, unas cámaras de seguridad captaron al hombre paseando a su perro momentos después, con una bolsa de papel en una de sus manos . Después la arrojó al canal San Carlos y los registros muestran que se devuelve sin la bolsa en su poder. Hasta ahora, no se sabe qué contenía.

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

En la escena del crimen, los policías de investigación encontraron un arma de juguete y una máscara de gorila —que el imputado compró esa mañana en un mall chino— que tenía manchas de sangre.

Estos últimos hallazgos llevaron a las autoridades a pensar que Ugalde habría querido simular que un ladrón ingresó al hogar de Cruz-Coke y los asesinó.

Por otra parte, los informes toxicológicos realizados en los cuerpos de la familia arrojaron que los mellizos adolescentes habían sido drogados con medicamentos de sumisión .

Los posibles “intereses económicos” de los imputados

Tanto Eduardo Cruz-Coke, como los imputados, su hermana Trinidad Cruz-Coke y el psicólogo Jorge Ugalde, vivían en tres casas ubicadas en el mismo terreno en la comuna de La Reina.

Y según Libertad Triviño, abogada querellante, la pareja imputada tenía “intereses económicos” que podrían haberlos llevado a asesinar al hombre y sus hijos .

Se trata de una sociedad familiar —la Inmobiliaria e Inversiones Cruz-Coke Japke Limitada— que fue de los padres de Eduardo y Trinidad.

El patrimonio estaba avaluado en más de mil millones de pesos, según rescató La Tercera previamente, y tras el fallecimiento de los padres, comenzó una redistribución de los bienes que provocó tensiones entre ambas familias.

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Adicionalmente, la madre de los mellizos fallecidos declaró que Eduardo Cruz-Coke había sufrido un cuadro de intoxicación en noviembre de 2024, después de consumir unos helados que le entregó su hermana y cuñado .

Aunque no se hizo una denuncia sobre esto, hay sospechas de que habrían intentado envenenarlo.

Si es que Ugalde es declarado culpable, podría arriesgar una condena de 15 años de prisión o cadena perpetua.