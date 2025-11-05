OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Nacional

Tragedia en La Reina: Fiscalía dice que imputado por triple homicidio actuó con alevosía y tribunal decreta su prisión preventiva

El defensor del imputado negó que su representado tenga vinculación en el crimen y descartó una motivación de carácter patrimonial. El Ministerio Público confirmó que la hermana de la víctima Eduardo Cruz-Coke, la esposa del detenido, también se encuentra en calidad de imputada.

Juan Pablo AndrewsPor 
Juan Pablo Andrews
311643672073101

En completo silencio fue la salida de Jorge Ugalde (59), el principal imputado en el homicidio de Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos de 17 años, desde el cuartel de la PDI donde pasó la noche hacia el Centro de Justicia para enfrentar su formalización.

Ugalde fue detenido el lunes luego de que el caso, que inicialmente contemplaba la hipótesis de un parricidio, viviera un drástico vuelco. Ugalde, cuñado de Cruz-Coke, fue detenido por la policía luego de que la Fiscalía Metropolitana Oriente recibiera un informe de la Lacrim de la PDI que arrojaba antecedentes que vinculaban directamente a Ugalde con el sitio del crimen ocurrido el 18 de octubre al interior de un inmueble ubicado en La Reina.

Jorge Ugalde fue detenido por la PDI. /Foto: TVN.

El mismo rictus que Ugalde tuvo al momento de su detención fue el que mantuvo en el Cuarto Juzgado de Garantía durante las tres horas de audiencia donde tuvo que escuchar con detalles el macabro crimen por el cual se le imputa como autor, con las agravantes de alevosía y premeditación.

Este martes, a puertas cerradas, la Fiscalía formalizó a Ugalde, casado con la hermana de Cruz-Coke, por tres homicidios calificados en contexto de violencia intrafamiliar que tendrían detrás una motivación económica a raíz de una herencia familiar.

Sin embargo, tras ser detenido Ugalde rechazó ante los investigadores ser el autor del crimen. De hecho, su abogado niega que haya habido algún conflicto de tipo patrimonial.

Las pruebas del Ministerio Público

La Fiscalía presentó varios videos que posicionan a Ugalde en sitios cercanos al lugar de los hechos. En esos registros, por ejemplo, se ve al imputado caminando junto a su perro con una bolsa de cartón por las calles de La Cañada con Loreley, a eso de las 18.33.

La Fiscalía estima que ese recorrido lo utilizó para deshacerse de una serie de elementos que habrían sido utilizados en el crimen, como por ejemplo, un cuchillo. El registro, a juicio del Ministerio Público, es clave para exponer las contradicciones en que habría caído el imputado, debido a que en una primera instancia dijo que había salido a correr y tras llegar a su casa se encontró con la trágica escena.

Otra de las piezas que expuso la Fiscalía fue el audio del llamado en que Ugalde dio cuenta a Carabineros de la muerte de su cuñado y sus dos hijos. Quienes fueron testigos de ese llamado, dicen que el sujeto se mantuvo con frialdad y señaló: “Los mataron”.

Por su lado, la abogada querellante de la familia, Libertad Triviño, expuso que detrás del crimen estaría la motivación patrimonial. Según explicó Triviño en 2014 Trinidad Cruz-Coke y Jorge Ugalde constituyeron una sociedad con los padres de Cruz-Coke. A esa sociedad el patriarca familiar traspasó sus bienes inmuebles, con lo que quedó con más del 80% de participación. Luego de la muerte de la madre, Herta Japke, en 2022, se habrían desencadenado las disputas familiares por el patrimonio, que está avaluado en más de mil millones de pesos.

Para el abogado defensor, Marcelo Castillo, quien representa a Ugalde, la motivación de dinero no tiene sentido: “Eso es totalmente ridículo, él tiene el 2% en la sociedad, la cual si hubiera fallecido la otra persona lo deja en 0%”. Ese 2%, dijo, equivaldría a 20 millones de pesos. “Nadie, excepto un cogotero, mata a otra persona por ese monto”, dijo el defensor.

“Estamos confiados en el relato que hace nuestro cliente sobre su inocencia. Vamos a pedir las diligencias preliminares para cooperar con la investigación”, agregó Castillo.

La mujer sospechosa

En la audiencia la Fiscalía expuso varios testimonios de vecinos y testigos. Uno de ellos corresponde a una mujer que vive en una de las casas que están ubicadas en el terreno donde están emplazadas las residencias de Cruz-Coke y Ugalde.

Según dijo, el día de los hechos escuchó una voz femenina gritar “Eduardo”. Hay otro testimonio de un vecino decir que en el horario aproximado al crimen vio a Ugalde con una mujer no identificada en las cercanías del inmueble.

Dicha mujer, hasta el momento, no está identificada. Lo que sí confirmó la Fiscalía fue que Trinidad Cruz-Coke, hermana de la víctima y cónyuge de Ugalde, está en calidad de imputada. Hasta el cierre de esta edición, no había alguna orden de detención nueva en el caso.

Prisión preventiva

La jueza Carolina Araya valoró la prueba audiovisual presentada hasta ahora por la Fiscalía. Para la magistrada, hasta ahora, se da por acreditada la participación del imputado en los hechos para considerar su prisión preventiva.

Sin embargo, no hizo mayor hincapié en la pugna patrimonial. Según Araya ese elemento deberá ser investigado y presentado en un eventual juicio oral.

“Si bien hoy no estamos en condiciones de establecer con claridad un móvil, evidentemente existen antecedentes que se vertieron en esta audiencia de orden patrimonial, económico y de derecho sucesorio que estarían involucrados y que podrían desarrollarse con mayor concentración en este tiempo de investigación”, explicó la fiscal Carolina Remy-Maillet, jefa de la Fiscalía de Género.

La fiscal dijo que, de acuerdo con informes toxicológicos, los menores de edad presentaron presencia de drogas de sumisión en sus cuerpos. Esto habría sido utilizado por el imputado para adormecer a los adolescentes para que no prestaran resistencia. Tras la formalización, el tribunal decretó la prisión preventiva y un plazo de 180 días de investigación.

Las pistas

Cuando tuvieron que analizar el sitio del suceso, los detectives encontraron varias muestras de sangre en el inmueble que luego mandaron a analizar. Entre ellas hubo una en una manilla. No fue la única. Otras se encontraron en parte de la casa del camarógrafo. Las conclusiones preliminares de los informes policiales revelaron que el ADN corresponde a Ugalde.

Con estos datos los investigadores creen que Cruz-Coke habría prestado una dura resistencia al supuesto ataque de Ugalde, en lo que habría terminado como una riña. Esta fue una de las pistas clave para que los investigadores levantaran una imputación contra Ugalde, de profesión sicólogo, por el delito de homicidio calificado en contexto de violencia intrafamiliar.

Asimismo, de acuerdo a antecedentes de la investigación, el sujeto actuó con una máscara de gorila de estilo Halloween que había comprado la mañana del 18 de octubre en un mall chino. Esa máscara también tenía restos de sangre y fue encontrada en la pieza del imputado.

Por esos días, el imputado también compró una pistola falsa, que fue encontrada en el sitio del suceso. Para los investigadores, el detenido intentó simular un robo, el que fue rápidamente descartado por el fiscal Lanas el mismo día en que ocurrieron los hechos.

Otro antecedente que maneja la Fiscalía es que a fines de 2024 Cruz-Coke habría sido víctima de lo que se consideró como un intento de envenenamiento que involucraría a su cuñado. El hecho no fue denunciado, pero sí fue conocido por cercanos y amigos de la víctima, además de la atención médica respectiva.

Respecto a las dos víctimas menores de edad, fuentes que han sabido del caso relatan que sus cuerpos no tenían lesiones, pero sí se constató que fueron adormecidos con medicamentos inductores del sueño. Luego de eso fueron asfixiados. La causa preliminar de muerte fue de asfixia por sofocación.

Por último, al momento de la detención los policías encontraron varios frascos de marihuana en la habitación del sujeto. El imputado, además, se encontraba en una cama meditando, lo que, a juicio de los investigadores, es una señal de que sabía que la policía estaba detrás de él.

Más sobre:La ReinaFiscalíaJorge UgaldeEduardo Cruz-CokePDITrinidad Cruz-Coke

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Acusación contra juez Ulloa: inhabilidades, ausencias y abstenciones ponen cuota de suspenso en el Senado

Piden agilizar cierre de centro de protección de menores tras riña donde un adolescente quedó parapléjico

Alcaldes Concha y Vodanovic asumen protagonismo en la disputa por el distrito 11 y cristalizan división en el FA

Producción de cobre de Codelco aumenta a septiembre por división Hales, pero sus ganancias caen 30%

Contraloría ordena a municipios adoptar medidas para prevenir el abandono de mascotas durante desalojos de tomas

Fiscalía despacha orden de detención para pareja de exministra Vivanco y abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos

Lo más leído

1.
Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

2.
Quién es Jorge Ugalde, el sujeto detenido por el triple homicidio en La Reina

Quién es Jorge Ugalde, el sujeto detenido por el triple homicidio en La Reina

3.
Triple homicidio en La Reina: hermana de Eduardo Cruz-Coke y esposa del sospechoso está imputada en la investigación

Triple homicidio en La Reina: hermana de Eduardo Cruz-Coke y esposa del sospechoso está imputada en la investigación

4.
Tragedia en La Reina: la máscara y la pistola falsa que compró el imputado para ocultar el triple homicidio de la familia Cruz-Coke

Tragedia en La Reina: la máscara y la pistola falsa que compró el imputado para ocultar el triple homicidio de la familia Cruz-Coke

5.
“Se paga solo”: crece la presión en el Congreso para aprovechar el envión de Contraloría y subir su Presupuesto 2026

“Se paga solo”: crece la presión en el Congreso para aprovechar el envión de Contraloría y subir su Presupuesto 2026

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

“Imposible”: la inusual pelea entre un gran tiburón blanco y un grupo de orcas en México que preocupa a los expertos

“Imposible”: la inusual pelea entre un gran tiburón blanco y un grupo de orcas en México que preocupa a los expertos

Quién es Soraya Martínez Ferrada, la chilena que fue electa como alcaldesa de Montreal en Canadá

Quién es Soraya Martínez Ferrada, la chilena que fue electa como alcaldesa de Montreal en Canadá

5 equipos para sortear el fin del soporte de Windows 10

5 equipos para sortear el fin del soporte de Windows 10

Servicios

¿Cuándo ver la Superluna de noviembre? Se anuncia como la más brillante del año

¿Cuándo ver la Superluna de noviembre? Se anuncia como la más brillante del año

Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. PSV por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. PSV por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Monaco por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Monaco por la Champions League

Acusación contra juez Ulloa: inhabilidades, ausencias y abstenciones ponen cuota de suspenso en el Senado
Chile

Acusación contra juez Ulloa: inhabilidades, ausencias y abstenciones ponen cuota de suspenso en el Senado

Piden agilizar cierre de centro de protección de menores tras riña donde un adolescente quedó parapléjico

Alcaldes Concha y Vodanovic asumen protagonismo en la disputa por el distrito 11 y cristalizan división en el FA

Sofofa intensifica lobby empresarial por aranceles y se reúne con asesores clave en EE.UU.
Negocios

Sofofa intensifica lobby empresarial por aranceles y se reúne con asesores clave en EE.UU.

Producción de cobre de Codelco aumenta a septiembre por división Hales, pero sus ganancias caen 30%

Concha y Toro completa 8 trimestres acelerando sus ventas gracias a foco en sus productos de mayor valor

5 equipos para sortear el fin del soporte de Windows 10
Tendencias

5 equipos para sortear el fin del soporte de Windows 10

Quién es Jim Curtis, la nueva pareja de la actriz Jennifer Aniston

Por qué los pendrives están desapareciendo (y cuál es ahora la mejor forma de almacenar contenido)

La brutal barrida de Luis Díaz que terminó con Hakimi lesionado en la Champions League
El Deportivo

La brutal barrida de Luis Díaz que terminó con Hakimi lesionado en la Champions League

Liverpool vence a un Real Madrid sin respuestas y le arrebata el invicto en la Champions League

Marcelo Díaz explica el bajón de la U: “Debemos organizar mejor el torneo, no es normal estar tanto tiempo detenido”

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos
Finde

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025

Joe Vasconcellos anuncia los invitados para celebrar los 30 años de Toque en el Movistar Arena
Cultura y entretención

Joe Vasconcellos anuncia los invitados para celebrar los 30 años de Toque en el Movistar Arena

Arcade Fire entre un divorcio, acusaciones y un tibio álbum: ¿qué pasa con la gran gloria del indie?

Netflix presenta un avance y la fecha de estreno de Agatha Christie: las siete esferas

Embajador de Ucrania: “No hay un lugar en Ucrania que esté 100% seguro contra los ataques rusos”
Mundo

Embajador de Ucrania: “No hay un lugar en Ucrania que esté 100% seguro contra los ataques rusos”

La detención de la fiscal militar en Israel vuelve a exhibir los abusos contra presos palestinos

Impulsor de la guerra en Irak: Quién era Dick Cheney, el exvicepresidente más poderoso de EE.UU., que falleció a los 84 años

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años
Paula

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso

Isidora Cuzzi Viza: La madre tejedora que Chile me regaló