Tragedia en La Reina: Fiscalía dice que imputado por triple homicidio actuó con alevosía y tribunal decreta su prisión preventiva

En completo silencio fue la salida de Jorge Ugalde (59), el principal imputado en el homicidio de Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos de 17 años, desde el cuartel de la PDI donde pasó la noche hacia el Centro de Justicia para enfrentar su formalización.

Ugalde fue detenido el lunes luego de que el caso, que inicialmente contemplaba la hipótesis de un parricidio, viviera un drástico vuelco. Ugalde, cuñado de Cruz-Coke, fue detenido por la policía luego de que la Fiscalía Metropolitana Oriente recibiera un informe de la Lacrim de la PDI que arrojaba antecedentes que vinculaban directamente a Ugalde con el sitio del crimen ocurrido el 18 de octubre al interior de un inmueble ubicado en La Reina.

Jorge Ugalde fue detenido por la PDI. /Foto: TVN.

El mismo rictus que Ugalde tuvo al momento de su detención fue el que mantuvo en el Cuarto Juzgado de Garantía durante las tres horas de audiencia donde tuvo que escuchar con detalles el macabro crimen por el cual se le imputa como autor, con las agravantes de alevosía y premeditación.

Este martes, a puertas cerradas, la Fiscalía formalizó a Ugalde, casado con la hermana de Cruz-Coke, por tres homicidios calificados en contexto de violencia intrafamiliar que tendrían detrás una motivación económica a raíz de una herencia familiar.

Sin embargo, tras ser detenido Ugalde rechazó ante los investigadores ser el autor del crimen. De hecho, su abogado niega que haya habido algún conflicto de tipo patrimonial.

Las pruebas del Ministerio Público

La Fiscalía presentó varios videos que posicionan a Ugalde en sitios cercanos al lugar de los hechos. En esos registros, por ejemplo, se ve al imputado caminando junto a su perro con una bolsa de cartón por las calles de La Cañada con Loreley, a eso de las 18.33 .

La Fiscalía estima que ese recorrido lo utilizó para deshacerse de una serie de elementos que habrían sido utilizados en el crimen, como por ejemplo, un cuchillo. El registro, a juicio del Ministerio Público, es clave para exponer las contradicciones en que habría caído el imputado, debido a que en una primera instancia dijo que había salido a correr y tras llegar a su casa se encontró con la trágica escena.

Otra de las piezas que expuso la Fiscalía fue el audio del llamado en que Ugalde dio cuenta a Carabineros de la muerte de su cuñado y sus dos hijos. Quienes fueron testigos de ese llamado, dicen que el sujeto se mantuvo con frialdad y señaló: “Los mataron”.

Por su lado, la abogada querellante de la familia, Libertad Triviño, expuso que detrás del crimen estaría la motivación patrimonial. Según explicó Triviño en 2014 Trinidad Cruz-Coke y Jorge Ugalde constituyeron una sociedad con los padres de Cruz-Coke. A esa sociedad el patriarca familiar traspasó sus bienes inmuebles, con lo que quedó con más del 80% de participación. Luego de la muerte de la madre, Herta Japke, en 2022, se habrían desencadenado las disputas familiares por el patrimonio, que está avaluado en más de mil millones de pesos.

Para el abogado defensor, Marcelo Castillo, quien representa a Ugalde, la motivación de dinero no tiene sentido: “Eso es totalmente ridículo, él tiene el 2% en la sociedad, la cual si hubiera fallecido la otra persona lo deja en 0%”. Ese 2%, dijo, equivaldría a 20 millones de pesos. “Nadie, excepto un cogotero, mata a otra persona por ese monto”, dijo el defensor.

“Estamos confiados en el relato que hace nuestro cliente sobre su inocencia. Vamos a pedir las diligencias preliminares para cooperar con la investigación”, agregó Castillo.

La mujer sospechosa

En la audiencia la Fiscalía expuso varios testimonios de vecinos y testigos. Uno de ellos corresponde a una mujer que vive en una de las casas que están ubicadas en el terreno donde están emplazadas las residencias de Cruz-Coke y Ugalde.

Según dijo, el día de los hechos escuchó una voz femenina gritar “Eduardo”. Hay otro testimonio de un vecino decir que en el horario aproximado al crimen vio a Ugalde con una mujer no identificada en las cercanías del inmueble.

Dicha mujer, hasta el momento, no está identificada. Lo que sí confirmó la Fiscalía fue que Trinidad Cruz-Coke, hermana de la víctima y cónyuge de Ugalde, está en calidad de imputada. Hasta el cierre de esta edición, no había alguna orden de detención nueva en el caso.

Prisión preventiva

La jueza Carolina Araya valoró la prueba audiovisual presentada hasta ahora por la Fiscalía. Para la magistrada, hasta ahora, se da por acreditada la participación del imputado en los hechos para considerar su prisión preventiva.

Sin embargo, no hizo mayor hincapié en la pugna patrimonial. Según Araya ese elemento deberá ser investigado y presentado en un eventual juicio oral.

“Si bien hoy no estamos en condiciones de establecer con claridad un móvil, evidentemente existen antecedentes que se vertieron en esta audiencia de orden patrimonial, económico y de derecho sucesorio que estarían involucrados y que podrían desarrollarse con mayor concentración en este tiempo de investigación”, explicó la fiscal Carolina Remy-Maillet, jefa de la Fiscalía de Género.

La fiscal dijo que, de acuerdo con informes toxicológicos, los menores de edad presentaron presencia de drogas de sumisión en sus cuerpos. Esto habría sido utilizado por el imputado para adormecer a los adolescentes para que no prestaran resistencia. Tras la formalización, el tribunal decretó la prisión preventiva y un plazo de 180 días de investigación.

Las pistas

Cuando tuvieron que analizar el sitio del suceso, los detectives encontraron varias muestras de sangre en el inmueble que luego mandaron a analizar. Entre ellas hubo una en una manilla. No fue la única. Otras se encontraron en parte de la casa del camarógrafo. Las conclusiones preliminares de los informes policiales revelaron que el ADN corresponde a Ugalde.

Con estos datos los investigadores creen que Cruz-Coke habría prestado una dura resistencia al supuesto ataque de Ugalde, en lo que habría terminado como una riña. Esta fue una de las pistas clave para que los investigadores levantaran una imputación contra Ugalde, de profesión sicólogo, por el delito de homicidio calificado en contexto de violencia intrafamiliar.

Asimismo, de acuerdo a antecedentes de la investigación, el sujeto actuó con una máscara de gorila de estilo Halloween que había comprado la mañana del 18 de octubre en un mall chino. Esa máscara también tenía restos de sangre y fue encontrada en la pieza del imputado.

Por esos días, el imputado también compró una pistola falsa, que fue encontrada en el sitio del suceso. Para los investigadores, el detenido intentó simular un robo, el que fue rápidamente descartado por el fiscal Lanas el mismo día en que ocurrieron los hechos.

Otro antecedente que maneja la Fiscalía es que a fines de 2024 Cruz-Coke habría sido víctima de lo que se consideró como un intento de envenenamiento que involucraría a su cuñado. El hecho no fue denunciado, pero sí fue conocido por cercanos y amigos de la víctima, además de la atención médica respectiva.

Respecto a las dos víctimas menores de edad, fuentes que han sabido del caso relatan que sus cuerpos no tenían lesiones, pero sí se constató que fueron adormecidos con medicamentos inductores del sueño. Luego de eso fueron asfixiados. La causa preliminar de muerte fue de asfixia por sofocación.

Por último, al momento de la detención los policías encontraron varios frascos de marihuana en la habitación del sujeto. El imputado, además, se encontraba en una cama meditando, lo que, a juicio de los investigadores, es una señal de que sabía que la policía estaba detrás de él.