OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Nacional

Tragedia en La Reina: la máscara y la pistola falsa que compró el imputado para ocultar el triple homicidio de la familia Cruz-Coke

Un cuñado de la víctima, identificado como Jorge Ugalde, será formalizado por homicidio calificado en contexto de violencia intrafamiliar. Esta es la trama que se esconde detrás de un crimen que estuvo motivado por una millonaria disputa por la herencia familiar y que dejó a un padre y sus dos hijos de 17 años muertos.

Por 
Juan Pablo Andrews
 
María Catalina Batarce

No habían transcurrido 48 horas de la muerte del camarógrafo Eduardo Cruz-Coke (62) cuando los investigadores pudieron establecer que las heridas que tenía en su cuerpo no eran atribuibles a una autoagresión.

El fallecimiento del profesional, quien trabajó en varios proyectos televisivos de espacios culturales, alcanzó a investigarse de forma preliminar como un parricidio. Durante las primeras horas se indagó la posibilidad de que Cruz-Coke se habría quitado la vida luego de dar muerte a sus dos hijos por motivos desconocidos.

Sin embargo, el mismo día de los hechos, la PDI y la Fiscalía echaron a andar bajo cuerda otra línea investigativa. Tal como informó La Tercera, desde muy temprano los investigadores comenzaron a tirar del hilo que los llevaría directamente a otro sospechoso y a un drama familiar por la disputa de una herencia. Esto debido a que los detectives identificaron elementos que no cuadraban en el relato de algunos de los supuestos testigos.

La idea inicial de que Cruz-Coke había matado a sus propios hijos -dos mellizos de 17 años- golpeó a su núcleo familiar, que se apresuró a rechazar esa línea investigativa y a afirmar que el camarógrafo era incapaz de cometer una acto de esas características.

De hecho, lo que encontraron los detectives el 18 de octubre en el inmueble de La Reina donde ocurrió el crimen permitió plantear las primeras dudas de que el caso se tratara de un parricidio. El cuerpo de Cruz-Coke fue encontrado en el patio del terreno ubicado en La Cañada 6652, donde se ubican otras dos casas: una de la víctima y otro de los padres. Sus hijos fueron hallados en el dormitorio principal con signos de haber sido asfixiados.

A pesar de que los investigadores llevaban días con la sospecha de que Cruz-Coke no era el autor de los homicidios, el asunto recién se hizo público el lunes luego de que llegaran los informes de pericias biológicas.

Con esos resultados, cuentan fuentes del caso, se constató que las heridas de Cruz-Coke en el cuello no habían sido auto infligidas, sino que habían sido realizadas por un tercero. Las mismas fuentes cuentan que tenía al menos seis puñaladas. Además los análisis de sangre confirmaron que las muestraas eran de la víctima, el padre de los dos mellizos.

El caso vivió un vuelco que recién se hizo público el lunes. Con los informes policiales la Fiscalía Metropolitana Oriente concretó la solicitud de una orden de detención para un familiar de las víctimas. Se trata de Jorge Ugalde Parraguez, cuñado de Cruz-Coke y cónyuge de su hermana Trinidad Cruz-Coke.

Las pistas

Cuando tuvieron que analizar el sitio del suceso, los detectives encontraron varias muestras de sangre en el inmueble que luego mandaron a analizar. Entre ellas, hubo una en una manilla. No fue la única. Otras se encontraron en parte de la casa del camarógrafo. Las conclusiones preliminares de los informes policiales revelaron que el ADN corresponde a Ugalde, el imputado que fue detenido el lunes.

Con estos datos, los investigadores creen que Cruz-Coke habría prestado una dura resistencia al supuesto ataque de Ugalde, en lo que habría terminado como una riña. Esta fue una de las pistas clave para que los investigadores levantaran una imputación contra Ugalde, de profesión sicólogo, por el delito de homicidio calificado en contexto de violencia intrafamiliar.

Esas son algunas de las pistas que presentará la Fiscalía en la audiencia de formalización programada para este martes pasado el mediodía. Allí se espera que los fiscales Carolina Remy-Maillet y Francisco Lanas presenten otros elementos, como cámaras de seguridad del sector donde se aprecia al imputado caminando con su perro en dirección al canal San Carlos con una bolsa, en cuyo interior habría artículos utilizados en los hechos investigados.

311643672073101

Asimismo, de acuerdo a antecedentes de la investigación, el sujeto actuó con una máscara de mono de estilo Halloween que había comprado días la mañana del 18 de octubre en un mall chino. Esa máscara también tuvo restos de sangre y fue encontrada en la pieza del imputado.

Por esos días, el imputado también compró una pistola falsa, que fue encontrada en el sitio del suceso. Para los investigadores, el detenido intentó simular un robo, el que fue rápidamente descartado por el fiscal Lanas el mismo día en que ocurrieron los hechos.

Otra pista que presentarán los fiscales será la llamada, realizada cerca de las 19.30, que Ugalde hizo el mismo 18 de octubre al 133 de Carabineros. El imputado que está detenido desde ayer fue quien dio aviso a la policía de la muerte de su cuñado y sus dos sobrinos minutos después de haber entrado a la casa. Quienes conocieron de esa llamada comentan que Ugalde no mostró mayores emociones al otro lado del teléfono y se limitó a decir: “Los mataron”.

Otro antecedente que maneja la Fiscalía es que a fines de 2024 Cruz-Coke habría sido víctima de lo que se consideró como un intento de envenenamiento que involucraría a su cuñado. El hecho no fue denunciado, pero sí fue conocido por cercanos y amigos de la víctima, además de la atención médica respectiva.

Respecto de las dos víctimas menores de edad, fuentes que han sabido del caso relatan que sus cuerpos no tenían lesiones, pero si se constató que fueron adormecidos con medicamentos inductores del sueño. Luego de eso fueron asfixiados. La causa preliminar de muerte fue de asfixia por sofocación.

Por último, al momento de la detención los policías encontraron varios frascos de marihuana en la habitación del sujeto. El imputado, además, se encontraba en una cama meditando, lo que a juicio de los investigadores es una señal de que sabía que la policía estaba detrás suyo.

El móvil

El martes, el fiscal Lanas dijo que había indicios preliminares sobre la motivación del crimen. Sin entregar detalles, dijo que esto tenía relación con “diferencias familiares”. En específico, lo que los fiscales investigan está relacionado a una herencia que dejó el padre de la víctima, Eduardo Cruz-Coke Madrid, quien falleció en 2017.

En 2014 Trinidad Cruz-Coke y Jorge Ugalde constituyeron una sociedad con los padres de Cruz-Coke. A esa sociedad, el patriarca familiar traspasó sus bienes inmuebles con lo que quedó con más del 80% de participación. Luego de la muerte de la madre, Herta Japke en 2022, se habrían desencadenado las disputas familiares por el patrimonio que está avaluado en más de mil millones de pesos. Es allí donde los fiscales tienen puesta la lupa.

Los investigadores se encuentran despejando si hubo más partícipes en el crimen y todos los antecedentes revelan que el triple homicidio fue planificado, lo que sería informado en la audiencia de esta tarde. Hasta ahora han revelado que Trinidad Cruz-Coke tiene calidad de imputada y ya declaró en la causa. Se sospecha que ella pudo haber tenido un rol en la planificación del crimen y si bien vive con Ugalde, desde antes de los hechos estaba fuera de Santiago. Para despejar su participación, la Fiscalía con la PDI están revisando computadores y celulares para establecer su conexión con los hechos.

Más sobre:La ReinaCrimenEduardo Cruz-CokeFiscalíaPDI

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“No existen osamentas sin periciar”: Servicio Médico Legal responde alusiones de Matthei y Kaser en debate ARCHI

Carteles asesinan a alcalde en México y reavivan polémica sobre cómo combatirlos

La cuenta de Pardow empeora cada día: PC ahora no se cierra apoyar acusación y gobierno se enreda con pago de su defensa

La compañía italiana que “se enamoró” de Pedro Lemebel y que trae su obra a Chile: “Marcó una inflexión en nuestra vida”

Impulsor de la guerra en Irak: Quién era Dick Cheney, el exvicepresidente más poderos de EE.UU. que falleció a los 84 años

Subpesca compromete plazo para implementación de medidas que favorecen a la pesca artesanal por Ley de Fraccionamiento

Lo más leído

1.
Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

2.
Quién es Jorge Ugalde, el sujeto detenido por el triple homicidio en La Reina

Quién es Jorge Ugalde, el sujeto detenido por el triple homicidio en La Reina

3.
Triple homicidio en La Reina: hermana de Eduardo Cruz-Coke y esposa del sospechoso está imputada en la investigación

Triple homicidio en La Reina: hermana de Eduardo Cruz-Coke y esposa del sospechoso está imputada en la investigación

4.
Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

5.
General Karina Soza y Fiscal Mario Carrera reciben reconocimiento como egresados de la Facultad de Derecho de la U. de Chile

General Karina Soza y Fiscal Mario Carrera reciben reconocimiento como egresados de la Facultad de Derecho de la U. de Chile

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

“Imposible”: la inusual pelea entre un gran tiburón blanco y un grupo de orcas en México que preocupa a los expertos

“Imposible”: la inusual pelea entre un gran tiburón blanco y un grupo de orcas en México que preocupa a los expertos

Quién es Soraya Martínez Ferrada, la chilena que fue electa como alcaldesa de Montreal en Canadá

Quién es Soraya Martínez Ferrada, la chilena que fue electa como alcaldesa de Montreal en Canadá

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Servicios

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Real Madrid por la Champions League

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Real Madrid por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Union Saint-Gilloise por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Union Saint-Gilloise por la Champions League en TV y streaming

“No existen osamentas sin periciar”: Servicio Médico Legal responde alusiones de Matthei y Kaser en debate ARCHI
Chile

“No existen osamentas sin periciar”: Servicio Médico Legal responde alusiones de Matthei y Kaser en debate ARCHI

La cuenta de Pardow empeora cada día: PC ahora no se cierra apoyar acusación y gobierno se enreda con pago de su defensa

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Real Madrid por la Champions League

Subpesca compromete plazo para implementación de medidas que favorecen a la pesca artesanal por Ley de Fraccionamiento
Negocios

Subpesca compromete plazo para implementación de medidas que favorecen a la pesca artesanal por Ley de Fraccionamiento

SII estima que ingresos de influencers suman casi US$54 millones al año y pone foco en Instagram, YouTube, Tik-Tok y Twitch

Asesor económico de Jara explica propuesta para “reducir las cuentas de la luz en un 20%”

Por qué los pendrives están desapareciendo (y cuál es ahora la mejor forma de almacenar contenido)
Tendencias

Por qué los pendrives están desapareciendo (y cuál es ahora la mejor forma de almacenar contenido)

Por qué Perú decidió romper sus relaciones diplomáticas con México

El policía salvadoreño que confesó haber matado a 36 presuntos pandilleros, por órdenes de un alcalde “cercano” a Bukele

Más de US$ 1 millón para el estadio, renovaciones clave y potenciar la marca: el proyecto de Coquimbo Unido para 2026
El Deportivo

Más de US$ 1 millón para el estadio, renovaciones clave y potenciar la marca: el proyecto de Coquimbo Unido para 2026

Benjamín Pérez: “Mi referente es Nicolás Massú porque es humilde y nunca dejó que lo pasaran por arriba”

Histórico jugador pirata: “Hay dos instituciones donde la hinchada está contigo en las buenas y en las malas: la U y Coquimbo Unido”

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre
Finde

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025

Con obras nacionales y de todo el mundo: esto debes saber del Festival Internacional Teatro a Mil

La compañía italiana que “se enamoró” de Pedro Lemebel y que trae su obra a Chile: “Marcó una inflexión en nuestra vida”
Cultura y entretención

La compañía italiana que “se enamoró” de Pedro Lemebel y que trae su obra a Chile: “Marcó una inflexión en nuestra vida”

“Hotel O’Clock”: una inquietante mirada al límite entre lo real y lo virtual llega a Teatro Mori

El colectivo Cleopatras lanza nuevo sencillo, Peonía Roja: mira aquí el video

Carteles asesinan a alcalde en México y reavivan polémica sobre cómo combatirlos
Mundo

Carteles asesinan a alcalde en México y reavivan polémica sobre cómo combatirlos

Impulsor de la guerra en Irak: Quién era Dick Cheney, el exvicepresidente más poderos de EE.UU. que falleció a los 84 años

Maduro llama a combatir la “guerra psicológica” de Estados Unidos: “¿Cómo se dice imbécil en inglés?”

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso
Paula

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso

Isidora Cuzzi Viza: La madre tejedora que Chile me regaló

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week