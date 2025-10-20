SUSCRÍBETE
Nacional

Fiscalía y PDI no se limitan a hipótesis del parricidio y mantienen amplias diligencias por crimen en La Reina

Si bien inicialmente trascendió que el padre de los adolescentes podría estar vinculado directamente en los hechos, fuentes ligadas a la indagatoria confirman que se mantienen líneas investigativas dirigidas a identificar a otros sospechosos.

María Catalina Batarce 
María Catalina Batarce
Investigación del delito quedó en manos de la PDI/Aton Chile. Diego Martin

Amplias diligencias mantiene el equipo investigativo, liderado por la Fiscalía Regional Oriente, que busca esclarecer el deceso de un padre de 62 años y de sus dos hijos adolescentes en el sector de La Cañada, comuna de La Reina.

El hecho quedó al descubierto la tarde del sábado 18 de octubre, cuando a eso de las 19 horas el cuñado del padre de los menores de edad, que vivía en la misma propiedad -se mantiene dividida en tres viviendas-, halló los tres cuerpos sin vida.

El hombre de 62 años fue identificado como Eduardo Cruz-Coke, quien se desempeñó como director de fotografía y camarógrafo en la Fundación Teletón, y sus hijos mellizos de iniciales F. R. C. G. y E. A. C. G.

De acuerdo con fuentes ligadas al caso, al presenciar la situación el testigo se puso en contacto con Carabineros, desencadenando un completo operativo. Así, tras la concurrencia del fiscal Francisco Lanas y las primeras diligencias, se descartó la hipótesis del robo con homicidio.

Por instrucción del persecutor, las pesquisas quedaron en manos de efectivos de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI). Si bien inicialmente trascendió que se trataría de un parricidio, de acuerdo con fuentes ligadas a la indagatoria, aún se mantienen líneas investigativas vinculadas a confirmar o descartar la participación de terceros.

Según conocedores de la causa consultados por La Tercera, los dos menores de edad fueron hallados en el dormitorio principal de la vivienda con signos de asfixia, mientras que Cruz-Coke se encontraba en el patio del inmueble con múltiples heridas cortopunzantes.

Entre las diligencias que se han desplegado, efectivos especializados siguen entrevistando testigos y eventuales conocedores de lo ocurrido, levantando cámaras de vigilancia tanto del perímetro de la vivienda como de los alrededores, y se está a la espera del informe final de autopsia para contrastarla con evidencia física recabada desde el lugar de los hechos.

Despedidas

A raíz de los hechos, desde Teletón transmitieron que Eduardo Cruz-Coke “fue un gran profesional que, con su talento, dedicación y generosidad, contribuyó a dar vida a muchas de las historias que compartimos en el programa Teletón".

Junto con ello, agregaron que “su vínculo con nosotros y con este trabajo se mantenía hasta la actualidad, donde se desempeñaba como camarógrafo”.

Por otro lado, desde la Municipalidad de Isla de Maipo, comuna donde los adolescentes residían junto a su madre, transmitieron: “A nombre de nuestro alcalde Juan Pablo Olave, enviamos las condolencias a la familia Cruz-Coke Grellet (...) Como Municipalidad de Isla de Maipo y Corporación de Educación, acompañaremos a las familias y colaboraremos en todo lo que se requiera para aclarar estos hechos que además, enlutan a nuestras comunidades educativas de las cuales ambos fueron parte”.

Asimismo, desde el Complejo Educacional Ernesto Müller López -donde estudiaba una de las víctimas- enviaron todo su “cariño y respeto” a la familia de los adolescentes “en este momento de tan inmenso dolor, y a sus compañeros, profesores y amigos que hoy sienten su partida”.

