Padre y sus dos hijos adolescentes fueron hallados sin vida en vivienda de La Reina

Un trágico suceso quedó al descubierto la tarde de este sábado al interior de un domicilio emplazado en la comuna de La Reina, Región Metropolitana, donde fueron hallados los cuerpos sin vida de un adulto mayor y sus dos hijos adolescentes.

El hecho ocurrió en una vivienda de calle La Cañada, hasta donde acudió personal de Carabineros, quienes constataron la muerte de un hombre de 62 años, y dos jóvenes de 17 años.

Tras remitir los antecedentes al Ministerio Público, se instruyó que detectives de la Brigada de Homicidios Metropolitana y peritos del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI efectuaran las diligencias tendientes a esclarecer el fatal episodio.

Al respecto, la subcomisario Cony González, detalló que “las personas estarían siendo examinadas, no podríamos determinar todavía origen de las lesiones ni causa del fallecimiento”

Además, aclaró que “hasta el momento podríamos descartar la hipótesis de un robo, debido a que no hemos encontrado indicios que sugieran esa causa. Esto es materia de investigación, solamente podemos indicar de que estarían estas tres personas fallecidas, no habría otros lesionados relacionados al hecho”

Pese a lo anterior, la jefa policial precisó que aún no hay “antecedentes exactos” respecto la dinámica del suceso.

Según explicó, en el interior de la propiedad existen tres domicilios, por lo que aún no estaría descartada la teoría de una eventual intervención de terceras personas.

“Habría tres domicilios al interior del recinto, durante horas de la tarde habría habido uno de los familiares de estas personas, de los fallecidos, quien vivía en un domicilio que se encontraba al interior del mismo, y está siendo entrevistado en estos momentos por lo que seguimos recabando antecedentes”, apuntó.