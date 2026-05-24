Chile convoca reunión regional contra el crimen organizado con cancilleres y ministros de Seguridad

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile convocó para el próximo jueves 28 de mayo a una reunión de alto nivel contra la delincuencia organizada transnacional, en la que participarán autoridades de cinco países de la región.

El encuentro se realizará en Santiago y reunirá a ministros de Relaciones Exteriores y de Seguridad de Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile, con el objetivo de avanzar en una coordinación regional frente al crimen organizado y el narcotráfico.

Según informó Cancillería, se espera que durante la cita se acuerde un documento con medidas “concretas, medibles y verificables” en materias como coordinación fronteriza, cooperación institucional, intercambio de información, trazabilidad de flujos financieros ilícitos y fortalecimiento de mecanismos regionales de respuesta.

“El crimen organizado es un flagelo que afecta a Latinoamérica y debemos combatirlo juntos. Esta reunión es un primer paso para fortalecer nuestras fronteras y para darle pelea unidos al delito en la región”, sostuvo el canciller Pérez Mackenna.

Chile convoca reunión regional contra el crimen organizado con cancilleres y ministros de Seguridad DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En esa línea, el ministro afirmó que del encuentro debería salir “un plan conjunto y con tareas concretas”, apuntando a la necesidad de compartir información, coordinar acciones y fortalecer la cooperación regional.

“La delincuencia organizada transnacional es una de las principales amenazas para la estabilidad, el desarrollo de los países y la seguridad de las personas”, agregó Pérez Mackenna.

El secretario de Estado sostuvo además que, por la naturaleza transfronteriza de este tipo de delitos, los esfuerzos individuales de cada país resultan insuficientes.

“Deben complementarse con mayor cooperación política y técnica, interoperabilidad institucional e intercambio oportuno de información. La clave es la unidad”, señaló.

Chile convoca reunión regional contra el crimen organizado con cancilleres y ministros de Seguridad Andres Perez

Autoridades convocadas

En la reunión participarán por Argentina el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Por Bolivia asistirá el canciller Fernando Aramayo Carrasco, mientras que por Ecuador concurrirán la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld Rosero, y el viceministro de Seguridad Pública, Andrés Ribadeneira Brown.

En representación de Perú estarán los ministros de Relaciones Exteriores e Interior, Carlos Pareja y José Zapata Morante.

Por Chile, en tanto, participarán el canciller Pérez Mackenna y el ministro Martín Arrau.