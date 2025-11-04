Senador Cruz-Coke aborda crimen contra su primo e hijos de éste: “Lo quisieron implicar en un parricidio”

El senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) se refirió este sábado al triple homicidio perpetrado en contra de un padre y sus dos hijos en La Reina a mediados de octubre, cuyas víctimas eran sus familiares:

Eduardo Cruz-Coke, padre de 62 años de edad y camarógrafo de la Teletón, fue hallado ya fallecido en el patio de su viviena por su cuñado la noche del 18 de octubre. Los hijos de Cruz-Coke, de 17 años, también fueron encontrados muertos junto a él.

En las últimas horas, el caso ha adquirido notoriedad debido al vuelco que experimentó. Inicialmente, la hipótesis que manejaban los equipos investigadores era la de un doble parricidio con posterior suicidio. Sin embargo, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo al cuñado de Eduardo Cruz-Coke como el autor del triple homicidio. Adicionalmente, la esposa de éste sospechoso -y hermana de la víctima de mayor edad- Trinidad Cruz-Coke también figura como imputada.

En conversación con Chilevisión, el parlamentario -primo de la víctima- se refirió al vuelco en el caso: "La Fiscalía recoge lo que nosotros siempre hemos pensado en la familia (sobre) Eduardo, es imposible que haya asesinado a sus hijos, nunca pensamos que eso pudiera ser posible”,

“Era una persona que se desvivía por sus hijos. La señora de él, Carolina, en el funeral habló de lo buen padre que es. Uno no habla de un parricida como el buen padre que es y Eduardo era una enorme persona, de un corazón de oro", relató.

Al ser consultado por si conocía a los dos imputados, el senador contestó: “No lo conocía, y a mi prima Trinidad muy poco también. A Eduardo sí, mucho… Era una persona que amaba a sus hijos y lo quisieron implicar en una cosa horrorosa, como es un parricidio”.