Quién es Jorge Ugalde, el sujeto detenido por el triple homicidio en La Reina

La investigación por el triple homicidio ocurrido en la comuna de La Reina dio un giro este lunes, luego de que fuera detenido Jorge Ugalde Parraguez, cuñado de la víctima y ahora principal sospechoso del delito.

Cabe recordar que los hechos se registraron el pasado 18 de octubre, cuando fueron encontrado sin vida Eduardo Cruz Coke y sus dos hijos de 17 años, en su domicilio en la comuna de La Reina.

Cruz-Coke se desempeñaba como director de fotografía y camarógrafo en la Fundación Teletón, y fue encontrado en el patio del inmueble con múltiples heridas cortopunzantes.

¿Quién es Ugalde?

Ugalde, casado con una hermana de Cruz-Coke, y tío de los adolescentes fallecidos, fue inicialmente considerado testigo del caso, ya que fue quien avisó a Carabineros del hallazgo de los cuerpos.

Aunque inicialmente se investigó un posible robo con homicidio o doble parricidio seguido de suicidio, estas teorías fueron descartadas a medida que avanzaba la investigación. Una de las razones para esto, fue que en el lugar no se encontró el arma con la cual Cruz-Coke se habría quitado la vida.

De acuerdo a lo que se conoció cámaras de seguridad habrían captado a Ughalde arrojando una bolsa al canal San Carlos, lo que habría omitido en su testimonio, señalando que sólo había salido con su perro.

“Esto nos permite establecer que el imputado se deshace de un elemento y que es materia de investigación lo que contenía dicho elemento. Pero se contradice con lo señalado en su declaración, que él solamente salió a correr con su perro”, explicó el fiscal Francisco Lanas tras la detención.

Respecto a las posibles motivaciones que habría tenido Ugalde, según señaló el inspector de la PDI, Jorge Abatte, el móvil correspondería a conflictos familiares, con informaciones preliminares apuntando a una disputa la de unos terrenos.