OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Nacional

PDI detiene a cuñado en investigación por muerte de padre y sus dos hijos en La Reina

El sujeto fue aprehendido en su domicilio por una orden de la Fiscalía Oriente.

Juan Pablo AndrewsPor 
Juan Pablo Andrews

Un vuelco en la investigación fue lo que se originó en el caso que busca esclarecer la muerte de Eduardo Cruz Coke y sus dos hijos de 17 años en La Reina, ocurrido el 18 de octubre.

Durante la tarde de este lunes, la Policía de Investigaciones detuvo al cuñado de Cruz Coke, Jorge Ugalde Parraguez, en una causa que, en un inicio, fue indagada como parricidio. Sin embargo, cercanos de la víctima siempre plantearon sus dudas respecto a esa hipótesis.

El sujeto fue detenido en su domicilio, ubicado en calle La Cañada, por una orden de la Fiscalía Oriente. Allí se ubica un terreno familiar donde están emplazadas las casas de Cruz Coke y la de su cuñado.

Ugalde, casado con una hermana de la víctima, fue quien reportó en primera instancia de la muerte de Cruz Coke y sus dos hijos a Carabineros, ese 18 de octubre. Cruz-Coke se desempeñaba como director de fotografía y camarógrafo en la Fundación Teletón.

El hecho

El profesional y sus dos hijos fueron encontrados a eso de las 19.00 de ese día. Los menores de edad fueron hallados en el dormitorio principal de la casa y presentaban signos de haber sido asfixiados. Por su lado, Cruz-Coke se encontraba en el patio del inmueble con múltiples heridas cortopunzantes.

Fueron varias las diligencias que realizó la PDI desde ese entonces hasta ahora, que consistieron en la revisión de cámaras, entrevistas con vecinos y el análisis del sitio del suceso. Otro punto que analizaron los investigadores fue la revisión del cuerpo de Cruz Coke, que permanece aún en el Servicio Médico Legal.

El día de los hechos el fiscal Francisco Lanas señalaba que no había indicios de que se tratara de un asalto. “Podemos descartar preliminarmente que se trataría de alguna especie de robo. Sería más una situación de índole familiar, pero como les digo, la motivación y las causas de muerte de las personas en materia de investigación esperamos poder aclararlo”.

Así las cosas, de un eventual parricidio ahora el Ministerio Público investiga un triple homicidio.

Más sobre:La Reina

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La Bolsa no para de marcar récords y el IPSA va a paso firme hacia los 10.000 puntos

Cámara aprueba permiso laboral en caso de muerte de una mascota o animal de compañía

Corte Suprema rechaza solicitud de desafuero del diputado Sergio Bobadilla (UDI)

El mexicano Gonzalo Celorio obtiene el Premio Cervantes 2025, el galardón más importante de la literatura en español

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso

Por qué Trump ahora amenaza con una acción militar en Nigeria

Lo más leído

1.
La indignación de RN por apoyo de Desbordes a candidato republicano: “Es una falta de consecuencia y lealtad política”

La indignación de RN por apoyo de Desbordes a candidato republicano: “Es una falta de consecuencia y lealtad política”

2.
Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

3.
Diputados UDI exigen disculpas del biministro García tras dichos sobre la reacción política por tarifas eléctricas

Diputados UDI exigen disculpas del biministro García tras dichos sobre la reacción política por tarifas eléctricas

4.
Quiénes son los 34 integrantes de la tercera generación de la familia Del Río

Quiénes son los 34 integrantes de la tercera generación de la familia Del Río

5.
Así se reparte el tesoro pirata: quiénes son los dueños de Coquimbo Unido

Así se reparte el tesoro pirata: quiénes son los dueños de Coquimbo Unido

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

Confirman lluvia para Santiago esta semana: revisa el día en que caerán las precipitaciones, según el tiempo

Confirman lluvia para Santiago esta semana: revisa el día en que caerán las precipitaciones, según el tiempo

La historia del hombre que fue encarcelado por 40 años y sentenciado a muerte por un crimen que nunca cometió

La historia del hombre que fue encarcelado por 40 años y sentenciado a muerte por un crimen que nunca cometió

Qué material es el más “seguro” para los utensilios de cocina y cuál deberías evitar

Qué material es el más “seguro” para los utensilios de cocina y cuál deberías evitar

Servicios

Anuncian regreso de AC/DC a Chile: revisa cuándo es la venta de entradas

Anuncian regreso de AC/DC a Chile: revisa cuándo es la venta de entradas

Rating del domingo 2 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 2 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde y a qué hora ver a Túnez vs. Fiji por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Túnez vs. Fiji por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

Cámara aprueba permiso laboral en caso de muerte de una mascota o animal de compañía
Chile

Cámara aprueba permiso laboral en caso de muerte de una mascota o animal de compañía

Corte Suprema rechaza solicitud de desafuero del diputado Sergio Bobadilla (UDI)

Segunda interrupción del día: Metro de Santiago reestablece servicio de Línea 1

La Bolsa no para de marcar récords y el IPSA va a paso firme hacia los 10.000 puntos
Negocios

La Bolsa no para de marcar récords y el IPSA va a paso firme hacia los 10.000 puntos

Salares Altoandinos: Organismo aprueba a Enami la mayor cuota de litio entregada después del Salar de Atacama

JP Morgan advierte que riesgo de déficit fiscal estructural en Chile es cada vez mayor

Quién es Emily Armstrong y cómo llegó a ser la flamante vocalista de Linkin Park
Tendencias

Quién es Emily Armstrong y cómo llegó a ser la flamante vocalista de Linkin Park

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Cómo Venezuela busca ayuda de Rusia, China e Irán en medio de las crecientes tensiones con EEUU

Dónde y a qué hora ver a Alejandro Tabilo vs. Novak Djokovic por el ATP de Atenas
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Alejandro Tabilo vs. Novak Djokovic por el ATP de Atenas

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Chile en el Mundial Sub 17

Ocho expulsiones y el detalle de la pelea: el informe del árbitro del duelo entre Copiapó y Universidad de Concepción

Con obras nacionales y de todo el mundo: esto debes saber del Festival Internacional Teatro a Mil
Finde

Con obras nacionales y de todo el mundo: esto debes saber del Festival Internacional Teatro a Mil

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

El mexicano Gonzalo Celorio obtiene el Premio Cervantes 2025, el galardón más importante de la literatura en español
Cultura y entretención

El mexicano Gonzalo Celorio obtiene el Premio Cervantes 2025, el galardón más importante de la literatura en español

Edo Caroe se toma el Teatro Oriente con su nuevo show durante noviembre

El escritor argentino Pablo Maurette gana el Premio Herralde de Novela 2025

Por qué Trump ahora amenaza con una acción militar en Nigeria
Mundo

Por qué Trump ahora amenaza con una acción militar en Nigeria

No solo Mamdani en Nueva York: por qué las otras victorias electorales de este martes no aliviarán al Partido Demócrata

Trump pone en duda ir a guerra con Venezuela, pero advierte que Maduro “tiene los días contados”

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso
Paula

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso

Isidora Cuzzi Viza: La madre tejedora que Chile me regaló

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week