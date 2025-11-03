PDI detiene a cuñado en investigación por muerte de padre y sus dos hijos en La Reina

Un vuelco en la investigación fue lo que se originó en el caso que busca esclarecer la muerte de Eduardo Cruz Coke y sus dos hijos de 17 años en La Reina, ocurrido el 18 de octubre.

Durante la tarde de este lunes, la Policía de Investigaciones detuvo al cuñado de Cruz Coke, Jorge Ugalde Parraguez, en una causa que, en un inicio, fue indagada como parricidio. Sin embargo, cercanos de la víctima siempre plantearon sus dudas respecto a esa hipótesis .

El sujeto fue detenido en su domicilio, ubicado en calle La Cañada, por una orden de la Fiscalía Oriente. Allí se ubica un terreno familiar donde están emplazadas las casas de Cruz Coke y la de su cuñado.

Ugalde, casado con una hermana de la víctima, fue quien reportó en primera instancia de la muerte de Cruz Coke y sus dos hijos a Carabineros, ese 18 de octubre. Cruz-Coke se desempeñaba como director de fotografía y camarógrafo en la Fundación Teletón.

El hecho

El profesional y sus dos hijos fueron encontrados a eso de las 19.00 de ese día. Los menores de edad fueron hallados en el dormitorio principal de la casa y presentaban signos de haber sido asfixiados. Por su lado, Cruz-Coke se encontraba en el patio del inmueble con múltiples heridas cortopunzantes.

Fueron varias las diligencias que realizó la PDI desde ese entonces hasta ahora, que consistieron en la revisión de cámaras, entrevistas con vecinos y el análisis del sitio del suceso. Otro punto que analizaron los investigadores fue la revisión del cuerpo de Cruz Coke, que permanece aún en el Servicio Médico Legal.

El día de los hechos el fiscal Francisco Lanas señalaba que no había indicios de que se tratara de un asalto. “Podemos descartar preliminarmente que se trataría de alguna especie de robo. Sería más una situación de índole familiar, pero como les digo, la motivación y las causas de muerte de las personas en materia de investigación esperamos poder aclararlo”.