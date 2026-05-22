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    El ICE arresta en Miami a hermana de la presidenta de GAESA, el poderoso conglomerado empresarial cubano

    El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Adys Lastres Morera “se dedicaba a la gestión de activos inmobiliarios y residía en Florida, al tiempo que prestaba apoyo al régimen comunista de La Habana”.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Adys Lastres Morera en custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el 21 de mayo.

    Un día después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó formalmente una acusación contra el expresidente cubano Raúl Castro, en medio de las crecientes presiones del gobierno del presidente Donald Trump sobre la isla, este jueves el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) arrestó en Miami a Adys Lastres Morera, hermana de la presidenta ejecutiva del Grupo Administración Empresarial S.A. (GAESA), un poderoso conglomerado de empresas controlado por los militares cubanos, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

    En un comunicado, el ICE -que depende del DHS- explicó que Lastres Morera es una residente permanente legal a quien las autoridades estadounidenses consideran “deportable” pues “su presencia representa una amenaza para Estados Unidos y socava los intereses de la política exterior estadounidense”.

    Adys Lastres Morera es la hermana de Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta ejecutiva de GAESA desde 2022. Según Washington, el conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas de Cuba controla importantes sectores de la economía cubana, incluyendo buena parte del turismo -principal fuente de divisas extranjeras- a través de su filial hotelera Gaviota.

    El Departamento del Tesoro sancionó a GAESA en 2020 por presuntamente haber sido utilizada para evadir otras sanciones de Washington contra La Habana, indica CNN.

    “Ania Guillermina Lastres Morena (...) es la encargada de administrar los activos ilícitos que GAESA mantiene en el extranjero. Los ingresos de la organización, que suman más del triple del presupuesto del gobierno cubano y benefician únicamente a las élites corruptas, se desviaban hacia cuentas bancarias ocultas en el extranjero, mientras que los cubanos de a pie seguían sufriendo bajo el régimen comunista del país”, agrega el documento.

    El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó en un mensaje publicado en la red social X que “Adys Lastres Morera es la hermana de la presidenta ejecutiva de GAESA (la general Ania Guillermina Lastres Morera), el conglomerado financiero cubano controlado por los militares que se apropia de millones de dólares destinados a la ayuda al pueblo cubano a instancias del régimen”.

    Amplió que “Morera se dedicaba a la gestión de activos inmobiliarios y residía en Florida, al tiempo que prestaba apoyo al régimen comunista de La Habana, hasta que le retiré su estatus de residente permanente”.

    Y concluyó que “no habrá ningún lugar en esta Tierra -y mucho menos en nuestro país- donde los extranjeros que amenacen nuestra seguridad nacional puedan vivir lujosamente”.

    John Condon, funcionario en funciones de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE, afirmó que “GAESA, controlado por los militares cubanos y corazón del sistema cleptocrático del país, controla hasta US$ 20.000 millones en activos ilícitos”.

    “Permitir que Lastres Morera permanezca en Estados Unidos enviaría una señal equivocada sobre el acceso de redes vinculadas al régimen cubano a nuestras instituciones financieras y sociales”, añadió.

    “Adys Lastres Morera ingresó a Estados Unidos como residente permanente legal el 13 de enero de 2023 durante la administración Biden, y no hay registros de que haya solicitado la ciudadanía o un pasaporte estadounidense”, explicó Condon, quien dijo que el secretario de Estado, Marco Rubio, determinó que “es removible” bajo las disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

    Más sobre:CubaEE.UU.GAESAAdys Lastres MoreraMarco RubioTrumpMundo

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