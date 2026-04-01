“Es necesario dejar ideologías de lado”: exsubsecretaria de DD.HH. cuestiona despidos en el Plan Nacional de Búsqueda

La exsubsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, criticó la decisión del gobierno de desvincular a tres jefaturas del Programa de Derechos Humanos -unidad encargada de ejecutar el Plan Nacional de Búsqueda-, advirtiendo que la medida introduce incertidumbre en una política de carácter estatal.

“Lamento la decisión de las nuevas autoridades de desvincular a tres jefaturas de carrera del Programa de Derechos Humanos”, señaló la exautoridad, subrayando que este tipo de iniciativas “deben trascender a los gobiernos de turno y respetar la carrera funcionaria”.

Las declaraciones surgen luego de que la Subsecretaría de Derechos Humanos, encabezada por Pablo Mira, confirmara la salida de tres funcionarias vinculadas a la implementación del Plan Nacional de Búsqueda (PNB), impulsado durante la administración del expresidente Gabriel Boric en el contexto de los 50 años del golpe de Estado.

Desde el Ejecutivo, la decisión fue justificada en base a “criterios de capacidades personales, continuidad de funciones y confianza”, además de señalar que las funcionarias no presentaron sus renuncias al inicio del cambio de gobierno. Pese a ello, las autoridades recalcaron que tanto el programa como el plan seguirán en ejecución.

Sin embargo, Quintanilla advirtió que la salida de estas jefaturas no solo afecta la continuidad administrativa, sino también vínculos clave para el desarrollo del plan.

Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

“Estas funcionarias mantienen un vínculo con las familias, pero además, con el Poder Judicial, que activamente requiere al Ejecutivo de diligencias e investigaciones. Incluso, el Congreso Nacional votó favorablemente, en primer trámite, para que este Plan sea ley”, afirmó.

En ese contexto, enfatizó que el PNB no es solo una política gubernamental, sino una deuda histórica del Estado chileno.

“Nos preocupa que esta decisión infunde incertezas y temores para la ejecución sustantiva de una política que fue adeudada por más de 50 años”, esbozó.

“Es necesario dejar ideologías de lado”

La exsubsecretaria también apuntó a la dimensión política del debate, haciendo un llamado directo a desideologizar la gestión en esta materia.

“ Es necesario dejar ideologías de lado y preocuparse por cumplir responsabilidades y obligaciones estatales sin tintes políticos ni motosierras ”, remarcó.

Cabe resaltar que las desvinculaciones afectan a tres funcionarias clave del programa: su jefatura (Paulina Zamorano), la coordinación del área de búsqueda (Magdalena Garcés) y la encargada de archivo (Tamara Lagos).

Desde el gobierno, en tanto, se ha indicado que los cargos serán reemplazados durante abril y que el plan continuará según la planificación establecida para 2026, incluyendo diligencias coordinadas con ministros en visita en causas de derechos humanos.