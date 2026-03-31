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    Juez ordena a la administración Trump que detenga la construcción del salón de baile de la Casa Blanca

    El juez de distrito Richard Leon prohibió que las obras continúen sin la aprobación del Congreso.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Grúas de construcción son vistas en la Casa Blanca.

    Un juez federal estadounidense ordenó el martes al gobierno de Donald Trump suspender la construcción de un salón de baile de 400 millones de dólares en el lugar donde se demolió el Ala Este de la Casa Blanca, prohibiendo que las obras continúen sin la aprobación del Congreso.

    El juez de distrito estadounidense Richard Leon, en Washington, concedió la solicitud de un grupo conservacionista de una orden judicial preliminar que detiene temporalmente el proyecto del salón de baile de la Casa Blanca del presidente Trump.

    Leon, nominado al cargo por el presidente republicano George W. Bush, concluyó que el National Trust for Historic Preservation tiene muchas probabilidades de éxito en sus demandas, ya que “ninguna ley se acerca a otorgarle al presidente la autoridad que afirma tener”.

    “El presidente de Estados Unidos es el custodio de la Casa Blanca para las futuras generaciones de Primeras Familias. ¡Sin embargo, no es el propietario!”, escribió el juez al comienzo de su dictamen.

    Según The Associated Press, el fallo supuso el primer revés importante para los ambiciosos esfuerzos de Trump por reformar la Casa Blanca, pero no quedó claro de inmediato qué implicaciones tendría para un proyecto de gran envergadura en el que los equipos de construcción demolieron hace tiempo el Ala Este, transformando radicalmente el aspecto de los terrenos históricos.

    Más sobre:EE.UU.Casa BlancaTrumpsalón de baileRichard LeonNational Trust for Historic PreservationAla EsteMundo

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